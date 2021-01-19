С 20 января горожане смогут проголосовать за один из вариантов фасада нового здания ГКЦ

То, как будет выглядеть знаменитый ГКЦ «Строитель», выберут сами горожане. Голосование стартует завтра, 20 января. Всеми необходимыми работами займется компания «СтройУслуга», с ней уже заключен муниципальный контракт.

«Проектировщиками выполнены изыскания, разработаны все компоновочные решения и сформирован генплан. Разработаны три варианта решения фасадов, так как это один из основных элементов, влияющих на визуализацию, мы хотим провести обсуждение предложенных вариантов», – сообщил на заседании заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Эскизы фасада ГКЦ представлены ниже:

Директор ГКЦ Ванда Болотнова поделилась, что больше всего ей нравится третий вариант – этот эскиз, по ее мнению, наиболее точно передает яркую внутреннюю жизнь культурного учреждения. Тем не менее, последнее слово остается за горожанами.

«Хочу обратиться к нашим сургутянам и привлечь внимание к тому, что будут размещены все три варианта. Мы будем ждать ваших мнений и решений, голосование организуют в социальных сетях. По его итогам продолжится работа проектировщиков. Это не первый опыт, горожане активно проявляли свою позицию по подобным вопросам и ранее», – прокомментировала врио градоначальника Анна Томазова.

Напомним, что здание «Строителя» изначально создавалось для размещения в нем склада горюче-смазочных материалов, и за более 50 лет нецелевого использования серьезно обветшало — износ составляет до 70 процентов. Решение о реконструкции приняли еще летом, старое здание пойдет под снос.

Новое помещение будет рассчитано на культурную деятельность, проведение конференций и социальных мероприятий – общая площадь будет равна 12 тысячам квадратных метров. Кроме того, дети смогут продолжить заниматься хоровым, хореографическим и театральным искусством. Территория близ нового «Строителя» будет благоустроена: подрядчик обещает построить площадь для уличных эвентов, организовать зеленую зону с установкой малых архитектурных форм и освещения, устройством для афиш. Для автолюбителей специально расширят парковку – появятся как открытая, так и закрытая стоянки.

Главной изюминкой ГКЦ станет, конечно же, обновленный концертный зал, который расширят под большее число зрителей и гостей. В общей сложности, туда поместятся 500 человек.

«Головной площадкой досугового комплекса является театральный зал, который будет представляет собой единое пространство, которое будет трансформироваться в зависимости от поставленной задачи. Помимо этого, появится актовый зал на 150 мест, шесть залов для занятий танцами, хоровая студия, классы для групповых и индивидуальных занятий, а также кафе, вестибюли и рекреации», – рассказали представители подрядчика.

На время реорганизации коллективы «Строителя» должны переехать в другие здания. Сделать это нужно до августа 2021 года.

«У нас есть несколько вариантов, которые предусматривают полный переезд всего состава ГКЦ и отсутствие риска прекращения деятельности, потому что главная задача, которая стоит сейчас перед нами, это не только строительство, но и сохранение коллектива», – заключила Ванда Болотнова.

Отмечается, что здание будет полностью соответствовать всем необходимым требованиям, а также иметь свободную среду для маломобильных граждан. На всю реконструкцию уйдет порядка 700 миллионов рублей, но цена по ходу работ может измениться. На реализацию проекта может потребоваться три года.