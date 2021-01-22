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​Нужно обсуждать не фасад «Строителя», а его наполнение и прилегающую территорию

Что не так с общественным обсуждением вокруг ДК «Строитель» в Сургуте

​Нужно обсуждать не фасад «Строителя», а его наполнение и прилегающую территорию
Фото siapress.ru

Первой темой проекта «О чем говорят» на этой неделе стал проект нового ДК «Строитель», который сургутские власти предложили обсудить горожанам. Правда, не то, что бы это был проект – просто несколько вариантов фасада нового здания. Почему это обсуждение без привязки к функционалу объекта и пространству вокруг него странно, глупо и бессмысленно – объяснили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», с нами на связи. Привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Давайте пойдем сегодня от меньшего к большему, начнем с разговора о ДК «Строитель», который будет снесен, а на его месте будет построен новый. В настоящий момент у нас происходит обсуждение его внешнего облика, и было представлено три варианта администрацией города, они вывешены на всеобщее обозрение, чтобы люди могли посмотреть, оценить и всячески покритиковать или предложить что-то свое. Тарас, тебе какой из этих вариантов больше всего нравится?

Т.С.: Хороший вопрос и хороший ответ – мне не нравится никакой. Но если уже меня кто-нибудь бы припер к стенке, из этих всех вариантов я, скрепя сердце, наступив себе на все чувства, выбрал бы первый вариант.

Объясню почему: проект реконструкции «Строителя» делается ради проекта. И он не наполнен никакой ни идеей, ни идеологией. Собственно, непонятно, кроме того, что аварийное здание хотят заменить на новое, какой смысл в этот очаг культуры заказчик, то есть, муниципальная власть, вкладывает.

Вообще, если делается какой-то проект, то надо понимать, какая идеология через архитектурное самовыражение должна повлиять на развитие тех или иных процессов. Вот я вижу просто картинку. Эту картинку может нарисовать любой третьекурсник любого архитектурного института.

Почему я за первый вариант? Да потому что он хотя бы имеет внятный фасад, ровный, без излишеств, стекло, символизирующее север, вероятно. А если архитектор хочет для красоты нарисовать всяких колонок, изобразить волны, выступы, то это не архитектура, а «давайте тут нарисуем, у нас тут ломаный фасад будет, неровный, фасад не в одной вертикали». Ну, это все примитивный, позавчерашний день.

Если власть формулирует задачу, то это должен быть архитектор, который понимает архитектурные стили, который понимает, как содержанию придать форму. Вообще-то, всегда архитектура идет от содержания. От того, что внутри. И любое здание общественное должно строиться исходя из содержательных задач – что такое ГКЦ, какая там посадка, универсальность, несколько залов, малые залы, большие залы, какие подсобки, какие буфеты, гардеробы, фойе. Ну, то есть, это все формулируется для того, чтобы понять – это здание для городских кружков, чем сегодня ГКЦ и является, или концертной площадкой, но на какое количество зрителей?

Если бы нам муниципалитет объяснял, что он хочет от «Строителя», было бы понятней и архитектору рисовать фасад, сажать объект на генплан. Я, кстати, не увидел генплана, я не понимаю, кроме того, что он займет примерно то место, которое он сегодня занимает. Но что меняется вокруг? Судьба сквера, который появился там при содействии Полукеева и администрации Попова вместо того рынка, что будет с не менее ужасающим и уродующим облик города торговым центром напротив, который является муниципальной собственностью? Как изменится вся городская прилегающая территория к будущему «Строителю»? Станет ли «Строитель» доминантой, центром, изменит ли он городской ландшафт вокруг себя в радиусе нескольких сот метров в каждую сторону или это просто будет очередное освоение очередного городского пятна. Я боюсь, что мы идем по второму варианту, и мое мнение основано на том, что в городском департаменте архитектуры и строительства у нас архитекторов нету. У нас вообще главным архитектором города кто является? Человек, который не имеет архитектурного образования, юрист, человек из БТИ. Ну, о чем речь?

А хотелось бы видеть, простите за тавтологию, видение. Хотелось бы понять, что сама местная власть хочет вместо «Строителя». Ну, снести аварийное здание – ладно, это хорошо. А что вместо? Ну, то есть, что мы видим в итоге? Это, как я понимаю, не конкурс архитекторов.

Д.Щ.: Ну, да. Это несколько концепций, которые предложили людям оценить.

Т.С.: Один исполнитель, на данный момент. То есть, я еще и подозреваю в коррупционной схеме. Ну, это святое дело. Я бы хотел видеть конкурс архитекторов. Не только сургутских, но и региональных, московских, может, международных. Я хотел бы видеть технологичный подход власти, а не псевдообщественное обсуждения, а нормальное.

Кстати говоря, важный момент. Вот эта схема заигрывания с народом, когда чиновники выставляют публично тот или иной городской проект, она тоже не всегда хороша. Потому что это очевидно – простые люди не очень разбираются в архитектуре, а чаще всего они выдающиеся архитектурные проекты осуждают, это видно по мировой истории, по некоторым сургутским случаям. Поэтому, власть должна быть умна, компетентна, она должна уметь сама и формулировать техническое задание на подобные работы, и достаточно твердо его реализовывать. Потому что в подобные проекты всегда пытаются влезть вкусовщина, примитивизм, удешевление всего подряд, компромиссы какие-то с технологиями, эстетикой, современными строительными решениями, коррупция, всякие тетки, которые не разбираются вообще ни в чем – ни в том, что такое генплан, ни в городской среде, ни в том, что такое культурный центр.

Пока у меня из увиденных трех или четырех картинок складывается ровно такое впечатление. То есть, сам по себе процесс прекрасен, надо строить новый культурный центр, но я бы рекомендовал обратиться нашим муниципальным служащим за опытом в соседнюю Тюмень, Екатеринбурга, Москвы, Сочи, европейским уровнем малых городов, которые такие культурные центры строят на раз-два. Я хочу сказать, что вообще в мире строительство клубов, центров, оно отработано, технология такая же, как строительство торгового центра, автосалона. Это конструктор. Поэтому, мне кажется, нужно профессионализировать этот процесс, приводить новых архитекторов, которые могли бы дискутировать о сути этого проекта, его наполнении, а уж потом – фасад. А у нас почему-то обсуждают фасады.

Д.Щ.: Делают наоборот, а в итоге скажут «ну, народ же одобрил». Как было с Ж/Д вокзалом.

Т.С.: Ну, да, народ одобряет сайдинг на домах жилых, потому что сайдинг лучше, чем обшарпанный фасад. А архитектурная власть должна заниматься популяризацией современных технологий. То есть, в мире очень много интересных технологий по озеленению, по малым архитектурным формам, ну уж точно в мире не используют пластилиновые, пенопластовые фонарные столбы. Все это есть более современное, красивое – все эти лавочки, урны, штуки для уличного времяпрепровождения, и в мире, и в современной архитектурной школе, которая в России очень сильная. На самом деле, Московская архитектурная школа – одна из мощнейших в Европе. А чего не обратиться за опытом даже к москвичам? В конце концов, у нас так много земляков в московской мэрии работает, начиная от Собянина и заканчивая чиновниками чуть более низкого уровня. Ну, так привезите их сюда, вам сделают красиво и вы увидите концептуально эту территорию.

Еще один момент. Я бы на месте сургутской администрации не рассматривал проект ГКЦ в отрыве от всей прилегающей территории. Это должно быть единое пространство от «Строителя» до плавательного бассейна «Водолей» и чуть дальше. Сюда мы переходим через дорогу, где этот магазин страшенный, который подлежит уничтожению немедленному, но почему-то наш имущественный комитет цепкими пальчиками держится до последнего за вот такие коммерческие проекты, думайте сами почему. Вот его надо тоже сносить, и делать, возможно, настоящую площадь в этом месте. А может быть ГКЦ надо строит на месте вот этой вот «Мордовии», а то место, где сейчас он стоит, оставить под публичные мероприятия, под площадку, развитие сквера. Мне кажется, надо идти вот в этом направлении. В определении задачи вот всей этой территории от улицы Сибирская до Юности.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. На этом завершим эту тему, перейдем сейчас к вопросу о новом фильме Навального, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим видео, переходите дальше, там будет интересно.


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Сегодня в 19:41, просмотров: 237, комментариев: 0
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