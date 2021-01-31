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​Рудион обозрела VI

All inclusive в Тюмени, борьба за туристов в Ханты-Мансийске и жаркий Нижневартовск

​Рудион обозрела VI
Фото: vk.com/aleksandr__moor

На этой неделе кто-то гулял, а кто-то думал о других серьезных вещах. Например, в Тюмень, кажется, заходит турецкий All inclusive. Еще в столице региона продается знаменитая чайная «Раневская». На Ямале нефтяники выращивают клубнику. А вартовчане устали отапливать улицу. Все подробности – в еженедельном обзоре новостей соседей.

В Тюмени могут появиться отели «все включено»

В Тюменской области могут начать строить пятизвездочные отели с турецким сервисом. Такая возможность обсуждается региональными властями с турецкой научно-исследовательской компанией.

«Будет здорово, если жители и гости города смогут пользоваться привычным турецким сервисом по системе всё включено. Также большой̆ интерес вызвал туристический̆ потенциал, а именно наличие лечебных источников. Свойства нашей воды уникальны и, безусловно, необходимо развивать сопутствующий̆ сервис мирового уровня», - цитирует заместителя губернатора области Андрея Пантелеева «РБК-Тюмень».

Власти отказались от крупной стройки в исторической части Тюмени

Власти Тюменской области отказались от идеистроительства путепровода через реку Туру около Моста Влюбленных и рядом с корпусом ТИУ. «Первая причина — это исторический центр, архитектурная привлекательность. Принято решение, что мы не будем портить ту историческую изюминку — это и строительный университет, и церковь, и левая нижняя часть города, и набережная. Строительство моста, наверное, как-то немножко подпортило бы общий исторический вид города Тюмени. Да, мост надо строить, но не в этом месте. Работаем в этом направлении», - рассказал 72.RU замгубернатора региона и начальник ГУСа Сергей Шустов.

Бургерную Тимати в Тюмени продают за 75 млн рублей

В центре Тюмени, в районе Цветного бульвара на продажу выставлены сразу два здания, предназначенные для ведения ресторанногобизнеса, пишет ng72.ru. Их оценили в 75 млн и 160 млн рублей. Речь идет о доме № 46 по ул. Ленина площадью 230 кв. м, где располагалась бургерная знаменитого рэпера Тимати Black Star Burger, чайная «Раневская» и коктейль-бар. Цена здания75 млн руб. В объявлении на сайте avito указано, что помещения полностью оборудованы для ведения ресторанного бизнеса и сертифицированы под общепит. По оценкам риэлторов, дом находится в районе с высоким трафиком транспорта и людей, окупаемость инвестиций в этот объект будет чуть более 10 лет.

На полуострове Ямал начали выращивать клубнику

На Новопортовском месторождении впервые собрали урожай клубники, пишет ОГТРК«Ямал-Регион». Год назад на промысле соорудили «умную» теплицу, которая автоматически регулирует уровень освещенности и количество питательного раствора для разных растений. Благодаря ей в 2020-м на столе у нефтяников появились собственные томаты черри, болгарский перец, руккола и зеленый лук, а теперь – еще и клубника. Выращенные в Арктике ягоды не только экологически чистые, но и очень вкусные, рассказали вахтовики.

Ханты-Мансийск будет включен в туристический всероссийский маршрут по пути Беринга

Член Русского географического общества, путешественник Ильдар Маматов и директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер подписали соглашениео сотрудничестве, пишет Admhmansy.ru. Сразу после прошла рабочая встреча с туроператом, который будет формировать тур выходного дня в рамках проекта «Северными маршрутами экспедиции Беринга» в Ханты-Мансийске.

«С учетом того, что город современный и исторических мест здесь почти не осталось, важно создать и передать гостям атмосферу времен Беренга. Русским географическим обществом будут переданы Ханты-Мансийску исторические документы, для формирования экскурсий, одежда для гидов и проведены консультации с рестораторами по формированию гастрономических карт в рамках маршрута. Когда мы получим уникальный тур, мы со своей стороны приложим все усилия для его продажи крупными российскими туроператорами», - рассказал Член Русского географического общества, путешественник Ильдар Маматов.

В УТС объяснили, почему выросли платежи за тепло

Некоторые вартовчане, получив декабрьские платежки за ЖКУ, были неприятно удивлены ростом платы за услуги «Управления теплоснабжения», пишет Gorod3466.ru. В УТС объяснили, что объем потребления тепловой энергии зависит от температуры наружного воздуха.

Но в условиях роста платежей в «Управление теплоснабжения» стали поступать жалобы на «перетопы» - слишком высокие температуры в жилых помещениях. Многие собственники сетуют, что даже закрывая отсекатели на радиаторах отопления, они испытывают в квартирах дискомфорт от жары, открывая окна и отапливая улицу.

Управление теплоснабжения» обеспечивает городские дома теплоносителем, его температура соответствует утверждённым для фактических погодных условий нормативам. На этом зона ответственности УТС заканчивается, ее границей является стена жилого дома. Комфорт внутри каждой отдельной квартиры зависит от правильной регулировки внутридомовых систем подачи теплоносителя. Все внутренние теплопотребляющие устройства, тепловой пункт и сети внутреннего контура системы теплоснабжения - зона ответственности управляющей компании. Специалисты УТС советуют не медлить со звонком в управляющую компанию, если жильца не устраивает «погода» в доме или остались вопросы по начислениям.


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31 января в 23:19, просмотров: 171, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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31 января в 23:56
1. Путепровод через Туру в районе «Моста влюблённых»? У кого-то «крыша» поехала от возможности срубить «бабло» на подряде. Но охрана памятников культуры и архитектуры в Тюмени в надёжных руках. Знаю по своему опыту.
2. Захотели в Хантах притянуть туристов в город и получили долю в проекте «Северными маршрутами экспедиции Беринга». Естественно, за счёт бюджета вошли в проект. А «скучный» Сургут отдыхает. «Боливар двух не выдержит».
3. В Нижневартовске концессию по теплоснабжению ещё не заказывали? Они «компетентно» обеспечат «недотоп». .

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