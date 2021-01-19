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Как будет выглядеть новый «Строитель»?

С 20 января горожане смогут проголосовать за один из вариантов фасада нового здания ГКЦ

Как будет выглядеть новый «Строитель»?
фото: ГКЦ, Администрация Сургута

То, как будет выглядеть знаменитый ГКЦ «Строитель», выберут сами горожане. Голосование стартует завтра, 20 января. Всеми необходимыми работами займется компания «СтройУслуга», с ней уже заключен муниципальный контракт.

«Проектировщиками выполнены изыскания, разработаны все компоновочные решения и сформирован генплан. Разработаны три варианта решения фасадов, так как это один из основных элементов, влияющих на визуализацию, мы хотим провести обсуждение предложенных вариантов», – сообщил на заседании заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Эскизы фасада ГКЦ представлены ниже:

Директор ГКЦ Ванда Болотнова поделилась, что больше всего ей нравится третий вариант – этот эскиз, по ее мнению, наиболее точно передает яркую внутреннюю жизнь культурного учреждения. Тем не менее, последнее слово остается за горожанами.

«Хочу обратиться к нашим сургутянам и привлечь внимание к тому, что будут размещены все три варианта. Мы будем ждать ваших мнений и решений, голосование организуют в социальных сетях. По его итогам продолжится работа проектировщиков. Это не первый опыт, горожане активно проявляли свою позицию по подобным вопросам и ранее», – прокомментировала врио градоначальника Анна Томазова.

Напомним, что здание «Строителя» изначально создавалось для размещения в нем склада горюче-смазочных материалов, и за более 50 лет нецелевого использования серьезно обветшало — износ составляет до 70 процентов. Решение о реконструкции приняли еще летом, старое здание пойдет под снос.

Новое помещение будет рассчитано на культурную деятельность, проведение конференций и социальных мероприятий – общая площадь будет равна 12 тысячам квадратных метров. Кроме того, дети смогут продолжить заниматься хоровым, хореографическим и театральным искусством. Территория близ нового «Строителя» будет благоустроена: подрядчик обещает построить площадь для уличных эвентов, организовать зеленую зону с установкой малых архитектурных форм и освещения, устройством для афиш. Для автолюбителей специально расширят парковку – появятся как открытая, так и закрытая стоянки.

Главной изюминкой ГКЦ станет, конечно же, обновленный концертный зал, который расширят под большее число зрителей и гостей. В общей сложности, туда поместятся 500 человек.

«Головной площадкой досугового комплекса является театральный зал, который будет представляет собой единое пространство, которое будет трансформироваться в зависимости от поставленной задачи. Помимо этого, появится актовый зал на 150 мест, шесть залов для занятий танцами, хоровая студия, классы для групповых и индивидуальных занятий, а также кафе, вестибюли и рекреации», – рассказали представители подрядчика.

На время реорганизации коллективы «Строителя» должны переехать в другие здания. Сделать это нужно до августа 2021 года.

«У нас есть несколько вариантов, которые предусматривают полный переезд всего состава ГКЦ и отсутствие риска прекращения деятельности, потому что главная задача, которая стоит сейчас перед нами, это не только строительство, но и сохранение коллектива», – заключила Ванда Болотнова.

Отмечается, что здание будет полностью соответствовать всем необходимым требованиям, а также иметь свободную среду для маломобильных граждан. На всю реконструкцию уйдет порядка 700 миллионов рублей, но цена по ходу работ может измениться. На реализацию проекта может потребоваться три года.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 541, комментариев: 6
Комментарии:
Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 15:23
второй вариант - мини-версия "Нефтяника".
третий - колхозное подобие "Вершины" .

Из всех предложенных вариантов только первый морально еще не устарел
Светлана Могилдан
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Сегодня в 15:24
А по цветовой гамме третий вариант - "Аура"
Швондер.
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Сегодня в 15:25
Итого опять не модерн получается
Mobii
не нравится
Сегодня в 16:09
первый норм, третий рынок какой-то
Районный критик
не нравится
Сегодня в 17:09
любой проект лучше чем то что есть сейчас. хоть и вспоминается аксиома эскобара
Alkonowa1ow Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 17:48
Третий «колхоз» однозначно. Первый и второй опять стекляшка получилась с узкими окнами бойницами.
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