Россия, в том числе благодаря Навальному, находится на грани перезапуска живой политики в стране

Возвращение Алексея Навального в Россию стало второй темой проекта «О чем говорят» на этой неделе. Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – признали, что этот шаг оппозиционного политика в очередной раз повышает ставки в противостоянии с нынешним режимом. «Возможно, это предпоследний козырь Навального в борьбе с российской властью», – считает Тарас Самборский.

При этом более важная тенденция заключается не в главном оппозиционере и его действиях, а в том, что россияне все больше формируют запрос на перемены и на участие в политике. И на этот запрос отвечает Навальный и другие люди, которые могут подняться на вершину инфополя вместе с ним или после него. «Даже ярые запутинцы в личных разговорах признают, что жить становится хуже и тяжелее с каждым днем. И людям хочется перемен. Поэтому перезапуск живой политики в стране может произойти в любую минуту», – резюмировали ведущие проекта.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский в студии. Привет, Тарас, еще раз.

Тарас Самборский: Привет всем, привет, Дима.

Д.Щ.: Переходим от главной темы Сургута к главной теме всего января, а, может быть, чем черт не шутит, и куда более в больших масштабах, это возвращение Алексея Навального в страну. Оно оказалось довольно внезапно объявленным, буквально на этой неделе Навальный у себя написал и анонсировал, что 17 января он прилетает рейсом «Победы». Он объявил, что возвращается, при условии, что на него заводятся уголовные дела, планируют переквалифицировать его условный срок по делу «Ив Роше» в реальный, уже ФСИН заявляет о том, что собирается его захватывать и задерживать в самые первые минуты пребывания в стране. Тем не менее, никто не может утверждать, что Алексей Навальный в ходе своей деятельности в России не получит очередную дозу яда или более прозаического варианта ухода из жизни. Такой вопрос, который все обсуждают: Навальный сядет немедленно, как только прилетит в страну, или будет сделана какая-то выдержка, дождутся каких-то действий, и после этого будут хватать?

Мы этого не знаем, потому что мы записываемся до 17 января и не в курсе событий.

Т.С.: Я не могу никак прогнозировать этот процесс. Я думаю, что должен сесть немедленно.

Д.Щ.: У меня ощущение такое же, хотя я читают разные мнения. И разные люди говорят о том, что наша власть не дебилы и они дождутся, что-то придумают, но мне кажется, что в случае с Навальным российские власти немного отринули стыд любой. В отношении него нарушается закон как угодно. Если в отношении других людей соблюдаются нормы, можно что-то сказать, можно апеллировать, протестовать, то с Навальным законов не существует, глаза закрыли, пошли вперед и это не вызывает удивления. И с отравлением тоже самое. Они настолько ярко видят эту угрозу, что с ней не видят смысла наводить политес.

Т.С.: Так многим кажется, но дело в том, что это же игра с непрерывно повышающимися ставками. Обе стороны постоянно повышают эти ставки, и я думаю, что Навальный достал какой-то предпоследний козырь. С политической точки зрения он сделал абсолютно верный поступок, он показывает, что если ты выбираешь судьбу политика, то вот все издержки этой судьбы и перспективы. С точки зрения своей безопасности, он сделал шаг не то что бы рискованный, а, наверное, даже очень опасный. Не знаю.

Д.Щ.: Это шаг в пропасть.

Т.С.: Нет. Это игра. Ты разбегаешься, и ты либо перепрыгнешь эту пропасть, либо ты срываешься и летишь вниз. Но дело вот в чем: дело не в Навальном даже, а в том, что сегодняшнее общество находится в таком состоянии, что существует объективный запрос на те самые перемены. И будет ли это Навальный или другой человек, которого мы не знаем, рано или поздно этот запрос на перемены примет массовый характер, и это уже будет запрос общества власти, а не запрос Навального. Сейчас мы пока видим скрыто или фрагментарно, на бытовом уровне, мы видим это недовольство. Очень интересное наблюдение. Вот на бытовом уровне я не встречал ни одного человека, даже среди ярых путинцев, которые бы характеризовали состояние страны как хорошее и положительное. Ну, как только переходишь на тему лидера, то там пошло разделение от абсолютной ненависти к полному обожествлению.

Но если оттолкнуться от Путина и обсудить те вещи, которые в стране творятся, засилье чиновничества, тупость чиновничества, ухудшение всех параметров госуправления, то даже ярые путинцы говорят, что с каждым днем становится все хуже, тяжелее, бесперспективнее. И это является базой, формирующей запрос на реформы, которые неизбежны. Люди устали от Путина, люди устали от несменяемости власти, люди устали от закорюк, которые власти постоянно делают. Смотрим на то, что сейчас происходит в Сургуте, о чем мы говорили в прошлом видео. Потому что такое выборы в Сургуте? Это демонстративное уважение местного самоуправления, это просто декларативная процедура, которая показывает, что местного самоуправления нет и не будет.

Д.Щ.: Вот запрос на участие – это то, чего хотят люди во всем мире. Люди хотят участвовать в принимаемых для них решениях, а им этого не дают.

Т.С.: Конечно. Мы увидели на примере Сургута – 66 человек ломанулись. Можно их называть сумасшедшими, циркачами, но это все не имеет отношение к главному. У людей есть запрос на участие в политике, они используют любую возможность участвовать в политике, проявить как-то себя. И с выборами в гордуму, и во все остальные, мы увидим более динамичный процесс. Там, я думаю, число кандидатов будет зашкаливать за несколько сотен.

Возвращаясь к Навальному. Сам его поступок – это подвиг, это смело, понятно. Как в красивых фильмах показывают, что у тебя нет никакого шанса выжить, но ты сохраняешь свою честь. Вот здесь что-то такое. Вероятно, процессы в стране, которые мы пока чувствуем, но не видим наяву, связанные с трансфером власти, с каким-то готовящимся изменением политического устройства, уже находится в той фазе, которая, возможно, дает шанс Навальному или его партии прорваться через узкую горловину. Ну, посмотрим. В любом случае, это уже живая политика, какие-то практические действия, которые будут интересны не только оппозиции, но и широкому кругу лиц.

Д.Щ.: Главное, чтобы все были живы в этой ситуации.

Т.С.: Ну, разумеется. Тут речи об этом не идет. Да все чтоб были живы и здоровы, неважно, Путин это, Навальный или кто-то другой.

Д.Щ.: Тут надо сказать, что в России сложилась очень дискомфортная ситуация для общества. Дело в том, что у нас долгое время падало доверие ко всем институтам власти, в том числе к президенту. К нему особенно сильно. И доверие почти никому не возвращалось. Все хотят найти кого-то, кто отвечал бы их потребностям, но, зачастую, этого не происходит. И люди находятся в этом состоянии поиска, поэтому, вполне возможно, у нас впоследствии появятся новые фигуры. Может, это будет не сам Алексей, а его последователи, вдохновленные им. Перезапуск живой политики в стране уже на грани, он может случиться в любой момент.

Т.С.: Ну, наверное, мы наблюдаем начало этого процесса, потому что это чувствуется, это видится, мы видим. Видно, что власть сама по себе невероятно устала. В общем смысле власть, не какие-то ее уровни или элементы. Она просто демонстрирует колоссальную усталость. Любое соприкосновение с властью любого уровня это подтверждает – она уже еле волочится, еле дышит, еле работает. Это везде ощущается. Поэтому, это не может не рождать того самого запроса общества на изменения. Люди ищут своего героя.

Д.Щ.: Будем надеяться, что они найдутся. Время наше выходит. Подписывайтесь на наш канал, читайте нас на сайте, ставьте лайки, комментируйте, пишите свои пожелания и вопросы. Возможно, 2021 год – это ключевой и поворотный во всей истории России. До новых встреч.