Арест известного бизнесмена Копайгоры не повлияет на политические позиции Натальи Комаровой

Политический аспект ареста известного в Югре бизнесмена Андрея Копайгоры обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Главный вопрос выпуска – повлияет ли возбуждение уголовного дела против Копайгоры на Наталью Комарову, так как долгие годы считалось, что этот бизнесмен входит в ближний круг губернатора Югры.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи. Сейчас обсудим момент, который тоже случился и тоже показался удивительным для нашего обывателя. У нас был арестован и заключен под стражу очень известный бизнесмен, Андрей Копайгора. Он владел большим количеством активов, у него были заводы, он строил дороги, жилье, базу ОМОНа в Сургуте при помощи округа и вообще, в принципе, все считали, что это человек, который находится в прямом и очень близком контакте с губернатором. Потом начался у него определенный кризис, и в процессе строительства домов с «Северстроем» они вместе посыпались и стали виновниками того, что произошло с дольщиками, что очень долго и трудно разгребала Наталья Комарова и Вадим Шувалов, из-за чего у нас многие процессы в городе идут наперекосяк. И вот в воскресенье его задержали, потом приняли решение о том, что он должен находиться под стражей, сейчас они выплатили зарплаты, которые были должны, но это не меняет сути.

Тут вопрос такой: получается, у нас под уголовное дело попадает человек из довольно близкого бизнес-окружения губернатора, как это можно понимать и трактовать?

Тарас Самборский: Ну, нет. Это не так. Во-первых, это далеко не первый фигурант уголовного дела, который входит в какой-то круг нашего губернатора. У нас и чиновников высокого ранга, включая заместителей губернатора, преследовали по уголовным статьям. Я уж не говорю про предпринимателей. Господин Копайгора действительно определенное время пользовался благорасположением правительства Югры и лично Натальи Комаровой. Он, видимо, смог презентовать себя таким образом, что ему было оказано доверие. Собственно, когда ты заходишь в правительство региональное с крупными проектами и как-то доказываешь, что можешь их осуществить, тебе дают определенный карт-бланш. Но это дело прошлого. И тут вопрос: сам Копайгора не пользовался ли подобный расположением? Потому что тут надо соблюдать определенный баланс, если тебе дают подряды и что-то поручают, там отваливают деньги большие. Надо определять точку, где ты не будешь входить во вкус и жадничать.

Я немного, краем глаза, пытался понять экономический подход Копайгоры к делам. Честно, я его не нашел. На определенном этапе, когда он стал крупным подрядчиком, он, такое ощущение, хватал все, что плохо лежит. За какие-то безумные деньги покупал всякую ерунду. Например, на ГРЭСовском пятачке этот многолетний недострой, прямо на границе детского парка «Энергетик». Он это купил за совершенно безумные деньги, мне называли цифру в 60 миллионов. То, что это больше 30 – это точно, потому что там цепочка покупателей перед этим, из рук в руки переходило. На одном этапе это было 30 миллионов, а он купил за 60.

Я тогда просто обезумел. Потому что цена колоссальнейшим образом не соответствует объекту. Полностью. Это был период вот такого купания в бюджетных деньгах. Я не думаю, что благорасположение со стороны губернатора по отношению к Копайгоре могло продолжаться вечно, потому что симпатия симпатией, но нужно делать деньги. А дело-то какое? Вот те же дольщики. Это действительно политический вопрос, мы вот с тобой разговаривали с одним из претендентов на должность главы Сургута Андреем Филатовым, и он на первое место поставил из проблематик сургутских проблему дольщиков.

То есть, дольщики – это кремлевская тематика. Она по всем субъектам и муниципалитетам проходит красной линией. Обманутых дольщиков быть не должно – это так у нас государство строит. Сначала оно создает возможность обмануть миллионы дольщиков по всей стране, а потом мы начинаем с этим бороться. Тем не менее, на примере господина Копайгоры мы видим, что тема для властей действительно приоритетная и очень скользкая, за нее сажают. И я бы в связи с его арестом на другой аспект взаимоотношений с предпринимателями обратил внимание. Тот же Копайгора был арестован, как известно, чуть ли не на следующий день, после того, как он подписал передачу последнего своего дома по дольщикам на челябинскую фирму, где человек из ФСБ, то ли из окружного правительства.

Д.Щ.: Да, бывший высокопоставленный силовик.

Т.С.: Вот-вот. Где там за один год из 20 компаний 15 было обанкрочено и у игроков строительного рынка сургутского возникают обоснованные подозрения в том, что он точно так же, как Копайгора, может не справиться со строительством этих объектов. Просто нету производственных мощностей. И у меня вопрос: насколько в округе тщательно… И вообще, насколько трезвомысляще понимают проблему? Что Копайгора – это одна история, но вы с дольщиками можете вляпаться в другую. И ведь кто-то будет огрет по полной за эти вещи.

Скорость, с которой в Сургуте выделяют сотни гектаров под эти стройки, причем в очень хороших местах, о чем мы с тобой только что говорили.

Д.Щ.: Да. С одной стороны у нас нет земли, а с другой, у нас эта земля просто разлетается.

Т.С.: Причем разлетается прекрасно, где можно делать выдающиеся проекты, в том числе ежемесячные, никто не спорит. Никто не отменял задачу строить качественное, дорогое жилье, которое покупают за дорого, пополняют местную казну, удерживают богатых людей на территории. Любой муниципалитет в любой точке мира очень приветствует строительство элитного жилья. Поймите меня правильно, элитное жилье – это то, которое удерживает качественное население. Потому что богатые люди все равно существуют, им хочется оставаться там, где это привычно.

Тем не менее, городские чиновники под определенным давлением округа выделяют эти сотни гектаров земли в прекрасных местах – в природных местах, в пойме реки Бардаковка, которые вообще должны использовать по-другому. Вот в этом и есть вопрос. Копайгора, вот его арестовали, наверное, там будет суд или что.

Д.Щ.: Сначала расследование. Потом посмотрим.

Т.С.: Но проблема дольщиков никуда не девалась, на самом деле. И насколько правильно она решается – это большой вопрос. Правильно ли решать проблему дольщиков и строительства под них новых домов через фирмы, которая неизвестны рынку, никак не презентованы. Правильно ли давать под стройку именно эти земельные участки, быть может, дольщикам надо что-то другое. Может быть, проще вообще решать проблему расселения обманутых дольщиков через выкуп в квартир в уже готовых домах по рыночной цене и таким образом разводить эти мосты. Не знаю. На твой вопрос я отвечаю также: я не думаю, что это какой-то удар по Наталье Комаровой. Нет. Это один из эпизодов, ну, Копайгора – экономический субъект, предприниматель, со своими рисками и должен выстраивать собственную линию и тактику безопасности, чтобы не допускать ведения уголовных дел. И тут его какие-то взаимоотношения с правительством ни при чем.

Д.Щ.: Мы будем следить, я думаю, это тема на многие месяцы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, читайте СИА-ПРЕСС, до встречи на следующей неделе.

Т.С.: Всем спасибо, друзья. Всем пока.