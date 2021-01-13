Пять вопросов о выборах главы Сургута по итогам заявочной кампании

Сбор заявок от претендентов на пост главы Сургута завершен, и пока что вопросов там больше, чем ответов. Нет открыто поддержанного округом кандидата – как минимум публично о себе он не сказал. Что будет дальше? Может ли быть второй конкурс, куда придет главный претендент? Как поступят с нынешним 61 кандидатом? СИА-ПРЕСС разобрался в сложной ситуации вокруг выборов главы Сургута.

1. Может ли ключевой кандидат «прятаться» в списке из 61 претендента?

Может, но это маловероятно. Сегодня, 13 января, сургутянам презентовали весь список кандидатов, и там очевидного лидера, на которого бы указывали эксперты и политические кураторы из округа, просто нет. Есть несколько более-менее известных в городе фамилий, но не более того. В частности, депутата думы Югры Андрея Филатова, о котором говорят как о потенциальном победителе будущих выборов, в списке нет. По слухам, он невовремя заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Опять же – это только предположение, так как процесс политических назначений в России – это всегда черный ящик, окончательное решение чаще всего становится известным только в самый последний момент.

2. А как же, например, Михаил Селюков, Евгений Барсов или Роман Богач?

Действительно, среди десятков никому не известных людей есть несколько заметных имен – в их числе депутат думы Сургута Евгений Барсов и депутат Тюменской облдумы Михаил Селюков из ЛДПР, а также директор департамента городского хозяйства Сургута Роман Богач (он, к слову, был среди тех, кто не назвал своего имени сразу после выдвижения в качестве претендента).

У либерал-демократов, по мнению наблюдателей, шансов нет ввиду жесткого неприятия этой партии и ее представителей у окружного руководства. С Богачем ситуация сложнее – вроде как чиновник такого ранга не пойдет просто так заявляться на выборы главы. С другой стороны – никакого разговора о том, что он мог входить в шорт-лист претендентов, не было. Пока это загадка текущего выборного цикла.

3. Если ключевой кандидат не заявился, то как он сможет победить?

Для решения этой задачи дело может дойти до повторного проведения конкурса. По крайней мере, источники СИА-ПРЕСС в думе города предполагают, что этот вариант развития событий наиболее вероятен. Обставлено все будет так: комиссия по отбору кандидатов, собранная из четырех делегатов от думы города и четырех представителей губернатора Югры, отсеет либо всех претендентов, либо оставит одного. А минимум, который должен пройти для голосования в парламенте – двое. Это станет основанием для повторного объявления конкурса, куда спокойно заявится ключевой кандидат.

4. То есть комиссия может исключить из выборов всех претендентов?

Может. На первом этапе отсеются те, кто допустил ошибки в формальной части заявки или предоставил неправильный / неполный пакет документов. А кто пройдет через этот этап – попадут на собеседование в комиссию. Там кандидат должен будет презентовать себя и рассказать свое видение развития Сургута. Члены комиссии могут задать вопросы, а потом перейти к голосованию – если большинство выступит против, то претендент в финальный список кандидатов не попадет.

5. А вообще – неужто нельзя было заранее заявить нужного кандидата?

Конечно, можно. И на это есть отдельная версия, которая гуляет по коридорам власти. Согласно ей, окружные специалисты опросили лидеров общественного мнения и выявили секрет полишинеля – в Сургуте не любят варягов и не хотят мэра-«экспата». Поэтому якобы было принято решение, чтобы горожане вволю порезвились и выставили своих кандидатов, их всех отсеяла комиссия, после чего на втором конкурсе уже пришел настоящий мощный претендент и всех поборол. И формулировка: «Ну не нашлось в Сургуте достойных желающих, ну что поделаешь?»

Ближайшая точка во времени, когда процесс выборов перейдет в следующую стадию – 18 января. На этот день назначено собрание комиссии с собеседованиями кандидатов (интересно, как они планируют 60 человек подробно заслушать за один день?), а также заседание думы, где либо будет назначен новый градоначальник, либо – новый конкурс.