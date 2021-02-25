Что нужно учесть Сургуту перед началом реализации КСОТ

Комплексная система общественного транспорта (КСОТ) – фактически, масштабная реформа этой сферы в Сургуте – стала предметом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.

Журналисты поделились первыми впечатлениями от задумки администрации города – они были сугубо позитивными. Но обратили внимание на то, что реформировать общественный транспорт необходимо вкупе с настройкой дорожного движения в целом, а также правильной организации парковок. Иначе все самые лучшие нововведения КСОТ не раскроются в полную силу.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят», продолжаем. Тарас Самборский также на связи. У нас сегодня в повестке дня всплыла такая загадочная аббревиатура – это КСОТ. Комплексная система организации транспорта и транспортное обслуживание населения. Ее суть в развитии общественного транспорта в городе. То есть, можете зайти посмотреть на сайте ksot.admsurgut.ru и там будет три варианта того, как будет модернизироваться транспортная система в Сургуте. То есть, там речь идет не о дорогах, автомобилях, а именно общественный транспорт, его организация, изменения маршрутов, инфраструктуры и многое другое. В частности, создание выделенных полос для общественного транспорта, что, я не знаю, можно уже только эту строчку прочитать и вздохнуть с облегчением. Тарас, ты сам глянул? Как тебе, в целом, идея и что, может быть, упустили? И как тебе эта затея в целом?

Тарас Самборский: Я глянул. Я не работал, там было очень много страниц и, на самом деле, очень часто дьявол кроется в деталях. Боюсь, что и в этом документе могут быть какие-то нюансы, которые требуют достаточно тщательного анализа, изучения. И уверен, что мы эту тему в СИА-ПРЕСС будем и дальше разрабатывать. Но первое впечатление: выделены полосы общественного транспорта, к которому относятся, кстати, такси – это прекрасно. Как спроектировать сургутские улицы, где будет ходить общественный транспорт с отдельной полосой – это второй вопрос. И он очень сложный, потому что не каждая улица у нас позволяет сделать выделенную полосу для транспорта.

Д.Щ.: В Тюмени они это решали так, что они давали полосу общественного транспорта для тех улиц, на которой есть минимум три полосы в одну сторону и нет много поворотов.

Т.С.: Это очевидное решение. Но в Сургуте есть много улиц с двумя полосами. Надо смотреть. То есть, это приведет к очень серьезным проектным работам, потому что улицу надо расширять, а это повлечет за собой, как я считаю, отказ от зеленой полосы между тротуаром и проезжей частью. Я об этом сто лет говорю, что это рассадник грязи и проблем. Нигде в цивилизованных городах такого зеленого отбойника нет, это было раньше очень красиво, это традиция Советского союза, там сажали цветочки, мы научились вкапывать туда фонарные столбы, но сама по себе эта часть совершенная бессмысленна. Она создает грязь и не решает никаких задач – ни ландшафтных, ни технологических, ни транспортных. За счет этого мы можем расширить дороги, пешеходные зоны, велодорожки добавить, если, все-таки, такая позиция в приоритете у местной власти.

Вторая задача в развитии местного транспорта. То, как я наблюдаю в Москве, я тщательно слезу за тем, как развивается в столице и в Европе общественный транспорт… Вообще, с этого надо было начинать. Эта политика очень сложная, программа развития общественного транспорта в любом муниципалитете – это колоссальные трудности. Нам так кажется «вот, мы сейчас сделаем выделенные полосы, это прекрасно, делайте». Сразу говорю – в большинстве сургутских улиц это вопрос даже не года.

Самая большая проблема связана не с организацией общественного транспорта, а с парковочными пространствами. Две взаимосвязанные проблемы. Мы можем, конечно, там, где это сейчас позволяет ситуация, выделить полосу. Мы можем поставить новые остановочные павильоны, что тоже есть предмет для интересного разговора. Я к нему, если успеем, вернусь в конце. Но без организации остального движения и парковочного пространства реформа с общественным транспортом будет как минимум половинчатой.

А может даже быть и неуспешной. Я объясню почему. Ничто так не формирует качественную культуру вождения на городских улицах, как грамотно организовано общее движение транспорта. Это означает, что очень многие проезжие части должны быть односторонними. Любой въезд, любой квартал, любой микрорайон, любая зона, которая ограничена количеством домов, школ, детских учреждений, должна внутри быть организована только по принципу одностороннего движения. А это уже влечет за собой организацию примыкающих городских улиц. Скорее всего, это тоже какое-то кольцевое движение.

Заметим, что микрорайон «Нефтяник», который построен еще с советских времен по одностороннему движению, никогда не сталкивался с пробками. Пробки начинаются там, где есть перекрестки и двустороннее движение. Это очень хорошая идея. Одно время у нас проезд Советов был с односторонним движением. То есть, это очень интересная тема, но она под силу только специализирующимся на этих вопросах институтам. Есть ли в Сургуте возможность нанять такой институт, работает ли сургутские власти в этом направлении, мне неизвестно.

Парковочные места. Вы будете как бороться? Это мой вопрос городским властям. Вы сделали выделенку под автобусы, как будете бороться с нарушителями? Камеры ладно, штрафы будете присылать, за полгода люди научатся ездить. Когда будут парковать на проезжей части общественного транспорта машины. По ночам особенно это делают. Возле любого жилого квартала крупного, особенно возле новостроек, мы видим правый ряд дороги, он заставлен машинами. Есть у городских властей силы на борьбу с этим явлением? Способны они организовать совместную работу с ГИБДД и МВД в этом направлении? Я боюсь, что нет. Потому что на простой вопрос «почему вы не вводите платные парковочные пространства?», я слышу один и тот же ответ от всех глав, их заместителей, профильных чиновников: «нам невероятно трудно состыковаться с полицией, дорожной службой». Это просто лебедь, рак и щука. Соответственно, здесь нужна другая политическая воля для решения этой задачи. Та, которую мы наблюдаем в Тюмени, упомянутой тобой, или в Москве.

Дальше – общественный транспорт. Автобусы, конечно же, должны обновляться.

Д.Щ.: Ну, там написано про обновления, да. Закупка новых и так далее.

Т.С.: Опять же, каким инструментарием? Прямые бюджетные расходы, которые заложены каждый год в бюджет. Мы так не обновим общественный транспорт в Сургуте до необходимого уровня – экологического, безопасного, удобства для инвалидов и прочих пассажиров. Тоже очень интересный вопрос, хотелось бы увидеть, почитать, посмотреть. Как это финансироваться будет? В год столько-то автобусов покупаться новых? Или какая-то лизинговая программа? Это все очень интересные инструменты.

Судя по тому, как у нас ремонтируются дворы в Сургуте, из 1500 дворов в год по 17, я боюсь, что с этой пропорцией дворы в Сургуте не будут отремонтированы никогда. Если этот же подход будут применять городские власти в случае с покупкой новых автобусов, то точно так же мы будем ездить на каких-то старых автобусах.

Сама по себе организация работы автобусов. Понятно, что без светофоров, датчиков, GPS это не будет работать. Надеюсь, что это будет все обустроено. Не очень понимаю, зачем в Сургуте кондукторы. Я автобусами с 1991 года не пользуюсь, но я знаю, что там есть кондукторы. Я не могу понять – во всем мире уже это все бесконтактное, люди просто покупают эти абонементы и ездят, и нету нигде проблемы зайцев. То есть, она ровно в такой же пропорции, в которой недостойное поведение у граждан.

Светофоры – я тоже разговаривал с кем-то из городской администрации. У нас очень странная организация стрелок. Если мы едем по трехрядной дороге, то у нас на участке дороге в километр, возьмем, например, Профсоюзов или Гагарина-Республики, ты можешь ехать по своей правой полосе будучи уверенным в том, что ты можешь продолжить движение не только направо, но и прямо. И бац – тебе такая стрелочка. Нет, ты должен повернуть только направо. Вот все подобные перекрестки – это всегда пробки. Наконец-то догадались на пересечении Энгельса и Энергетиков правую стрелку заменить на «прямо и направо». В случае с общественным транспортом – ясно, что у него приоритет, он едет туда, куда надо – для всех водителей, если будут нормально организованы дорожные знаки, и правая полоса будут давать возможность водителю ехать прямо, направо и налево, то большинство сургутских сложных перекрестков разгрузим на раз-два.

Остановки. Мне кажется, что должно быть проведено расследование. Кто, зачем, как этот шабаш с нашими остановочными павильонами провел. Когда были заменены остановки теплые, с коммерцией, на вот эти прекрасные, неработающие, вечно холодные, неприветливые павильоны. Я слышал, что еще господин Марков, бывший заместитель главы Сургута, подписал соответствующие бумаги. Ну, не знаю. Но зачем нужен был этот эксперимент, выброшенные миллионы бюджетных денег – непонятно.

Конечно, остановки должны соответствовать нашему северу. Я бы вернулся к теме остановок коммерческих, где есть операторы, магазинчики, киоски, и власти бы не тратили деньги на содержание этого имущества, а просто контролировали, как за остановкой следит частный оператор. Ну, вот. В целом, конечно, прекрасная программа.

Д.Щ.: Ну, да. Мы за интенцию похвалим.

Т.С.: Но мы еще не обсудили такие вещи, как депо. Вообще, насколько это все будет современно? То есть, сделать полосу, выделенную для автобусов – прекрасно. Но эта вещь настолько очевидная, что она особого упоминания и не стоит. А вот проблема парковочных зон городских, проблема парковок внутриквартальных и организация движения внутриквартального в комплексе организации общественного транспорта или с его реформой – вот это была бы мощная программа. Долгосрочная, лет на пять, при демонстрации воли местной власти, а не сюсюкания перед населением, которого вечно все не устраивает. И тогда, наверное, Сургут, имеет шансы с комфортным пространством для транспорта, для пешеходов и для владельцев.

Д.Щ.: Там еще нужно будет локальные вопросы решать по типу борьбы с маршрутками, то есть, встраивание правильное в систему, потому что это пока беда в Сургуте сохраняется. Там технически решение, потому что были карточки, как «Тройка», в Москве, которыми можно было оплачивать проезд без кондукторов, все эти вещи, я надеюсь, администрация сможет организовать. Надо смотреть, кто подрядчик в разработке таких проектов, потому что если это какая-то местная фирма, то чаще всего будет…

Т.С.: Это неизбежно. Мы понимаем, что это не без интереса чьего-то.

Д.Щ.: Хотелось бы, чтобы это для нас было что-то хорошее.

Т.С.: Хотелось бы интеллектуального подхода, а не механизированного. Потому что понятно, что любая городская власть должна заниматься своими общественными пространствами, в том числе общественным транспортом, общественными системами, коммуникациями. Мы говорили на днях с тобой, что сейчас в принципе благоустройство городов – это тема Кремля. Потому что народу надо создавать условия жизни такие, чтобы он не бегал по улице, не вопил «За Навального!» и прочее. Вот сейчас мы будем видеть лавочки, детские площадки, воркауты, скверики, парки, тротуарчики, велодорожки. Вот, уверен, в этой канве сургутская программа развития общественного транспорта. Что прекрасно, нам это нравится, мы это поддержим, только сделайте это, пожалуйста, не по-тупому, а по-умному.

Д.Щ.: На этой абсолютно позитивной ноте мы завершаем. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский был на связи, подписывайтесь на наш канал, читайте нас на СИА-ПРЕСС, всячески с нами контактируйте, нас это радует. До свидания, до новых встреч через неделю

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.