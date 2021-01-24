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Главные новости Югры за неделю // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Перенос выборов мэра Сургута, уход одного из заместителей губернатора Югры и другие интересные события, которые произошли в округе на этой неделе

Главные новости Югры за неделю // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

Жизнь в Югре кипит и бьет ключом – это видно по новостной ленте. Чего только не случилось за эту неделю: от отмены традиционных купаний на Крещение до переноса выборов мэра в Сургуте. Об этом и о других важных событиях в ХМАО будет подробнее в этом обзоре.

Выборы в мэры Сургута не состоялись

Удивительное дело – отбор прошло 32 кандидата на пост градоначальника, но все в порядке с документами оказалось только у одного претендента.

«Основные ошибки кандидатов при подаче заявлений: неточные данные, неполные данные, не те суммы, не те цифры. Понимаете, у нас все абсолютно проверяется. Есть федеральная налоговая служба, федеральная миграционная служба, есть ряд государственных организаций, которые обладают базой информации не только на территории Сургута, но и на территории РФ. Поэтому любое несовпадение заявленных сведений с теми данными, которые имеются в базе указанных служб приводит к неполной или недостоверной информации», — пояснил решение конкурсной комиссии ее председатель Александр Сальников.

По такому случаю выборы признаны несостоявшимися, новую дату, когда желающие побороться за пост мэра могут подать документы, огласят позже. Не все кандидаты с этим согласились: так, депутат фракции ЛДПР Евгений Барсов собирается подать в суд – по его словам, ему не пояснили, по какой причине его отсеяли.

Врио главы Сургута до оглашения имени нового градоначальника остается Анна Томазова – об этом сообщаеттелекомпания «СургутИнформ – ТВ».

Штат заместителей губернатора ХМАО сократится

И снова о политике. Заместитель главы Югры Николай Милькис заявил о своем уходе – информацию об этом предоставило ИА URA.RU со ссылкой на личные источники. Как отмечают авторы публикации, чиновник оповестил о своем решении только близкое окружение, и после отпуска в Ханты-Мансийск возвращаться не будет. Тем не менее, официально уход Милькиса никто в правительстве не подтвердил.

Навальный появился в Сургуте

Горячей темой этой субботы стали митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Часть сургутян вышла на пикеты невзирая на сильные морозы, но некоторые активисты высказали свою позицию иначе – некто приклеил портрет блогера на памятник жертвам политических репрессий и прислал снимок в редакцию портала siapress.ru.

Администрация города поспешила опровергнуть этот инцидент. По их словам, прибывшие на место событий полицейские не обнаружили ничего:

«По сети гуляет фотография якобы с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий. Данная информация не подтверждена. Мы считаем, что это фотошоп. При выезде на место никаких фотографий выявлено не было. Мы призываем граждан с уважением относится к памятникам города и не использовать их в агитационных целях», – прокомментировал начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков.

В Югре отменили купания на Крещение

Пандемия коронавируса не стала поводом для переноса Крещения на более благоприятное время (как это сделали с празднованием 9 мая, например). Однако некоторые ограничения все же были введены: по сообщениям ОТРК «Югра», на территории региона запретили традиционные купания и даже не делали купели.

Часть православных этому не была рада, но Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел попросил жителей региона с понимаем отнестись к нововведению, отметив, что это лишь второстепенное приложение к празднику. Для того, чтобы югорчане не нарушали установленный запрет, сотрудники МЧС совершали рейды по водоемам.

Мэр Ханты-Мансийска решит проблему с уличным освещением, о которой говорят уже два года

Два года жители столицы ХМАО жаловались властям из-за темноты: улица Большая Логовая из-за отсутствия фонарей небезопасна для детей и взрослых. Хантымансийцы вместе с экспертами ОНФ не раз обращались в администрацию за помощью, но подвижки стали заметны только после того, как обеспокоенные горожане обратились к губернатору Наталье Комаровой 22 января в прямом эфире.

Глава Югры потребовала от градоначальника установить временное освещение до 25 числа. В свою очередь, мэр Ханты-Мансийска заявил, что полностью проблема будет решена только в следующем году:

«Думаю, в 2022 году закончим. На этот период, учитывая пожелание наших жителей, поставим временное освещение. Уже два светильника поставили. Всего их будет более 10», – приводит слова Максима Ряшина Mуксун.FM.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 191, комментариев: 0
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