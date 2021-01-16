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Планов – много, результаты налицо

Представители администрации Сургута поделились результатами работы городской ярмарки

Планов – много, результаты налицо
фото: Данила Панченко

Сегодня состоялась встреча журналистов с представителями администрации по поводу результатов работы городской ярмарки, возведенной в декабре. На встрече врио главы Сургута Анна Томазова и замглавы Администрации города Алексей Жердев поделились результатами работы ярмарки и будущими планами.

Новогодняя ярмарка работает с 29 декабря, но из-за сильных морозов приток посетителей оказался ниже ожидаемого. «К сожалению, на новогодних каникулах низкие температуры не позволили в полном объеме использовать (ярмарочные) площади, но как только подошло потепление, активность здесь стала чрезвычайно высокой, от горожан начали приходить предложения и просьбы продолжить работу ярмарки, – отмечает Анна Томазова. – Мы советовались с предпринимателями, организаторами - они предложили продлить ярмарку до конца января, пока позволяют погодные условия. Работать ярмарка будет в режиме с пятницы по воскресенье. Я имею в виду, в таком формате, когда есть дополнительная активность для ребят (аниматоры, конкурсы, аттракционы). В пятницу с 12 часов, а в субботу -воскресенье с 10 до 21».

Несмотря на морозы и ограниченные коронавирусом условия, ярмарка сургутян привлекла: только с первых дней потепления ярмарку посетили 2.5 тыс. горожан. «Конечно все устали находиться в режиме ограничений, и поскольку они (ярмарки) запрещены в закрытых помещениях, администрация города поддержала такую инициативу. Целая команда работала чтобы предложить такой вот отдых для горожан», – заключили представители администрации.

Ярмарка привлекает не только горожан, но и местных производителей - только они (за исключением «Самарского шоколада») представляют здесь свои продукты. Нет сомнений, что экономике региона от этого одна польза.

Городская ярмарка совершенствуется параллельно своей популярности. Уже сейчас организаторы расширили автопарковку - на прошлых выходных машин оказалось слишком много. Также устанавливается фотозона, в будущем будет и сцена, звуковое оборудование, дополнительное освещение.

Помимо ярмарки у СурГУ, в планах развитие развлекательной площадки Кедрового лога. Там также будут установлены домики, залит каток, установлена елка. Но это только начало. В планах – еще три площадки. «Мы сегодня обсуждали количество площадок для активности на следующий год. очевидно что развитие города и появление новых микрорайонов требует дополнительно создания таких площадок. то что в этом году семь ледяных городков - результат голосования горожан. На следующий год мы планируем еще три площадки, чтобы охватить большие масштабы, чтобы семьи могли проводить такой отдых на свежем воздухе», – говорит врио градоначальника.

Площадка обошлась бюджету в 105 млн. рублей. После окончания оснащения она станет неотъемлемым элементом грандиозного проекта благоустройства города. «У нас будет продолжаться строительство набережной, которая свяжет все ядро с парком «За Саймой». Мы в этом году планируем благоустроить проспект Ленина, который будет пристыкован к этой площади. Также будет благоустроена площадь от ЗАГСа до Перинатального центра. Думаю, здесь все найдут интересы для себя - и люди в возрасте, и дети. Не забудем и про инвалидов - для них будет устроена безбарьерная среда. Поэтому все самое хорошее – впереди», – заключает Алексей Жердев.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 148, комментариев: 0
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