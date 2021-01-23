Новый фильм Навального – как посадка Матиаса Руста на Красной площади. Символ того, что в стране что-то не так

Фильм Навального о дворце Путина стал второй темой проекта «О чем говорят» на этой неделе. Это расследование набрало 38 млн просмотров (столько, например, за три года собрал «Он вам не Димон» про Дмитрия Медедева) за два дня, а четыре дня количество выросло до 66 млн просмотров.

Тем не менее, ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский считают, что конкретно этот фильм к какому-то бунту не приведет. Но он явно станет символом того, что в стране что-то не так – аналогичным случаем в новейшей истории можно считать посадку Матиаса Руста на Красной площади. Непосредственно это не сломало ничего, но стало знаком прогнившей советской системы.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», с вами Дмитрий Щеглов, мы продолжаем наш проект. Тарас Самборский на связи. И сейчас поговорим про новый фильм Алексея Навального, который вышел после того, как Алексей вернулся, и, как мы с Тарасом и предполагали, неделей раньше он был задержан практически на паспортном контроле и в настоящее время находится в «Матросской тишине». Тем не менее, его фильм вышел, он посвящен Владимиру Путину. Долго шел Навальный, видимо, к этой персоналии, к этому своему апогею творчества, и пришел не хило, с нехилыми показателями – за первые два дня этот фильм набрал 38 миллионов просмотров, при условии, что за все три года существования фильма «Он вам не Димон», даже больше трех, он, по моему, даже в апреле 2017 был опубликован, он собрал 38 миллионов. Три года и два дня – это немного разные пути достижения одной цели. И что будет дальше с этим фильмом, можно только предполагать.

Я предлагаю обсудить не сам фильм, саму фактуру, которая там представлена – это все оставим на суд зрителей, всех, кто его посмотрит. Я предлагаю обсудить последствия. Как ты думаешь, будут ли какие-то последствия, у нас в субботу по всей России назначены какие-то большие мероприятия в виде митингов в поддержку Навального, по случаю этого фильма, по случаю того, что Навальный сидит в «Матросской тишине». Как это повлияет на массовость этих, возможно несанкционированных, мероприятий? И вообще, как то повлияет на поведение россиян политическое, особенно в ближайшее время, в предвыборный период?

Тарас Самборский: Мне представляется, что народ наш весьма аморфен в своей политической активности. Нельзя сказать, что это приговор и это навсегда, все-таки, почти сорок миллионов людей посмотрели этот фильм, он какой-то интерес вызывает. Я думаю, большинство из этих 38 миллионов смотрели его не просто потому что он про Путина, его дворцы и личную жизнь, а потому что он уже попал на определенный уровень восприятия таких вещей.

Кстати говоря, последние цифры социологические по Навальному тоже демонстрируют рост его одобрения. То есть, 20 процентов россиян к Навальному относятся положительно. Я прекрасно понимаю, что огромная масса наших людей считает, что Навальный рвется к власти, чтобы жить в таких же дворцах, апеллировать такими же гигантскими суммами, которые в разуме простого человека не укладываются, и вообще, восприятие власти у русского человека за многие века трансформировалось настолько, что он не воспринимает власть как возможность чего-то искреннего, чистого. Для русского власть – это источник всех бедствий. И поэтому, в отличие от людей в нормальных странах, в других странах, с так называемой развитой демократией, в странах, где власть меняется регулярно, русский человек просто выбрал для самовыживания тактику приспосабливания под эту власть и он никогда не войдет с ней в прямое столкновение, конфликт, он будет делать вид, что он к этой власти лоялен, но глубоко внутри эту власть, безусловно, презирая.

Я хочу сказать, что бытовой уровень большинства разговоров ровно об этом – люди не любят власть, россияне русскую власть не любят.

Д.Щ.: И не видят смысла инструментария, как с ней вообще взаимодействовать, как пытаться на нее влиять, не видят цели, как мне кажется.

Т.С.: Наверное, это стадия. Какая-то стадия чего-то. Десять лет назад после Крыма или двадцать лет назад было одно отношение к власти, то есть, в целом мы власть ненавидим, но Путин нормальный. За двадцать лет происходит колоссальная трансформация массового сознания. Здесь, кстати, Навальный приложил свою руку, и люди видят очевидное. Ну, они видят зажравшуюся власть, видят, что нами правят сверхбогатые люди, настолько богатые, что понять и осязать эти деньги нельзя нормальному человеку. Точно также, как и понять, зачем эти деньги нормальному человеку. Зачем им столько богатства? Зачем им столько вычурных материальных благ, которыми они не успеют воспользоваться в своей жизни?

Вот я смотрел этот фильм, я подумал, 15 лет этот дворец строится. Я так понимаю, Путин ни разу не переночевал в этом дворце. И, вероятно, он не успеет этого сделать, ведь он еще 30 лет будет строиться.

Д.Щ.: А я еще подумал, что на нем так офигенно кто-то наворовался…

Т.С.: Ну, это святое. И я думаю, что он сидел, если смотрел этот фильм, он просто рыдал от обиды. Не на Навального, а на всех своих приспешников, которые ему ершики за 160 тысяч покупают. Это все ясно. Вернемся к общественному состоянию. Люди, по моему, сейчас в замешательстве – они не готовы принять Навального или кого-то другого вместо Путина, потому что это традиционалистская поведенческая линия русского народа очень консервативна. «Пусть этот Путин будет, следующий будет хуже». А я уже слышал интересную фразу: «а кто, если не Навальный» и «пусть уж лучше Навальный, чем кто-то». И это тоже сдвиг в массовом сознании, и ясно одно: российская власть она устала, она уже еле шевелится. Психологически эта власть не на подъеме, а на спаде. Будет ли это каким-то драйвером массовых волнений – я думаю, что нет. К этому не подошло. Будет ли какой-то кульбит какой-то любви к власти со стороны народа – тоже, думаю, нет. Отношение все к более высокому уровню власти будет планомерно и все более скорыми темпами усиливаться. Но где вот эта точка, когда оно все кончится и произойдут изменения, мне прогнозировать трудно.

Д.Щ.: Ну, да. Но, так или иначе, этот фильм эту точку явно приблизил. И еще что он приблизил, наверное, это точку блокировки YouTube.

Т.С.: Ну, он приблизил точно большие проблемы для самого Навального. Туда надо понимать, что Навальный перешел на личности. Не в обзывательском смысле слова, он срывает маски, последние маски. Опять-таки, фильм не приблизил революцию. Но он приблизил понимание огромным количествам россиян источника тех проблем, с которым они ежедневно сталкиваются на своем бытовом уровне.

Вот фильм Навального мне представляется очень дидактично: он продемонстрировал, как наши маленькие каждодневные проблемки, которые нам отравляют жизнь, не дают нам возможности богатеть, которые не дают нам возможности планировать свое ближайшее будущее – как все эти проблемки имеют один источник. И вся эта цепочка Навальным продемонстрирована. Ну, если, конечно, сейчас верховная власть не опровергнет все эти факты. Песков уже заявил, что это очередная выдумка. Картинка очень убедительная.

Д.Щ.: В этом плане Екатерина Шульман приводила пример, что когда Матиас Руст сел на Красной площади – это тоже ничего не сломало физически, но это продемонстрировало, как работает система. То есть, человек взял и на своем самолетике пролетел через могучий СССР и сел на Красной площади. Это изменило отношение, показало, что что-то как-то не так. Этот фильм и это отравление само немного меняют и показывают, что что-то не так.

Т.С.: Думаю, да, это правильный вывод. Что-то не так. Или наоборот, как пел Высоцкий: «все не так, ребята». Вот ощущение после этого фильма гораздо сильнее, чем после уточек и Димона, хотя там уж я думал вообще перебить этот сюр, ничем невозможный. Но он, видимо, возможный, мы же понимаем.

Д.Щ.: Ладно. Мы будем следить за субботними событиями, за тем, как будет развиваться дело против Навального в судах, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на нас, читайте на сайте, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свои пожелания и идеи, мы всегда готовы вас слушать. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.