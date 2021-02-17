Сургут уничтожается как место для жизни

Скандальные публичные слушания по нарезке земли парка «За Саймой» в Сургуте стали темой для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.

Журналисты констатировали печальную тенденцию – в Сургуте чиновники все время пытаются коммерциализировать этот уникальный природный клочок земли и вообще все общественные пространства в городе, вместо того чтобы создавать там лучшие условия для времяпровождения людей. Причем рядом есть пример Тюмени, где не варварским способом территории преображаются, и даже с условием коммерциализации становятся знаковыми местами для общественного использования.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как всегда, обсуждаем самые интересные вещи, которые случились в Сургуте. И, пожалуй, самая объективная вещь, которая в Сургуте была за эту неделю – это публичные слушания по поводу межевания земли в парке «За Саймой». Прошли они довольно необычно, потому что обычно публичные слушания в Сургуте проходят, когда присутствуют проектировщики, чиновники и один человек, которого попросили прийти, поднять руку и сказать «да, я все поддерживаю». В этот раз пришла куча народу, все задавали вопросы, всем было интересно, все были возбуждены, и вот публичные слушания прошли. Людей интересовало, как будет нарезана земля в парке «За Саймой», какие постройки планируется построить и что за рестораны, здания, сети, что за процессы. И народ по этому поводу замутился, и по одному из предложений, которое там прозвучало, запретить департаменту архитектуры и градостроительства любые согласования любых документов проектов, пока состав этого департамента не сменится полностью, что ожидается в ближайшие недели. Вот ты смотрел на эту тему со стороны. Расскажи, что ты со своей стороны там увидел?

Т.С.: Я вижу ситуацию с парком «За Саймой» следующим образом – это огромная зона, которая состоит из парка, трех рукавов Саймы и из нескольких еще кусочков, которые примыкают к ним со стороны Мелик-Карамова, Федорова. Это уникальнейшая природная зона, которая Сургуту богом дана. Если подняться на дроне, посмотреть на эту территорию с высоты птичьего полета, то мы увидим, что парк «За Саймой» и вся эта территория очень напоминает Центральный парк в Нью-Йорке. Где посреди каменных джунглей вдруг возникает гигантский зеленый массив. Вот у Сургута вот так природой создана эта уникальная зона, которая растет себе, живет без всякого вмешательства человека, и ей бы помочь умным подходом. Сделать рекультивацию леса, построить правильный ботанический сад.

Д.Щ.: Речку почистить, господи.

Т.С.: И наконец, привести в порядок все три рукава нашей живицы городской. Еще 50 лет назад из Саймы люди, жившие на ее берегах, брали воду для питья. То есть, это была питьевая, чистая вода, которой пользовались сургутяне 50 лет назад. Это совсем недавно было, в начале освоения города как индустриального центра.

Что же делают чиновники на протяжении многих лет? Они якобы под видом заботы о парке «За Саймой» внедряют очевидные решения – очистка и сохранение реки, сохранение леса, создание в парке благоприятных условий для активного уличного времяпровождения. Нет. Они раз за разом выкатывают нам предложения по коммерциализации парка. Сама по себе коммерциализация любого общественного пространства не есть плохо. Но зная наших чиновников, мы понимаем, что речь может идти о примитивном, тупом, корыстном интересе. И вот те предложения, которые на последних слушаниях выставил ДАиГ , как раз это подтверждает. То есть, давно уже сформирована какая-то ошечка из какого-то другого города, я забыл, там какая-то фамилия Никитин. Вот под эту ошечку у нас будет несколько кафе, четыре или восемь шаурмечных, вот и все видение общественного, уникального природного пространства.

Собственно, мы наблюдаем сейчас ровно ту же ситуацию, которую приходится с огромным сожалением, если не сказать с горечью, наблюдать в целом по формированию Сургута как зоны для людей. Сургут планомерно уничтожается как нормальное место жизни. Каждый свободный клочок земли у нас уходит не под малые архитектурные формы, не под памятники, не под фонтаны, уличные инсталляции, аттракционы. Вот город, точнее сургутские власти, не идут по этому пути. Они идут по пути коммерциализации, причем приватизации, каждого общественного куска, каждой пяти сургутской земли.

Отсюда мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Мы с тобой говорили в последний раз – за последние 30 лет в Сургуте построено какое-то выдающееся архитектурное сооружение, которое делает город интересным не просто для жителей, но и для туристов? Кроме нескольких офисов корпоративных и пресловутой «Вершины» больше нет ничего на весь огромный город. Поэтому с парком «За Саймой» происходит эта печальная вещь – некомпетентные, не разбирающиеся в городском планировании чиновники протаскивают совершенно частные коммерческие интересы под видом какой-то реновации, обустройства. Никаким обустройством там и не пахнет, конечно. Поэтому я считаю, что происходит отчуждения городских территорий в пользу частных, непонятных предпринимателей, которых курируют работники ДАиГ.

Д.Щ.: Я тебя поправлю только в одной части – это, все-таки, пока не происходит. То есть, результаты этих слушаний находятся в стадии подписания, либо не подписания Томазовой. И, скорее всего, речь пойдет о том, что новый глава города, когда он вступит в силу, он уже будет в этом кейсе разбираться и каким-то образом подключать привлеченных им людей к этому вопросу.

Т.С.: А почему ты меня поправил? Не происходит? Это пока перо высшего чиновника не занесено указом соответствующим, но мы же наблюдаем целеполагание чиновников. Оно совершенно страшное, разрушительное, опасное для города. Поэтому тут не о чем говорить. Парк «За Саймой», как и другие парки, это все уникальные природные рекреационные зоны, которые делают Сургут неизмеримо более интересным городом для проживания, чем многие соседние города. Вот в Нижневартовске нет таких уникальных городских лесов и парков. Вся уникальность Нижневартовска только в том, что он, в отличие от Сургута, впрямую стоит на берегу Оби. В Нефтеюганске вообще ничего нет. Если посмотреть в округе, то, может быть, только Ханты-Мансийск сравнится с Сургутом своим уникальным природным ландшафтом. А наши чиновники что делают – ко всему, к чему они прикасаются, у них не царь Мидас, а наоборот, все мрет. Речь идет о целеполагания нашего чиновничества.

Д.Щ.: Я по этому поводу написал блог, он на сайте стоит. Я тут немного тезисы адаптирую под этот кейс. Парк «За Саймой» можно сделать очень хорошим с точки зрения частичной коммерциализации, пускай она бы там была. Но это невозможно сделать в ситуации, когда доверие граждан к чиновникам находится даже не в нулевом, а на отрицательном уровне. То есть, завтра придет хороший чиновник и сделает хороший проект, там будет все очень правильно, но граждане скажут «нет», потому что в памяти их исторической будет сидеть, что если ты позволишь администрации поставить один ларек в парке «За Саймой», то завтра там будет торговый центр. И никто ничего с этим не сделает. И это печально.

Т.С.: Это печально. Но я скажу, что с этим надо делать. Надо менять таких чиновников, надо учиться у тех муниципалитетов, которые подобную работу проводит, и население не обвиняет власть в коррупционном интересе. Например, Тюмень. Я с ходу приведу два примера, а, может быть, даже три. Это набережная реки Тура, которую тюменские власти сделали за счет федерального бюджета, это Городской сад, и это улица, где старые особняки восстановлены, из головы вылетело название. Старые дома, восстановленные за счет муниципалитета, отдаются в руки частного инвестора. Это тюменская практика.

Д.Щ.: Она много где используется. За рубль в год отдают, и обязательство восстановить и поддерживать в хорошем состоянии.

Т.С.: Вот, последний пример, какой-то известный дом за 250 миллионов отдают бесплатно, а он 250 миллионов туда вкладывает в реконструкцию и делает там ресторан. Все! Никакого «ужас-ужас, надругательство над историей», все спокойно. Ты идешь по совершенно этнографической зоне и восхищаешься. Городской их парк или сад, где цирк, им занимался лично Собянин. Я просто напомню – Собянин вел лично переговоры с Макдональдсом о том, чтобы в Тюмени появился Макдональдс. Он лично занимался переговорами с частным предпринимателей, у которого в этой зоне была недвижимость. Человек поставил задачу из говна сделать конфетку, он лично этим занимался, на это были потрачены неимоверные силы правительства. И мы сегодня в центре города видим совершенно культурную зону. Никому не придет в голову обвинить Собянина, Якушева или Моора в каком-то коррупционном интересе, потому что жители видят нормальное целеполагание. И там есть коммерция, что составляет досуг активных горожан.

Так вот, в Сургуте власти поступают принципиально по-другому. Они не встречают сопротивления от общественности, предпринимателей, когда они хотели бы сделать что-то хорошее. Им не надо, как Собянину в Москве, что нужно тротуары расширять, проезжие части уменьшать. В Москве сопротивлялись этим реформам. А в Сургуте их ждут, и чиновники умудряются, не встречая сопротивления, делать плохо. Казалось бы, тебе флаг в руки, никто не будет мешать, иди, сделай. Парк «За Саймой» – я уверен, что три-четыре места эксперты уровня Браташова, Полукеева, профессоров СурГУ составят вам план рекультивации природных зон. Это все делается элементарно, но мы этого не видим.

Д.Щ.: Остается только надеяться, что новый глава придумает по этому поводу что-то человеческое.

Т.С.: Ну, если новый глава будет чуток к общественному запросу, то что-то изменится. Собственно, и предыдущий глава, Вадим Шувалов, слышал общественное мнение. Когда был первый заход по Ботаническому саду, и общественность возбудилась, все-таки, чиновники отступили назад и не стали настаивать на проекте. Надеюсь, что сейчас будет политика более содержательная и в другую сторону. Кстати, если решать будущее парка «За Саймой», то нельзя этого делать в отрыве от станции юннатов. Мне кажется, станция юннатов должна стать одним из важных проектов городских в ближайшей перспективе.

Д.Щ.: Ну, что ж, будем говорить об этом в дальнейшем. Пока эта часть нашего проекта заканчивается, в следующей поговорим про уголовщину. Пока подписывайтесь на наш канал, читайте СИА-ПРЕСС, будем говорить дальше про обманутых дольщиков.