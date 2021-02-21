В России насаждается культ силы, причем сугубо полицейской

Скандальный «урок мужества» в школе №42 Нижневартовска стал предметом для обсуждения в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты признали, что произошедшее в школе – скорее эксцесс исполнителя, но он вряд ли будет последним в России.

Государство все больше насаждает культ силы, причем сугубо полицейской, и показывает молодым людям их карьерные перспективы в силовых структурах, считает Тарас Самборский. Дмитрий Щеглов оппонирует своему соведущему, так как уверен – молодежь не стремиться на работу в правоохранительные органы, ей интересны совсем другие вещи. А государство стремиться очаровать молодое поколение, но делает это так топорно, что создает ровно обратный эффект.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала, нахожусь в несколько странных условиях, но это ненадолго. Пока новая студия приходит в свое нынешнее состояние. Тарас Самборский от себя выступает, издатель «Нового Города». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем нашим слушателям, зрителям и читателям.

Д.Щ.: Сегодня Поговорим про две темы. Местные, но одна из них у нас стала общефедеральной, многие это заметили. Это так называемый «урок мужества», который прошел в Нижневартовске. Там в школе №42 было много всякого интересного, видимо, но в кадр попал только пару минутный эпизод, где часть школьников нарядилась в омоновскую форму, взяла щиты и шлемы с дубинками, а их одноклассники в них кидались всякими мячиками, имитируя митингующих. Очень весело им было в этот момент, надо сказать. Потом показывали механику, как они выдергивают кого-то из толпы и уносят за строй из щитов. Было очень увлекательное событие.

Естественно, всех это очень страшно повеселило в стране. Кто-то, конечно, расстроился, кто-то повеселился. Говорят, что из администрации президента в округ поступило письмо, мол, ребята, что вы там творите? Но эта тема на уровне слухов. Как это вообще можно объяснить, подобное безумие, которое у нас происходит?

Т.С.: Подобным безумием можно объяснить безумие. Когда в стране единственной допустимой идеологией является или, если точнее, насаждается национал-патриотизм, и когда культ силы силовиков становится единственной доктриной, возникновение подобных безумных эксцессов не должно казаться чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, мне представляется, что мы наблюдаем вполне себе просматриваемую тенденцию. И это только начало. Пока мы имеем дело с эксцессом исполнителя.

Д.Щ.: Ну, да. Какие-то местные начальники придумали проект.

Т.С.: Да, да. У них же есть все эти сметы, по которым списываются не деньги даже, а мероприятия. Раньше «Зарница» была, в общем-то, в советские годы мы тоже бегали по лесам, на месте будущего проспекта Мира. Кто-то был фашистом, кто-то красноармейцем, искали какие-то пакеты с заданиями, арестовывали, расстреливали. Вот и легко на чью-то комсомольско-пионерскую голову, и какой-то росгвардеец или директор этой школы подумал, а почему бы и нет. Только меняешь декорации, а смысл остается тот же.

Но люди не понимают, что именно подобная игра… Я так и не понял. Это игра в войну была или урок физкультуры? Или военно-патриотическое? Что это?

Д.Щ.: Это как патриотический урок. Они рассказывали, как работают смелые и храбрые росгвардейцы, как противостоят злу.

Т.С.: То есть, это был урок патриотизма. То бишь, урок добра, по-российски. И я думаю, что люди, которые конкретно в Нижневартовске это затеяли, они просто не очень далеки. Не слишком масштабного представления о том, к чему это может привести. И лиха беда начало. Понятно, что это не последний случай. Не надо обольщаться, не надо верить в какие-то звонки с администрации президента, в Ханты или Нижневартовск. Даже если и был какой-то звонок, я думаю, что он был следующего содержания: «ребята, вы сошли с ума, в избирательный период нам нужна тишь да благодать, народный консенсус и никакого раскола, а вы тут вместе без всяких навальных устраиваете показательный спектакль». Вот я думаю, что была так, не более того. Что не отменяет привлекательности данной идеи для множества школ, росгвардейцев и администрации президента, как мне представляется. Потому что все это в одном строю – «Бессмертный полк», вот эти игры ОМОНа с народом в спортзалах школ. Я думаю, придумаю еще что-нибудь. Я бы рекомендовал запустить организационно-деятельностную игру, шпионскую игру, с персонажами типа Штирлица. Тут фантазия большая. Главное, не сбиться с цели – воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.

Если чуть посерьезнее говорить, то я не очень себе представляю, что написано было директором школы, или завучем по воспитательной работе, или комиссаром по Росгвардии Нижневартовска, у нас же есть ответственность, вот эти все политруки, они же никуда не девались. У них всегда в таких штуках есть методические пособия и отчеты проведения. И вот каждый педагог, прежде чем провести урок, пишет план, в том числе расписывает то, чего мы добиваемся этим уроком.

Мне очень интересно узнать, какую методическую задачу ставили организаторы потешного боя в спортзале средней школы города Нижневартовска будущих омоновцев с будущим народов, наверное, это надо так понимать. И что ж там написано? Они воспитали патриотизм у какой части этих игроков? У той, которая облачена в шлемы, или у той, которая играла по сценарию роль навальнят, видимо?

Так что, ты правильно сказал, это безумие, это безобразие, кошмар и анекдот, эксцесс, но ничего странно в том, что произошло, не произошло. Это начало большого творческого почина, мы будем каждый день будем встречать новости с подобными сюжетами.

Д.Щ.: Ну, да. Еще многие замечают, что государство наше в какой-то момент проснулось и поняло, что оно проиграло молодежь. То есть, что оппозиционеры с молодежью общаются намного лучше, понятнее, завлекает на всякие акции и процессы. И государство со своей грацией слона в посудной лавке бросается этот момент исправлять. Получается ровно то, что делает слон в посудной лавке. Скоро появятся политруки школьные, была информация, скорее всего она будет исполнена. Что будут какие-то люди, которые отвечают за политпросвещение молодежи. И как они будут с ней общаться, как будут устраиваться мероприятия, все это будут вести в ровно противоположную сторону.

Т.С.: Я бы с тобой немного подискутировал. Я бы не думал, что государство проигрывает в борьбе за молодежь. Может, на данном этапе проигрывает, но стратегически у него есть ресурсы забрать молодежь под себя, но это элементарно. Оно купит молодежь должностями в Росгвардии, в охранных фирмах, МВД, может быть, даже в армии. У государства для этого есть все ресурсы. И, на самом деле, это вполне себе техничный ход.

Д.Щ.: Получается, сколько это должно быть Росгвардий? Миллионов 20-30.

Т.С.: Сколько надо, столько и будет. Молодежь будет с дубинками и в шлемах. И никуда она не денется. Потому что молодежи, у которой нет никаких перспектив, будут платить зарплату, аж 50 тысяч. И купят ее таким образом, и все будут счастливы. Как кто-то написал на днях – «наше правительство и наш режим делают немыслимо масштабные ошибки только потому, что у них есть на это ресурсы». Деньги, силовики, чиновничество. И оно будет совершать эти ошибки, это может длиться очень долго. Поэтому… А почему ты удивляешься? Россия, как бы, одна из лидеров в мире по количеству военизированных людей.

Д.Щ.: По количеству полиции на первом месте из крупных стран – да.

Т.С.: Они ж откуда-то взялись эти люди. Бесчисленные ЧОПы, а количество их работников уже превышает размер армии. Вполне себе государство со всеми своими «Зарницами» может пойти по этому пути. Оно будет стимулировать новых и новых военизированных ставок, должностей, и туда будет в силу неизбежности затекать огромная масса молодых, не нашедших себя людей.

Д.Щ.: Ну, я понадеюсь, что я знаю про нашу молодежь лучше, мое мнение о ней и ее потребностях выше, чем ты ее считаешь, и что дело будет несколько иначе. Для среднего молодого человека сегодня работы в Росгвардии, МВД или ФСБ – это не предел мечтаний. Мне кажется, люди не об этом думают и не туда стремятся.

Т.С.: Очень на это надеюсь. Единственное, что меня обнадеживает, это то, что беглый взгляд на всех этих чоповцев и многих других представителей людей в форме говорит о том, что не так уж они и страшны. Ты заходишь в какой-то супермаркет, а там стоит охранник. И ты понимаешь, что, наверное, он на тебя не бросится. Ты дашь ему в лоб, он отлетит, и битва на это будет закончена. Вот в этом плане у меня есть определенные надежды. Что туда пойдут не самые сильные, не самые интеллектуальные, не самые продвинутые. Тут вопрос в концентрации хорошего человеческого материала в стране и плохого. Поскольку мы с тобой очень часто говорим о том, что генофонд планомерно ухудшается и качество населения снижается, то конец данной тенденции не очевиден. Можно считать, что в Нижневартовске это был урок не патриотизма, а профориентации. Ребятам показали, как можно работать в будущем.

Д.Щ.: В какой-то степени. Ну что ж, мы эту тему закрываем. В следующей будем говорить про Сургут, его транспорт, это очень интересно и важно. Переходите, читайте СИА-ПРЕСС, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, чтобы их становилось больше. Погнали дальше.