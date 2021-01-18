Что происходит с выборами главы в Сургуте и чем они закончатся

Выборы главы Сургута стали центральной темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили ситуацию, которая сложилась на сегодня – на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились 66 человек, из которых 61 дошли до первого этапа отбора. И среди них нет того, кого можно было бы назвать «ключевым кандидатом».

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский у себя в студии находится. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Всем привет, друзья.

Д.Щ.: Это наш первый выпуск в новом сезоне, в новом году. Начнем мы с темы, которая на сегодня очень важна в Сургуте, которая заинтересовала сургутян в последние дни – это тема выборов главы города. Я напомню, у нас 12 января завершился процесс принятия заявлений на пост главы, чтобы люди приходили в думу города, отдавали свои документы и заявки, и в итоге у нас набралось сначала 66 человек, пять забрали свои документы, остался 61. Самое важное в этом всем – незаметное присутствие ключевого кандидата, который был бы…

Т.С.: Имя которого нельзя называть.

Д.Щ.: Да, которого нельзя называть до 17 часов 12 января, до сих пор мы не видим того человека, который бы являлся представителем окружной власти и который был бы назначен, благословлением свыше к нам спущен, чтобы нами руководить. Вопрос такой. Давай разделим его на несколько частей. Первый – из 61 человека хотя бы у одного есть шанс быть избранным и согласованным? Я напомню, там ключевые фигуры, по большому счету – Барсов и Селюков, депутаты дум разного уровня из ЛДПР, и Роман Богач, который лично меня больше всего заинтересовал, он директор департамента городского хозяйства в Сургуте.

Т.С.: А с чего ты взял, что Богач не верит в свободные демократические институты, которые так развиты в нашей стране? Он гражданин свободной страны, взял и подал документы, он верит в свободные выборы.

Д.Щ.: Так. Ну, все же?

Т.С.: Отвечая на твой вопрос – ну, конечно же, нет никаких шансов ни у кого из этого списка.

Д.Щ.: Ну, Барсова и Селюкова мы отсекаем, потому что они из ЛДПР?

Т.С.: Да. Мы их отсекаем, потому что они из ЛДПР. Сургутом представитель партии ЛДПР руководить не будет. Во всяком случае, пока существует известная нам избирательная система.

Д.Щ.: А Мегион и Дейнека? Существует же кейс.

Т.С.: Как он попал в кресло мэра? По той же избирательной системе, которая существует в Сургуте?

Д.Щ.: По-моему нет, тогда его еще избрали всенародно, но сейчас его пересогласовывают.

Т.С.: Ну, пожалуйста. Еще в те лазейки, которые нам позволяет существующее законодательство, попасть представителям оппозиционных партий. И тот же Барсов выбрался в городскую думу, совершенно четко позиционируя себя как члена ЛДПР. Проблемы нету. Но в иной избирательной системе это уже невозможно.

Просто Сургут не тот город, где, как на Дальнем Востоке, происходят политические размены. Не тот. Исполнительная власть четко контролирует так называемый избирательный процесс. Глав муниципалитетов, муниципальных дум, региональные думы, федеральную думу, выборы президента. Это все понятно.

Д.Щ.: Значит, в Богача мы тоже не верим?

Т.С.: Я считаю, что это совсем уровень неподготовленный для такой должности. Это еще менее подготовленная позиция, чем господин Шувалов.

Д.Щ.: Хорошо. В таком случае, как объяснить тот факт, что ключевой кандидат не появился на конкурсе? Это случайность? Вот, говорят, что господин Филатов, который должен был подать документы, но якобы заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Т.С.: Ну, не якобы. Он реально заболел короной. Известная вещь, вполне возможно, что произошел трагический, анекдотический сбой во всем этом сценарии. Возможно, предполагалось, что он должен был заявиться в последний момент…

Д.Щ.: А зачем? Зачем заявляться в последний момент? Можно же 25 декабря заявиться и уйти на праздники со спокойной душой. В чем смысл этой драматургии?

Т.С.: Ну, если мы с тобой, как в наш последний предновогодний выпуск, будем искать хоть какую-то логику, то давай подумаем. Наверное, затем, чтобы произвести красивый театральный эффект на публику. Наверное, для того, чтобы несколько знающих человек с удовольствием наблюдали, как толпа ротозеев нервничали и наблюдали эту колоду из 66 карточек, вот они и устроили себе такое чудесное предновогоднее рождественское развлечение. Ну какая может быть логика?

Ну, подражательство Владимиру Владимировичу, который тоже любит до последнего держать все в тайне, а на выходе дать неожиданное кадровое решение того или иного уровня, начиная от премьер-министра страны и заканчивая отраслевыми руководителями. Это мы ищем логику. Это же так произошло, так было задумано, видимо, как-то это обосновывалось.

Действительно, он заболел. Он заболел и все. Но мы что имеет в профите? Помимо Селюкова, Барсова и Филатова, ни об одном человеке, который ожидался на этих выборах, не говорят. Собственно, что Барсов, что Селюков выходят с каким-то пиаром из этой истории. Они зафиксировались, во всяком случае, на следующих выборах уже заметными игроками в Госдуму, городскую думу, кто куда намерен выдвигаться. Андрей Филатов, он…

Д.Щ.: Ну, то есть, мы не сомневаемся, что это он?

Т.С.: Я полагаю, что на 99 процентов это был он, потому что все референтные персоналии, которые следят за этим процессом, называют именно это имя. Так вот, он вышел из этой истории с достаточно позитивным мини бэкграундом, потому что его кандидатура не была однозначно отрицательно воспринята. Обсуждали его в нейтральном контексте, либо нейтрально-позитивно. Несколько референтных мне людей отзываются о нем скорее положительно, чем никак. Я думаю, мы ищем слишком глубоко, глубокие причины. А на самом деле все на поверхности.

Хотя нельзя исключить того обстоятельства, что следующий этап выборов может быть опять с неким сюрпризом. Мы не знаем, насколько серьезной проблемой для Натальи Комаровой является кончина ее первого заместителя Бухтина. Он действительно тянул огромный функционал в правительстве ХМАО. И несмотря на то, что абсолютно достоверно известно, так или иначе замена Бухтина планировалась, он хотел закончить свою работу в правительстве. В любом случае, насколько я знаю, Андрей Филатов не собирался работать в правительстве. Он хотел найти какую-то позицию в нашем округе, но более удобную или понятную для него. Но кто знает, может, обстоятельства настолько драматическим образом изменились, что тому же Филатову будут делать предложения не по тому же Сургуту. Мы в любом случае остались в неведении, сидим и ждем.

Какой еще вывод можно сделать из этой первой фазы всего вот этого процесса? Это то, что помимо этих 66 человек есть еще группа людей, которых многие ждали, а они там не появились. Это тоже интересное наблюдение, почему они не появились, стоит ли ждать их во втором акте нашей драмы или в других действиях. И в этом списке называли и Кириленко, и его руководительницу Надежду Красноярову, и Анну Томазову, и Алексея Жердева, и Андрея Трубецкого. Еще раз говорю, они были совершенно четко не вызывали отторжения, как кандидатур группа лиц, и она не появилась. Тем не менее, я думаю, что потенциально, как минимум у нескольких людей из этого списка совершенно сохраняются шансы.

Д.Щ.: Они же не пошли, потому что не были согласованы округом. Вот и все. Мне кажется, это единственная причина.

Т.С.: На секундочку, мы обсуждаем 66 человек, которые тем более не были согласованы с округом, а ты спрашиваешь – какой шанс там у Богача. Ты себе представляешь, что Богача согласовали в округе? Ты себе представляешь, что Вадиму Шувалову устроили отставку за пять месяцев до его планового прекращения полномочий, чтобы господина Богача согласовать? Ну, я немного вижу этот процесс по-другому. Либо тогда мы находимся в совершенном театре абсурда, и вместе с сургутскими морозами крепчает и маразм.

Еще одно наблюдение. Из всего, что произошло. После того, как мы не увидели конечного главного героя, соответственно, явление мэра Сургута отодвигается как минимум на месяц, я понял, что (это моя чисто догадка) задачей было не поставить нового мэра Сургуту, а именно убрать Шувалова с этой должности. Потому что та скоропалительность, с которой это произошло, вызывает ряд вопросов и наталкивает на рассуждения. Зачем выгонять в отставку главу крупнейшего муниципалитета Югры накануне. Это все странно. Новому главе будет не в пример труднее этим всем заниматься.

Д.Щ.: Как и Шувалову, когда он только пришел.

Т.С.: Этим занималась прежняя команда, это все было отдано на откуп той команде, которая осталась от Попова. Вот здесь, я подозреваю, будет такая же комбинация, когда придет новый глава. А всеми этими процедурами будет заниматься, вероятно, Жердев, который активно этот процесс начал. Но все акценты будут смещены, и если при Шувалове готовился список альтернативных кандидатов в гордуму, с тем учетом, что они должны быть максимально лояльными к администрации, они должны прийти на замену паре Красноярова, Кириленко и ряду депутатов от нефтянки. Сейчас, какой бы список не был у администрации, либо список будет скорректирован, либо будет поставлено условие по корректировке позиций потенциальных кандидатов, которые от бюджетников готовились.

Д.Щ.: Хорошо. Мы, значит, ждем развития событий таких, что комиссия по отбору кандидатов отсеет всех, либо оставит одного, конкурс будет переназначен и в течении месяца будет идти сбор новых заявок. И во второй половине февраля мы будем ждать назначения нового главы Сургута.

Завершаем этот блок сегодняшнего выпуска, читайте нас на siapress.ru, смотрите на на YouTube, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И переходим к следующей теме, там будет Алексей Навальный.