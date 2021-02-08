Для качественной реконструкции проспекта Ленина в Сургуте нужно привлечение серьезных архитекторов и огромные деньги

Анонсированная администрацией Сургута реконструкция проспекта Ленина стала очередной темой для обсуждения в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты в ходе разговора пришли к выводу, что первым делом городским властям нужно сформулировать цель реконструкции главной улицы Сургута, а затем объявить большой конкурс (возможно, международного уровня) среди архитектурных бюро, которые специализируются на таких проектах.

Пока же руководители города заявляли о базовом наведении коммунального порядка на территории проспекта Ленина – увода проводов под землю, проведению полноценной ливневой канализации и обновлению дорожно-тротуарного полотна. Если же речь пойдет о настоящей реконструкции центральной улицы – то этому должна предшествовать огромная работа с привлечением ведущих архитекторов, а выполнение самой реновации обойдется бюджету в миллиарды рублей.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят», продолжаем. Вторая тема этой недели – это проспект Ленина. Значит, мы в течение декабря неоднократно писали на СИА-ПРЕСС неоднократно о том, что планируется масштабная реконструкция от самого начала до конца. Так или иначе, всю длину этого проспекта собираются реконструировать, это большая стройка, большой проект. Скорее всего, не меньше миллиарда уйдет на все эти процессы. Наши власти анонсировали большие изменения: пешеходные инфраструктуры, велодорожки, убрать все столбы, убрать кабель под землю и очень много всего.

Но мы знаем один факт: в Сургуте очень тяжко проходит процесс общественного обсуждения проектов. Потому что мы знаем о том, когда администрация предложила проект нового ДК «Строитель», это вылилось в то, что людям показали фасады и попросили выбрать, не обсуждая, что будет внутри, как это будет выглядеть, какой функционал, что будет с территорией вокруг. Три фасада и все. Это натолкнуло многих на мысль, что решение уже принято, просто его надо как-то подтвердить. Но «Строитель» – это история очень мелкая.

Тарас Самборский: Я бы не сказал, что мелкая.

Д.Щ.: В сравнении с проспектом Ленина. Скоро у нас начнется общественное обсуждение этого проекта. Давай обсудим, как сделать так, чтобы обсуждение этого проекта оказалось правильным и чтобы оно привело нас к нормальному проекту как минимум, а не к профанации, на которую способны абсолютно любые чиновники.

Т.С.: Я хотел уточнить: ты сказал, что в миллиард рублей встанет реконструкция Ленина.

Д.Щ.: Ну, это не меньше.

Т.С.: Я думаю, что это невозможные суммы. Если о такой реконструкции заявляется, а не о профанации, это как минимум, это раз в пять, если не в десять, больше. Ну ты представь: столько километров сетей, это знаменитая сургутская ливневая канализация и так далее.

Д.Щ.: Алексей Жердев в ходе своих пресс-конференций поднимал эту тему, он был спикером по этой истории. Он говорил о том, что уйдет сотни миллионов, может быть, даже больше. Я не знаю, что у него на уме, может, он пока сам не прикидывал эти вещи.

Т.С.: Понятно. Но я в миллиард не верю – это копейки для того проекта, на который они заявлены. Если, конечно, нам не презентуют одно, а по факту будет другое.

Какие условия необходимо соблюдать местным властям, чтобы население как минимум было квалифицированно, информировано, я уж не говорю о том, чтобы оно как-то участвовало и влияло на конечное решение. Вот эта история анекдотическая с ДК «Строителем», где совершенно невообразимой пошлости и бескультурности проект был представлен людям, непонятно каким. Непонятно, какой у них уровень квалификации, пространственного воображения, ощущения красоты, понимания, что такое общественное здание. Я не понимаю, почему эти 2000 человек взяли и выбрали какую-то карикатуру и теперь нам это нагромождение столбов и волнистого фасада нам будут представлены как прорыв в городской среде. Мы об этом говорили очень подробно в последнем нашем проекте.

Конечно, такой шикарный проспект, каким обладает наш город, благодаря, напомню, администрации Леонида Рокецкого и администрации Александра Сидорова именно через проспект Ленина Сургут был объединен из разных поселков. Собственно, можно даже сказать, что если бы продолжалась улица Ленина через эстакаду, поселок Геологов. В общем, это довольно красивый проспект, он центральный, логичный, и то, как он выглядит в таком городе, как Сургут, наталкивает к каким-то действиям по его реновации. И тут вопрос – какую задачу власть объявляет народу по реновации Ленина? Вот мы с тобой власть, мы выходим на площадь и говорим: «народ, мы хотим поменять улицу Ленина, для того, чтобы…». И тут пошли очень важные и ключевые вещи. Для чего вы меняете? Это совершенно понятийные вещи, технологические вещи. Надо четко понимать: мы меняем улицу Ленина для того, чтобы улучшить автомобильный трафик, пешеходный трафик, создать новые средовые зоны, избавиться от чего-нибудь. Пока, как я понимаю, речь идет или все сводится к элементарному наведению коммунального порядка. Ну, убрать столбы и провода. Прекрасно, любая муниципальная власть должна делать в своем ежедневном графике и не называть это прорывом.

Меня интересует: появится ли на улице Ленина реальные места для людей на ногах? Будет ил это бульвар, когда проезжая часть раздвигает на две, не совмещенные общей дорогой, а между ними делается разделение в виде бульвара, что делает улицу более пешеходной. Отсюда второй вопрос – концепция улицы Ленина. Ну, понятно, это жилье и торговля, как это сложилось исторически. Но какая торговля? Готовы ли власти сносить Шанхай, который вдоль улицы Ленина построен? Не готовы, я уверен сразу.

Тогда у меня напротив слова «реновация» еще один минус встает. Готовы ли власти делать полную реконструкцию сетей, которые под улицей Ленина находятся? В том числе, ливневую канализацию. Не верю тогда в миллиард снова. Ну, и еще ставлю плюс – если ливневка и все сети меняются, то это прекрасно. Понятно, что там миллиард всяких сетей, но именно ливневая канализация в районе магазина «Детский мир» – это самое слабое место в Сургуте.

Что будет в зоне памятника основателям, что будет в зоне пустыря на фоне офисов «Сургутнефтегаза», как это будет выглядеть, что будет с памятниками, скульптурами, малыми архитектурными формами. Наконец, что будет с фасадами жилых домов, которые попадают в зону реновации. И я этот вопрос, кстати говоря, Алексею Жердеву задавал. Он ответил, что, к сожалению, это прерогатива округа. Я задавал вопрос – будут ли все окна и все балконы приведены в единообразный вид. В этом я вижу смысл реновации, потому что центральная улица должна иметь разноформатные, разных цветов, разных рисунков окна, кто во что горазд. Многие города, например, Екатеринбург, Тюмень и Москва, уже идут по этому пути. Если они реновируют кварталы, они меняют фасады зданий, по-настоящему, а не сайдингом обшивают.

У меня к этому тоже вопрос – вы сайдингом продолжите обшивать Сургут или, наоборот, начнете использовать современные технологии? Ну, вроде на улице Ленина будет не сайдинг, а технологии, которые применяет «Брусника», но к ним у меня тоже вопрос по фасадам. И год назад, когда у них отломилась стена с фасадом, тому подтверждение.

Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы в Сургуте использовали полистироловые фасады – они легкие, дешевые, не горят. И штукатурить, и красить. Это будет современный, аккуратный фасад, не требующий никакого обслуживания после.

Вот вопросы. То есть, если мы получаем просто велодорожки, определенный порядок с фонарными столбами и проводами, это будет прекрасно. Но я бы видел, как задачу сургутских властей, сделать улицу по-настоящему интересную для пешеходов. Это магазины, это кафе, это ресторанчики. В общем-то, весь тот набор коммерции, которая сегодня там и сложилась, только надо привести в порядок. Витрины должны быть современные, работа с владельцами или арендаторами этих помещений должна вестись со стороны муниципалитета не в стиле окриков, а в стиле диалога. То, что делает Москва, Тюмень, Краснодар. Умные чиновники знают, как работать с предпринимателями, чтобы перед магазином всегда было чисто, красиво. И тогда это будет замечательный проект, который, безусловно, в миллиард не уложится. И надо готовиться, что это будут суммы кратко больше. Тогда, возможно, мы получим улицу Ленина. Я боюсь, что мы получим подчищенную улицу без выкрутасов.

Д.Щ.: Я бы сделал ссылку еще раз к интервью с Аркадием Гершманом по поводу городской среды и ее формирования. И я бы сказал, что при подготовке общественного обсуждения реновации улицы Ленины, по-хорошему, можно было бы провести исследование о том, чтобы понять, что в ней не так с точки зрения обывателей.

Т.С.: Слушай, мы можем представить за обывателей, что не так. Можно я скажу сразу, что так? Вот улица Ленина, вот кусок между улицами 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ. Понимаешь, о чем я говорю? Где была старая улица Ленина. Она превратилась в бульварный кусок, где растут деревья и где улицы по достаточно зеленой части ходят. Там очень уютно, приятное место. Вот улица Ленина от 30 лет Победы до Университетской, там пошла пешеходная часть, она почти симпатичная. Там нет быдло-формата, а если мы возьмем участок от 30 лет Победы до «Строителя» – там настоящий бульвар. Вот такие вещи нужно сохранять, давать им распространение.

Важный момент мы с тобой не обсудили. Проект реновации улицы Ленина обсуждать без квартала №6, этой зоны от университета до «СИА-ПРЕСС Центра», вообще нельзя. Это должен быть единый, концептуальный вид. С этим справится хорошее архитектурное агентство. Вот если бы власти организовали конкурс подобных идей, выставляли эти проекты на общественное осуждение, в этом был бы толк. А если какие-то карманные изменения, которые за полмиллиона нарисуют проект, представят с колоннами и волнистым фасадом, то толка не будет.

Д.Щ.: Я об этом и говорил. Я написал об этом блог, как только стало известно о реконструкции Ленина, я сказал, что ее ни в коем случае не должны проводить местные. Нужно каким-то образом не допустить, не знаю, на каком основании, придумать, но просто чтобы это была хорошая архитектурная контора, которая знает все эти процессы, должна провести хорошие исследования потребностей горожан и не идти на поводу, показывая им какие-то красивые картинки, а исходя из потребностей создавать проекты. Это работа должна быть не на один год.

Т.С.: Такой проект идет долго. Не проводить местным – понятно, что местные сейчас взвоют, заорут, начнут кричать «а почему вы нас так унижаете?». На это очень простой ответ: «господа местные, а приведите какой-нибудь красивый проект за последние 30 лет, который появился в Сургуте и его не изуродовал?». Ни одно общественное здание в Сургуте, которое более-менее выделяется из средового культурного ландшафта, не спроектировано сургутскими архитекторами. Кроме, простите, центра. Вот, это должен быть конкурс. Это очень сладкий проект. Я думаю, одно проектирование будет миллиард стоить. А не копание земли. Это большие день, но если подойти к проекту с умом, оно того стоит. Еще раз – это должен быть единый проект от университета до мехколонновского моста. И он должен учитывать всю территорию, в этом же проекте должна судьба кинотеатра «Аврора» отражена, но не аварийного, а того, который будет служить людям.

Д.Щ.: Будем заканчивать. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС на YouTube, читайте нас, пишите комментарии, мы этому очень рады. До новых встреч.