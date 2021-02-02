16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9051   EUR  91,6250  

Новости

Больше новостей
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…
Комментировать
0
Больше опросов

Все, что происходит с выборами главы Сургута — это модель российского общественного устройства

Разбираем историю с неудавшимся судом Евгения Барсова по поводу выборов в Сургуте

Все, что происходит с выборами главы Сургута — это модель российского общественного устройства
Фото siapress.ru

История с судом, где депутат городской думы Евгений Барсов пытался оспорить результаты предвыборного конкурса по отбору кандидатов на пост главы Сургута, стала темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – констатировали, что авторы разыгравшейся в муниципальной политике спецоперации с переносом суда и думского заседания считают себя спасителями Сургута.

Но на самом деле они делают очень опасные вещи и создают опасные прецеденты. Потому что в Сургуте и его выборах главы как в капле воды отражается вся российская действительность. А она в том, что когда исполнительная власть концентрирует все больше и больше полномочий и сил в своих руках, это становится угрозой для прав человека. Любого человека, потому что когда власть сознательно нарушает чьи-то права – она уже не может остановиться, и под этот каток будут попадать все больше и больше граждан.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, мы подводим сейчас самые интересные итоги недели с Тарасом Самборским – это издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет. На связи?

Тарас Самборский: Да. Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давайте для начала поговорим про саму. Горячую тему уходящей недели в Сургуте. Эта история у нас развернулась буквально в два-три дня, история с назначением нового конкурса на поиск кандидатов на пост главы Сургута, который внезапно приостановил суд по иску депутата Евгения Барсова, все должно было зависнуть на несколько дней, а потом буквально в течение одного дня все переигралось стремительно и волшебным образом суд перенесся на четыре дня, заседание думы города, которое должно было назначать конкурс, перенеслось ровно на столько часов, чтобы суд успел пройти. И в итоге оно пройдет, ну, мы записываемся, когда оно только начинается, и конкурс будет назначен. То есть, это была такая очередная спецоперация, которая развернулась на просторах муниципальной политики в Сургуте.

Мне кажется, что этот кейс плохой. Потому что когда кто-то слишком… Ну, я сейчас пытаюсь сформулировать это как-то корректно… Когда кто-то грязными ногами топчет по квартире – это плохо. То есть, эти все процессы должны были происходить немного в другом качестве, как мне кажется. Тебе как кажется? Как это вообще выглядит?

Т.С.: Ну, ты так смотришь, а организаторы выборов и вообще этой избирательной системы, если брать шире, участники всего этого политического процесса, они смотрят на подобные ситуации по-другому. Они думают, что они бригада скорой помощи или спасители. Им надо срочно попасть в квартиру и спасать людей, спасать ситуацию, делать всем благо, и тут уже не до чистой подошвы обуви, поэтому это вопрос ракурса. Кто на эту ситуацию с какого ракурса смотрит. Уверяю тебя, что региональные власти не видят в произошедшем и в происходящем какой-то драмы. Эта ситуация, которую разные участники процесса будут видеть по-разному.

Плохо это или хорошо? Ну, конечно, хорошо, когда до избирательного, в нашем случае, процесса допускаются все желающие с разных сторон. И желающие участвовать в выборах, и желающие за этими выборами наблюдать, их контролировать, и желающие каким-то образом, экспертным или общественным, влиять на ход этих выборов. Когда все подобные факторы выполняются, то мы получаем, в общем-то, демократию. Как сегодня сказал Барсов у нас в эфире: «при демократии жить безопаснее». Мне эта фраза понравилась, я не знаю, он сам ее изобрел или нет, но она меня зацепила.

Ну, если вспоминать того же Черчилля, то он говорил «демократия – худшая форма организации жизни, но это лучшее из всего, что есть». Поэтому что мы наблюдаем? На самом деле, если чуть-чуть забыть о сургутской ситуации, то все, что происходит с выборами главы нашего города, это модель всего российского устройства на данный момент. И ничего иного мы здесь не обнаруживаем. Ну как могла бы вести себя региональная власть в подобной ситуации? Ну, никак, потому что она играет ровно по тем нотам, которые пишутся в Москве и спускаются на все региональный уровни. Других нот просто нет. Ну не будет Наталья Комарова в нынешней политической российской действительности восстанавливать прямые выборы глав муниципалитетов. Просто вся парадигма российской власти построена на том, чтобы сокращать и урезать демократические процедуры, и как можно больше процессов брать под свой контроль.

Вот мы и наблюдаем. Исполнительная власть абсолютно контролирует ситуацию. Захотела – допустила 66 человек, могла бы не допускать. Захотела бы она переиграть – она бы сделала Барсова главой. Вызвали бы его в кабинет какой-нибудь, ему бы что-нибудь объяснили, как надо себя вести на этом посту, и работал бы. Я думаю, не хуже как минимум предыдущих сургутских мэров. Захотела исполнительная власть решение суда – получила в нужный час, в нужном виде, и никаких проблем.

Теперь к тому, почему все, что мы наблюдаем – это плохо. Потому что в этом всесилии исполнительной власти, конечно же, кроется серьезная угроза уже не демократии, а правам человека. Тот же Бондаренко. Он же правильно говорит, когда он сказал, что нарушены права гражданина Барсова. То есть, у нас любой гражданин открывает Конституцию, которую мы написали недавно, читает, видит, что можно, подает документы, а эта декларация конституционная, а факт заключается в том, что не этот человек, и не демократические институты, и не демократический ход событий будет определять, имеет ли он права на что-то или нет. Если кто-то захочет, этот человек будет лишен всех своих прав.

Д.Щ.: Тоже самое мы прямо в эти часы наблюдаем с историей, которая разворачивается вокруг «иностранного агента (по версии министерства юстиции РФ — прим. ред.) ФБК». Людей просто хватают, людей тащат, вылавливают возле подъездов, увозят в неизвестном направлении, к ним не допускают адвокатов, кого-то выбрасывают за пределы страны, кого-то арестовывают по статьям. То есть, государство просто выбрало персоналии и выбрасывает их из правового поля. Оно как бы может себя оправдать тем, что оно борется с революционерами, агентами Запада, со всякими редисками нехорошими. Но когда ты, как государство, начинает нарушать чьи-то права, вот именно таким образом, избирательно, ты уже не можешь остановиться.

Т.С.: Ты меня опередил. Я хотел этот пример привести. Когда я говорил о том, что на примере сургутских выборов мы видим уменьшенную модель всего политического устройства и всего нынешнего политического процесса российского, я имею ввиду ровно то, что у нашего государства остается не так много способов контролировать ту ситуацию, которую себе проектирует государство. Поэтому каждое решение все более откровенное, все более решительное, все более безапелляционное. Надо арестовать – арестуем, надо завести дело – заводим. Здесь уже никто не морщится, не фыркает, не надевает белые перчатки, вот это так и происходит.

Поэтому, еще раз, не надо в Сургуте искать какую-то особенность. В Сургуте Происходит ровно то, что запрограммированно нынешним политическим ходом вещей. И, к сожалению, по-другому не будет. Наверное, должны произойти серьезные изменения в федеральной политической повестке для того, чтобы были возвращены прямые выборы глав муниципалитетов. Пока что борьба за хоть какую-то демократичность всей этой процедуры идет на уровне борьбы конкретного человека – господина Барсова. Ну, и партии ЛДПР.

И, кстати, насчет ЛДПР. Я оставлю за скобками нашего разговора свое отношение к партии, к ее вождю и так далее. Но мне импонирует партийность этого процесса. То есть, ЛДПРовцы не стесняются везде высказывать свою поддержку своим кандидатам, они выступают единым фронтом. Немногочисленным, но тем не менее – это команда. Я не припомню, чтобы Единая Россия выступала командой. Организационно, по-чиновьичьи они это делают, но я вижу определенную разницу между Единой Россией и ЛДПР. И, подозреваю, что при смене, при определенных изменениях в верхах ЛДПР резво развернется в сторону реальной борьбы за власть. Мне из сургутской истории увиделся еще и такой вывод.

Д.Щ.: Хорошо. Я вот еще бы дополнил то, что ты говорил про некоторую черту, которую приобрело наше государство, сейчас она развивается в титанических масштабах, о том, что каждый, кто выбирается, скорее должен быть либо слаб, либо дискредитирован, либо лишен полномочий. Каждый, кто назначается, должен быть наделен полномочиями, наделен силой, иметь пиаровский результат, иметь все ресурсы. И это приводит к тому, что у нас в этой среде лежит то, что мы фактически назначаем глав, где-то фактически назначаем губернатора и депутаты Государственной Думы у нас выставляются клоунами, которые предлагают всякие глупости.

Т.С.: Ну потому что если естественный отбор заменен на селективный, происходит генетический сбой в политических факторах. Они все хуже и хуже. И с каждым политическим актом мы наблюдаем ухудшение качества тех или иных политических институтах, будь то политет исполнительный, дума, министерство, правительство. То есть, количество качественного материала в политике уменьшается.

Д.Щ.: И как раз вот отсутствие выборов нормальных этому способствует. Мы заканчиваем разговор, перейдем к теме архитектуры в Сургуте и то, к чему ее привели. Подписывайтесь на наш канал, читайте нас на сайте, ставьте лайки и переходите к следующему видео.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 15:40, просмотров: 359, комментариев: 4
Комментарии:
Freedom
не нравится
Сегодня в 16:14
А потом начались репрессии и давление на реальных достойных кандидатов, а таковые есть, но пока придётся довольствоваться филатовым.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:30
Можно добавить ещё ответ на то, почему исполнительная власть в Югре может легко влиять на выборы. Даже не церемонясь. Могли бы 3 февраля провести суд с тем же результатом? Без проблем. По результатам суда экстренно могли бы созвать заседание Думы? Легко. Подумаешь сдвинулись бы сроки выборной компании дней на пять. Не критично. Соблюли бы при этом видимость демократии. Но не стали заморачиваться. И получилось то, что получилось. А почему? А потому кто «кто платит деньги, то и заказывает музыку». Бюджет Сургута зависит окружного бюджета на 2/3. Отсюда и объяснение этого странного, на первый взгляд, выборного процесса. А на самом деле ничего странного в этом процессе как раз и нет. Все логично. Распорядитель кредитов округ. А потому он и должен рулить под своим контролем выборами градоначальника Сургута и не только Сургута. А любым муниципалитетом Югры. Такова реальность в округе. Такова реальность в стране.
йося
не нравится
Сегодня в 16:33
-"количество качественного материала в политике уменьшается" Не товарищи, ситуация ещё хуже наоборот увеличивается, увеличивается количество некачественног материала, а то который ещё на что то был способен окончательно деградирует.
Пример, наш всеми любимый отдел по борьбе с молодёжью, откровенно просраший молодёжную политику в городе.
А что можно ожидать от уже начинающих маразматировпть некоторых чинуш.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:45
«Все, что происходит с выборами главы Сургута — это модель российского общественного устройства».

Это ну прям велосипед изобрели.

Только забыли еще добавить, что все происходит с молчаливого согласия и бездействия общества. Классика.

А если общество и «мычит» из протеста, то в поддержку каких-нибудь фургал и навальных.

Вот именно – мычит.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дорогие дачи Сургута, которые вы можете купить // ОБОЗОР СИА-ПРЕСС 1558
  2. Ольга Шелюк: «Это нормально, если после ухода близкого человека ты проявляешь депрессивные реакции. Но если это затянулось – это повод задуматься» 1202
  3. ​Снова в школу: в Сургуте с 1 февраля вернули очный формат обучения 1023
  4. ​При Путине у нас хотя бы есть шанс на приличную оппозицию. При Навальном такого шанса не будет 952
  5. ​Новый проспект Ленина сургутяне увидят в ближайшие годы 855
  6. ​Сургутянин поил знакомых вином со снотворным, чтобы изнасиловать 713
  7. 171 югорчанин заразились коронавирусом накануне 562
  8. ​В Нижневартовске школьников посвятили в кадеты 460
  9. Ревнивый вартовчанин получил семь лет за убийство сожительницы 452
  10. ​Школа в 32 микрорайоне Сургута станет филиалом лицея имени Хисматуллина 437
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12622
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9311
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 6656
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 5828
  5. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 3945
  6. ​На 11-летнюю вартовчанку напал уголовник-рецидивист 3675
  7. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 3594
  8. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3427
  9. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3368
  10. ​Новое уродство Сургута происходит на наших с вами глазах. Потому что главного архитектора города даже по образованию нет 3219
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21201
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18106
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15608
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15281
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13059
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12622
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11698
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11184
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 11120
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 10486

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика