Замедление процесса избрания градоначальника приведет к снижению доверия сургутян к местной власти

Закончился сбор документов от кандидатов на пост главы Сургута. Многие думали, что назначение нового градоначальника пройдет тихо и незаметно. Но тот интерес, который проявили к процессу и сами горожане и многие общественные деятели Сургута, говорит о том, что людям не безразлично, кто встанет у руля. За это время на пост главы был зарегистрирован аж 61 кандидат. Среди них много действительно достойных людей. Тех, кто сможет сделать для нашего города много полезного. Даст новый импульс для его роста и развития.

Теперь дело за городскими депутатами. Именно они определят нового главу. И затягивать с этим нельзя. Безвластие в нынешних непростых условиях может нанести городу существенный вред. А само затягивание процесса неминуемо приведет к снижению у горожан доверия к местной власти и разобщению людей. Поэтому, я надеюсь, что уже в самом скором времени наши депутаты выберут действительно достойного кандидата на пост главы Сургута.