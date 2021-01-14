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Затягивать с выборами нового главы Сургута нельзя

Замедление процесса избрания градоначальника приведет к снижению доверия сургутян к местной власти

Затягивать с выборами нового главы Сургута нельзя

Закончился сбор документов от кандидатов на пост главы Сургута. Многие думали, что назначение нового градоначальника пройдет тихо и незаметно. Но тот интерес, который проявили к процессу и сами горожане и многие общественные деятели Сургута, говорит о том, что людям не безразлично, кто встанет у руля. За это время на пост главы был зарегистрирован аж 61 кандидат. Среди них много действительно достойных людей. Тех, кто сможет сделать для нашего города много полезного. Даст новый импульс для его роста и развития.

Теперь дело за городскими депутатами. Именно они определят нового главу. И затягивать с этим нельзя. Безвластие в нынешних непростых условиях может нанести городу существенный вред. А само затягивание процесса неминуемо приведет к снижению у горожан доверия к местной власти и разобщению людей. Поэтому, я надеюсь, что уже в самом скором времени наши депутаты выберут действительно достойного кандидата на пост главы Сургута.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 282, комментариев: 10
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:24
Разве уровень доверия к местной власти - высокий?!
Есть те , кто верит ей? Наивные ...
Mobii
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Сегодня в 17:26
Если не безразлично, то чего тебя не было видно в общественном пространстве?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:35
Выборы сами по себе по смыслу не являются столь скоротечным мероприятием. Тем более в таком городе, как Сургут. Если уж по уму, а не как попадя, выбирать, то это минимум два месяца. Один месяц выдвижение кандидатов. Ещё месяц обсуждение и агитация и ознакомление с программами и биографиями кандидатов на пост Главы города. Ну хотя бы сейчас в ящики раскидали материалы по кандидатурам, чтобы граждане знали, кто баллотируется. Да, ладно. Чего уж там! Коль уж какие-то экспресс-выборы затеяли по факту ничего путного не получились. Пародия на выборы получилась. Фамилии кандидатов и то обьявили в последний день. А то все, «понимашь», неизвестные, да неизвестные. То же мне «бойцы невидимого фронта»! А когда все карты раскрылись, оказалось «тузов» то и нет. Одни почти «шестерки». Но мы же играем не покер. И не нужно держать в этой игре обывателя (читай избирателя) за «болвана». Поэтому в этой ситуации самым разумным является аннулирование этих так называемы «выборы» и назначение новых. А спешить зачем? Чтобы потом и жители, и город, и сам «градоначальник» страдали от этой спешки?
Флудер Mobii
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Сегодня в 17:35
Это тут, на СИА нет. А на "мертворожденном" портале и интервью с ним был, типа "неизвестный благодетель из Сургута".
И в инстаграмме он канал ведёт "как быть богатым и успешным".
Сергей Б
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Сегодня в 17:37
Я курю отборный сборный табачок,
Пиджачок мой чёрный чешет ветерок,
И бульварным морем проплываю я,
Не видала горя, полюби меня.
Сергей Б
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Сегодня в 17:41
Ну во всей красе прям пацанчик.

Даже часики золотые засветил.
йося
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Сегодня в 18:13
Я б сказал пацанчег
Бугаева
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Сегодня в 19:03
Ой, оказывается не только СТВэшники этим грешат;)
Швондер.
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Сегодня в 19:07
ты ишо пару банеров по городу зафигарь
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:16
А баннеры я приветствую! Как никак предвыборная агитация. Да и за Клишина, я помнится вначале тоже «топил», вернее как за перспективного представителя славной отрасли Трансгидромеханизации на Сургутской и в окрестностях землях.
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