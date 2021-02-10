Главные вопросы и ответы о слушаниях по парку «За Саймой» в Сургуте

Публичные слушания по проекту межевания земли в парке «За Саймой» стали одной из главных тем в Сургуте на этой неделе. Мнения об этом мероприятии и технические подробности произошедшего выходят и продолжат выходить на портале siapress.ru, а пока редакция разобралась в том, что вообще случилось и каковы формальные и законодательные основы и последствия этих слушаний.

Что вообще обсуждалось?

Как ни странно, но участники публичных слушаний обсудили столько разнообразных нюансов, касающихся парка «За Саймой», что не все поняли изначальный смысл мероприятия. А он был в следующем.

Городская администрация под надзором общественности (без оного парк уже давно был бы застроен непонятно чем) в течение нескольких лет разрабатывает необходимую правовую базу для реконструкции этой территории. Сейчас есть общая концепция парка «За Саймой», не имеющая как таковой юридической силы, но на ее основе по заказу администрации подрядчик разработал проект планировки и межевания земли. Это означает «перенарезку» парка с выделением в нем отдельных участков под различные будущие предназначения, а также проведение коммуникаций, красных линий и прочих необходимых для городского планирования формальностей.

К слову, выделения там конкретных участков земли, например, под рестораны, не было. Но несколько стационарных «инвестплощадок» для точек общепита и торговли действительно упоминаются в проекте, что стало «красной тряпкой» и поводом для возмущения общественности. А еще там предполагается два объекта капитального строительства – станция юннатов (или то, что будет на ее месте) и здание администрации парка «За Саймой» (или то, что окажется на его месте).

А в чем проблема?

Вообще в этом проекте нашлось много проблем технического и экологического характера (о них лучше всего рассказал эколог Глеб Кукуричкин), но есть и концептуальные нарушения в самой логике процесса. Например, этот документ строился на основании Генплана города (а иначе никак), а там, в свою очередь, через парк «За Саймой» до сих пор проходит эстакада. По словам депутата думы города Алексея Кучина, он еще в 2017 году обращался к главе Вадиму Шувалову с предложением убрать эту дорогу из Генплана, но с тех пор администрация не смогла ( / не захотела) этого сделать. Так или иначе, в проекте межевания парк расчерчивает широкая полоса потенциальной эстакады.

Но это мелочь по сравнению с главной странностью происходящего – на это обратила внимание общественница Инна Бирук: распределение земли происходит до появления проекта. То есть логика жизни подсказывает: давайте четко поймем и распределим, где и что будет, и под это подведем проект межевания земли. Но бюрократическая логика обратна – давайте выделим там и там землю, и под это подгоним будущий проект.

Так что решили по итогам слушаний?

Ничего. Многие полагают, что на публичных слушаниях принимаются какие-то решения, но это не так. Там происходит обсуждение вопроса, а также фиксация мнений граждан. Все они вносятся в протокол, который сначала отрабатывает проектировщик, а потом итоговый документ со всеми вопросами-претензиями и ответами на них ложится на стол главе. На данный момент – врио главы Анне Томазовой. Градоначальник либо отправляет проект на доработку, либо одобряет его, подписывает, и тот уходит в думу. Депутаты, в свою очередь, имеют ту же «вилку» – либо проголосовать за, и тогда проект будет имплементирован в городское правовое поле, либо отправить на доработку.

Тут важно отметить нюанс: если на публичные слушания никто не приходит, либо «по просьбе» организаторов приходят только нужные люди и со всем озвученным активно соглашаются, то обсуждаемые таким образом проекты пролетают сквозь дальнейшие бюрократические слои как раскаленный нож сквозь масло. Последовательность такая – какой бы ни был документ, если против него никто не выступил на слушаниях – значит, нет формальных поводов его отклонить. Это к слову о важности посещения подобных мероприятий и высказывания своего мнения – если вопрос важен для отдельного жителя или группы горожан.

Конкретно по слушаниям о парке «За Саймой» только-только началась стадия отработки проектировщиков вопросов со стороны граждан.

А какие принципиальные политические последствия?

Здесь нужно выделить несколько важных моментов. Главный из них – слушания проходили в период межвластья. Вадим Шувалов покинул пост градоначальника в начале декабря, врио главы назначена единственный замглавы не из «команды Шувалова» Анна Томазова. Все понимают, что к концу февраля в администрацию в качестве руководителя зайдет Андрей Филатов.

С одной стороны, слушания всегда готовятся заранее, и с момента их объявления до дня проведения проходит от двух недель до месяца. Анна Томазова подписала распоряжение о публичном обсуждении парка «За Саймой» 21 января – чуть больше чем за две недели. Кому-то показалось, что команда Шувалова хотела напоследок «протащить» какие-то решения. Но, с другой стороны, ни один из заместителей главы (включая главного куратора реконструкции парка «За Саймой» Алексея Жердева) на эти слушания не явился. Их вел только директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод с коллегами и представители управления лесопаркового хозяйства.

Кажется, в руководстве нынешней администрации это мероприятие уже никому не было интересно.

В конце концов, даже если бы межевание земли, которое обсуждалось на слушаниях, произошло, то оно само по себе не принесло бы какой-то трагедии – эти участки не отправились бы в собственность каких-то особых людей и никто бы не получил автоматом разрешение на постройку ресторана или что-то подобное. Все понимают, что завтра придет новый градоначальник, и именно он вместе со своей командой (и, неизбежно, под тем же контролем общественности) будут определять будущее парка.

Главное, что показали прошедшие слушания – это наличие в Сургуте неравнодушных людей, которые деятельно и активно интересуются и занимаются будущим парка «За Саймой».