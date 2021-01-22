Что не так с общественным обсуждением вокруг ДК «Строитель» в Сургуте

Первой темой проекта «О чем говорят» на этой неделе стал проект нового ДК «Строитель», который сургутские власти предложили обсудить горожанам. Правда, не то, что бы это был проект – просто несколько вариантов фасада нового здания. Почему это обсуждение без привязки к функционалу объекта и пространству вокруг него странно, глупо и бессмысленно – объяснили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», с нами на связи. Привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Давайте пойдем сегодня от меньшего к большему, начнем с разговора о ДК «Строитель», который будет снесен, а на его месте будет построен новый. В настоящий момент у нас происходит обсуждение его внешнего облика, и было представлено три варианта администрацией города, они вывешены на всеобщее обозрение, чтобы люди могли посмотреть, оценить и всячески покритиковать или предложить что-то свое. Тарас, тебе какой из этих вариантов больше всего нравится?

Т.С.: Хороший вопрос и хороший ответ – мне не нравится никакой. Но если уже меня кто-нибудь бы припер к стенке, из этих всех вариантов я, скрепя сердце, наступив себе на все чувства, выбрал бы первый вариант.

Объясню почему: проект реконструкции «Строителя» делается ради проекта. И он не наполнен никакой ни идеей, ни идеологией. Собственно, непонятно, кроме того, что аварийное здание хотят заменить на новое, какой смысл в этот очаг культуры заказчик, то есть, муниципальная власть, вкладывает.

Вообще, если делается какой-то проект, то надо понимать, какая идеология через архитектурное самовыражение должна повлиять на развитие тех или иных процессов. Вот я вижу просто картинку. Эту картинку может нарисовать любой третьекурсник любого архитектурного института.

Почему я за первый вариант? Да потому что он хотя бы имеет внятный фасад, ровный, без излишеств, стекло, символизирующее север, вероятно. А если архитектор хочет для красоты нарисовать всяких колонок, изобразить волны, выступы, то это не архитектура, а «давайте тут нарисуем, у нас тут ломаный фасад будет, неровный, фасад не в одной вертикали». Ну, это все примитивный, позавчерашний день.

Если власть формулирует задачу, то это должен быть архитектор, который понимает архитектурные стили, который понимает, как содержанию придать форму. Вообще-то, всегда архитектура идет от содержания. От того, что внутри. И любое здание общественное должно строиться исходя из содержательных задач – что такое ГКЦ, какая там посадка, универсальность, несколько залов, малые залы, большие залы, какие подсобки, какие буфеты, гардеробы, фойе. Ну, то есть, это все формулируется для того, чтобы понять – это здание для городских кружков, чем сегодня ГКЦ и является, или концертной площадкой, но на какое количество зрителей?

Если бы нам муниципалитет объяснял, что он хочет от «Строителя», было бы понятней и архитектору рисовать фасад, сажать объект на генплан. Я, кстати, не увидел генплана, я не понимаю, кроме того, что он займет примерно то место, которое он сегодня занимает. Но что меняется вокруг? Судьба сквера, который появился там при содействии Полукеева и администрации Попова вместо того рынка, что будет с не менее ужасающим и уродующим облик города торговым центром напротив, который является муниципальной собственностью? Как изменится вся городская прилегающая территория к будущему «Строителю»? Станет ли «Строитель» доминантой, центром, изменит ли он городской ландшафт вокруг себя в радиусе нескольких сот метров в каждую сторону или это просто будет очередное освоение очередного городского пятна. Я боюсь, что мы идем по второму варианту, и мое мнение основано на том, что в городском департаменте архитектуры и строительства у нас архитекторов нету. У нас вообще главным архитектором города кто является? Человек, который не имеет архитектурного образования, юрист, человек из БТИ. Ну, о чем речь?

А хотелось бы видеть, простите за тавтологию, видение. Хотелось бы понять, что сама местная власть хочет вместо «Строителя». Ну, снести аварийное здание – ладно, это хорошо. А что вместо? Ну, то есть, что мы видим в итоге? Это, как я понимаю, не конкурс архитекторов.

Д.Щ.: Ну, да. Это несколько концепций, которые предложили людям оценить.

Т.С.: Один исполнитель, на данный момент. То есть, я еще и подозреваю в коррупционной схеме. Ну, это святое дело. Я бы хотел видеть конкурс архитекторов. Не только сургутских, но и региональных, московских, может, международных. Я хотел бы видеть технологичный подход власти, а не псевдообщественное обсуждения, а нормальное.

Кстати говоря, важный момент. Вот эта схема заигрывания с народом, когда чиновники выставляют публично тот или иной городской проект, она тоже не всегда хороша. Потому что это очевидно – простые люди не очень разбираются в архитектуре, а чаще всего они выдающиеся архитектурные проекты осуждают, это видно по мировой истории, по некоторым сургутским случаям. Поэтому, власть должна быть умна, компетентна, она должна уметь сама и формулировать техническое задание на подобные работы, и достаточно твердо его реализовывать. Потому что в подобные проекты всегда пытаются влезть вкусовщина, примитивизм, удешевление всего подряд, компромиссы какие-то с технологиями, эстетикой, современными строительными решениями, коррупция, всякие тетки, которые не разбираются вообще ни в чем – ни в том, что такое генплан, ни в городской среде, ни в том, что такое культурный центр.

Пока у меня из увиденных трех или четырех картинок складывается ровно такое впечатление. То есть, сам по себе процесс прекрасен, надо строить новый культурный центр, но я бы рекомендовал обратиться нашим муниципальным служащим за опытом в соседнюю Тюмень, Екатеринбурга, Москвы, Сочи, европейским уровнем малых городов, которые такие культурные центры строят на раз-два. Я хочу сказать, что вообще в мире строительство клубов, центров, оно отработано, технология такая же, как строительство торгового центра, автосалона. Это конструктор. Поэтому, мне кажется, нужно профессионализировать этот процесс, приводить новых архитекторов, которые могли бы дискутировать о сути этого проекта, его наполнении, а уж потом – фасад. А у нас почему-то обсуждают фасады.

Д.Щ.: Делают наоборот, а в итоге скажут «ну, народ же одобрил». Как было с Ж/Д вокзалом.

Т.С.: Ну, да, народ одобряет сайдинг на домах жилых, потому что сайдинг лучше, чем обшарпанный фасад. А архитектурная власть должна заниматься популяризацией современных технологий. То есть, в мире очень много интересных технологий по озеленению, по малым архитектурным формам, ну уж точно в мире не используют пластилиновые, пенопластовые фонарные столбы. Все это есть более современное, красивое – все эти лавочки, урны, штуки для уличного времяпрепровождения, и в мире, и в современной архитектурной школе, которая в России очень сильная. На самом деле, Московская архитектурная школа – одна из мощнейших в Европе. А чего не обратиться за опытом даже к москвичам? В конце концов, у нас так много земляков в московской мэрии работает, начиная от Собянина и заканчивая чиновниками чуть более низкого уровня. Ну, так привезите их сюда, вам сделают красиво и вы увидите концептуально эту территорию.

Еще один момент. Я бы на месте сургутской администрации не рассматривал проект ГКЦ в отрыве от всей прилегающей территории. Это должно быть единое пространство от «Строителя» до плавательного бассейна «Водолей» и чуть дальше. Сюда мы переходим через дорогу, где этот магазин страшенный, который подлежит уничтожению немедленному, но почему-то наш имущественный комитет цепкими пальчиками держится до последнего за вот такие коммерческие проекты, думайте сами почему. Вот его надо тоже сносить, и делать, возможно, настоящую площадь в этом месте. А может быть ГКЦ надо строит на месте вот этой вот «Мордовии», а то место, где сейчас он стоит, оставить под публичные мероприятия, под площадку, развитие сквера. Мне кажется, надо идти вот в этом направлении. В определении задачи вот всей этой территории от улицы Сибирская до Юности.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. На этом завершим эту тему, перейдем сейчас к вопросу о новом фильме Навального, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим видео, переходите дальше, там будет интересно.