В администрации Сургута назревают большие кадровые перемены

Грядущие перемены в администрации Сургута ввиду скорого появления нового главы стали темой для обсуждения в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.

Поводом для этого стали два события: депутат думы Югры Андрей Филатов заявился на пост главы Сургута и с высочайшей долей вероятности именно он займет это кресло, и параллельно в отставку ушел замглавы города Владимир Шмидт. «Это явно не последний заместитель мэра, который покинет свою должность в ближайшее время», – посчитали ведущие «О чем говорят».

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город» на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем.

Д.Щ.: Говорим сегодня только про Сургут. Про наши самые главные события. Значит, что случилось интересного за минувшую неделю: у нас было два заметных кадровых процесса запущено в городе. Во-первых, у нас Андрей Филатов, депутат думы округа, который является главным кандидатом, на пост главы Сургута заявился. Он подал документы в приемную комиссию. То есть, это случилось задолго до окончания конкурса, что подталкивает нас к мысли о том, что сейчас решили сделать абсолютно четко – пришел главный кандидат, он на месте, мы его и выберем.

И одновременно куратор городского строительства Владимир Шмидт, которого привел на должность Вадим Шувалов, покидает пост, он уже написал заявление об уходе. Вопрос такой. Мы понимаем, что у нас новый глава. Новый глава – это, с высокой долей вероятности, замена команды. Иногда этот процесс дольше идет, иногда быстрее. Дмитрий Попов, например, достаточно долго менял свою команду, но поменял почти полностью. Как ты думаешь, как этот процесс будет развиваться? У кого больше шансов остаться на месте, у кого меньше? Насколько быстро Филатову удастся подстроить под себя организацию кадров в администрации Сургута?

Т.С.: Ну, времени на раскачку нет. Поэтому все будет быстро, подготовка кабинетов для новых чиновников идет вовсю. И судя по некоторым признакам, господин Шмидт не последний. Я думаю, что очевидные шансы не просто сохранить работу в городской администрации, но и усилиться у нынешнего врио Анны Томазовой.

Д.Щ.: Но она у нас, получается, кадр вообще очень опытный. Она со времен Сидорова в администрации находится.

Т.С.: Ну, тут дело не в том, что со времен… Я не знаю. Она может быть даже со времен Ленина сидеть. Дело в том, что она опытный чиновник, который спокойно выполнял свою работу на вверенных участках. Без каких-то шумовых эффектов, без выпячиваний себя.

Д.Щ.: Плюс ее назначили временно исполняющим обязанности, это тоже что-то говорит.

Т.С.: Нет, ее назначение врио было сделано, все-таки, в пику Вадиму Шувалову. Ну, скажем так. Не в пику Шувалову, а для того, чтобы не дать надежд остаткам его команды. Расчет был исключительно на это, чтобы все сразу все поняли. Ну, мы говорим прежде всего о таких игроках, как Шмидт, Кривцов, Жердев. Это и есть команда Шувалова. Поэтому я думаю, что все поняли, судя по тому, что тот же Шмидт пошел в отставку. Я думаю, он пойдет за Вадимом Николаевичем.

Возможно, да, Анна Томазова будет полноценным заместителем главы администрации. Может, даже по тому блоку, который она возглавляет, но с большим статусом и более заметным аппаратным весом. Она хорошо сделала свою работу, руководила городом эти два месяца без очевидных сбоев, все прошло гладко.

Д.Щ.: То есть, мы в этом случае ожидаем, что остальная часть команды Шувалова ближайшие месяцы может подать в отставку или в настоящий момент находится в поиске каких-то вариантов? Может ли человек таких ранга, калибра и амбиций, как Алексей Жердев, оставаться при новом главе?

Т.С.: Я думаю, что он очень мучительно размышляет на эту тему. Потому что совершенно понятно, что все планы нарушены. Какие бы ни были: карьерные, политические, временные. Все нарушено. В общем, птица подбита на высоком полете. Мне почему-то кажется, что кроме вариантов перемещения в Москву, шанс есть. Если новый глава, если Филатов будет новым главой… Да, не важно, кто бы ни был. Ему надо заходить на административное управление всеми процессами, ему надо, чтобы они на чем-то основывались. Какие-то инерционные механизмы сохраняются, те же коммунальные ведомства, которыми руководит Кривцов, та же Томазова. Но Жердев вел важные очень процессы, начиная от пресловутой концессии. Кстати говоря, неизвестно, какое отношение будет у нового главы к концессии, но я думаю, что эта тема не будет снята с повестки дня.

Очень интересная ситуация с Жердевым. Вероятно, он бы хотел попытаться себя сохранить и презентовать новому главе. Возможно, он это уже и делает на каких-то консультациях и разговорах. Но мне кажется, что вся процедура, связанная с отставкой Шувалова, с тем, как никому из его команды за эти полтора месяца не дали никак проявиться, никого нигде не приподняли, не выпятили, говорит о том, что речь идет о заходе нового главы Сургута готовой командой, которая сейчас, вероятно, где-то кулуарно собирается. Возможно, она будет собрана не полностью, но с двумя-четырьмя ключевыми работниками, опять же, если это будет господин Филатов, потому что из того списка, который мы имеем, это пока самый презентативный кандидат, значит это сделано будет так. Надо смотреть.

Если в целом и общем, то у ключевых работников бывшей команды, с моей точки зрения, шансы не велики. Возможно, вариант, как это происходило при Попове – Маркове. Потому что Марков достался Попову в наследство от Сидорова, у Маркова были тоже весьма не маленькие амбиции, он претендовал на должность главы, был потенциальным конкурентом, но они каким-то образом договорились. Марков просто был не готов к тому, что он не глава, а в главы продавливают Попова. Я думаю, что на тот момент Марков просто не успел подготовить себе запасной аэродром и вынужденно поработал на весьма непривлекательной для него должности, хотя и первого зама, но по коммуналке. Я говорю, что такие примеры были, но в любом случае они подтверждают закономерность. Значит, новому руководителю просто требовался на каком-то этапе квалифицированный помощник, который доводил дела до конца, чтобы были не висяки, а чтобы они быстро или спокойно были закрыты, а потом уже можно приступать к управлению муниципалитетом.

Д.Щ.: Ладно. У нас у этой истории есть четкий тайминг. В конце февраля у нас будет назван новый глава, мы сможем уже наблюдать за тем, как он будет заниматься форматированием или не форматированием текущей управленческой команды под свои нужды и тенденции.

Хорошо, мы продолжим проспектом Ленина, который попадет под реновацию. Поэтому переходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, читайте нас и поехали дальше.