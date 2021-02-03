Никто в Сургуте на самом деле не занимается архитектурой

Информация о возможной отставке директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Сергея Солода стала поводом для очередного обсуждения этого специалиста и его работы на проекте «О чем говорят». Правда, пока материал готовился к выпуску, раньше Солода в отставку подал его куратор – замглавы Сургута Владимир Шмидт. Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на примерах обсудили, в чем основные провалы архитектурное политики Сургута в последние годы.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи. Сейчас поговорим про информацию, которая у нас появилась от источников о том, что в Сургуте готовится отставка главного архитектора, если так можно сказать. Скорее – директора Департамента архитектуры и градостроительства Сергея Солода. Он в феврале 2018 года был назначен на эту должность, 12 лет до этого он возглавлял «Бюро технических инвентаризаций» и за эти два года к нему накопилось определенное количество претензий. Свежее – это то, что 29 января должны были состоятся слушания по поводу поправок в генплан города, где было внесено очень много спорных моментов, которые можно было обсуждать. Всякие высотки не в тех местах, у дачников собирались отжимать какие-то земли, еще что-то происходило.

Так или иначе, эти слушания были снять с повестки дня, отменены, причем, насколько мне известно, они были отменены по формальным признакам. То есть, некачественная подготовка документов. Год назад поправки в генплан не прошли, потому что прокуратура указала на незаконность процедуры, которая подразумевала их обсуждения и подготовку к принятию. То есть, тогда даже прокуратура указала на то, что это была некачественная работа ДАиГа. И вот, мы подошли к этому моменту, когда разговор о возможной отставке Сергея Солода приобретает более осязаемые черты. Что ты можешь рассказать об архитектурной политике Сургута за последние два года? Какие-то общие позиции: может, что-то хорошее или что-то плохое?

Тарас Самборский: Я уже высказывался на этот счет миллиард раз – архитектурная политика Сургута, в целом, печальная. И не только в последние два года, в последние два года она приобрела какой-то кошмарный характер. Мы наблюдали совершенно некомпетентное руководство строительным и архитектурным процессом в городе, и директор БТИ равно главный архитектор – это просто из какой-то глупой сказки. Но Солод – это же креатура Вадима Шувалова, он его рекомендовал, уж не знаю, какая мотивация была. Мне известно, что у Шувалова были другие варианты, но он выбрал Солода.

Мои личные претензии к Солоду известны. Первое: он не представляет себе, что такое город как среда обитания сотен тысяч людей. То есть с ним трудно построить какой-то общественный диалог. Ему просто не дано понять в силу его низкой квалификации. Я не знаю, какой он директор БТИ был. Кстати, с этим БТИ была интересная история, много чего про БТИ говорили. Ну, наверное, он хороший специалист в чертежах квартир, юрист хороший, я не знаю, какая у него база.

Д.Щ.: Как один из наших читателей написал – «человек был не на своем месте».

Т.С.: Да. Но главным архитектором он не является, это очевидно. И те проблемы, которые в Сургуте вскрываются буквально в последние месяцы, годы, они говорят о том, что никто архитектурой Сургута не занимается. Опять полезла коррупционная составляющая в ДАиГе – рисование проектов в стол. Когда нам рисуются эскизные проекты, презентации, на это выделяются деньги, они идут в карман, а проекты – в стол.

Потому что интеллектуально освоить даже эти примитивные картинки у нас в ДАиГе не в состоянии, там разогнали всех нормальных специалистов, осталось пара человек, которые относятся к работе с толком. Все остальное – это какие-то непонятно откуда взявшиеся люди, непонятно чем занимающиеся.

Вторая составляющая коррупции – это разрешение на объекты строительства, которые вообще никакого развития городу не дают, они являются только источником коррупционного обогащения работников ДАиГа и так далее по цепочке. Как пример – поганство, которое построили на улице Республики перед Городской библиотекой. Это просто абсолютное скотство, и тот, кто это сделал, должен гореть в аду, наверное, потому что так город может уродовать только жадный, алчный, тупой коррупционер. И чьи бы там подписи не стояли под соглашением на строительство, я утверждаю это – тупой, алчный дурак, кто это разрешил сделать. Я просто мечтаю о том, чтобы следующий мэр, кто бы он ни был, отозвал все разрешения и снес это гадство.

А таких объектов появляется в Сургуте все больше и больше. Там построили опять будочку, там пристроили какой-то ларек, который превратился в объект капитального строительства, ну и, наконец, вот эта жуть, которая перед филармонией стоит. Сколько бы городские чиновники не кричали, что это все подписал чуть ли не Сидоров, чуть ли не Марков, я хочу сказать, что все это – брехня. Подписать мог хоть Иисус Христос, а реализуете вы, бумаги проводите вы, смотрите чертежи вы, в генплан смотрите вы. И у вас должно что-то в голове срабатывать. Вы должны быть гражданами. Вы на десятилетие вперед сделали гадость городу, обманули горожан и депутатов.

Плюс эти все проекты, связанные с городской площадью, которыми чиновники очень гордились и гордятся по-прежнему. Да, лучше такая площадь, чем пустырь, заросший травой, но это не площадь. Если вы не знаете, что такое площадь – откройте какой-то учебник по архитектуре для первокурсников и изучите тематику, а потом уже беритесь за дело. Они толково ее достроить даже не смогли.

Я хочу так сказать, такса за киоск – миллион в Сургуте. За продление – миллион. Такса за такую постройку, как построили перед библиотекой, пять миллионов. Это расценки по городу на черном рынке. Ты заносишь в ДАиГ, получаешь объект. Вот такой город мы получаем. Но за все время пребывания господина Солода и других людей в ДАиГе, пребывания у сургутского руля, мы не услышали стратегию по развитию города. Не ту стратегию, о которой они пишут регулярно, мы говорим и ждем ответа на вопрос о том, что ждет город Сургут ближайшие 10 лет, 30 лет, 100 лет. Каким вы его хотите видеть, какие общественные зоны создать, какие общественные зоны, которые станут визитной карточкой города, как вы это хотите построить, с привлечением каких архитектурных школ, бюро, девелоперов.

А мы видим какую-то глупость с заборами, с фонарными столбами бесконечными, у нас Сургут – это город столбов, проводов, заборов. Напишу материал на эту тему. Вот просто, у нас есть участки, где забор слева, забор справа, а рядом с ними еще по маленькому забору. Вот наша архитектурная политика.

Нам объявляют конкурс на реконструкцию улицы Ленина. А покажите нам чего-нибудь поумнее, кроме как ваших велосипедных дорожек? Вот как вы видите главную улицу главного города региона? Это будет та улица, куда люди захотят приезжать на экскурсии? Или это что-то будет пошлое, невнятное, но с большими бюджетами? Да господи!

Если перечислять: вот что они сделали с театром «Петрушка»? Зачем они уничтожили кинотеатр «Аврора»? На пустом месте, просто взяли и уничтожили культурную точку города. Так они не смогли ничего придумать с «Петрушкой» несчастной, потому что нет интеллектуальной подготовки. Не могут, вот не могут они родить идею. Не могут придумать изящный проект по выкупу «Вершины» и созданию там музейного кластера – эта «Вершина» стоит копейки. То есть, просто нет никаких достойных такого замечательного города проектов, которые гражданам бы объяснили – это город, в котором стоит оставаться жить, в котором будет нормально детям, будет не скучно, и главный архитектор – это то лицо, которое определяет развитие на годы вперед. Ни мэр, ни его заместитель, а главный архитектор. Он должен знать, что такое развитие территории, применять современные методы градостроительной технологии. Этого всего нет, а город располагает достаточными финансами для того, чтобы стать визитной карточкой региона. Вот этого всего нет.

Я не знаю, за что Солод может, если эти слухи подтвердятся, потерять свою должность, но если бы у меня была возможность, я бы его убрал за все эти перечисленные мною причины. Моя претензия, как гражданина Сургута, она вот в этом. Я вижу своими глазами очень много плохого и почти не вижу хорошего.

Д.Щ.: Пользуясь случаем, хотел бы прорекламировать – у нас на сайте стоит интервью с урбанистом Аркадием Гершманом, который как раз рассказывает про фактор скуки, как города могут этот вопрос решать, почитайте, это очень интересно. А мы будем завершать наш разговор на этой неделе, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. До свидания.