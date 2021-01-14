Почему возникают проблемы со сном – интервью с врачом-сомнологом

Россияне любят новогодние каникулы за возможность жить не по расписанию, но расплата наступает уже в первые рабочие дни, когда начинаются проблемы со сном. Вроде будильник заведен на семь, а то и шесть утра, а желания отправиться в плен Морфея – ни в одном глазу!

Как бороться с бессонницей после выходных, нужно ли спать днем и почему снятся сны – порассуждаем с врачом-неврологом (сомнологом) окружного кардиоцентра Елизаветой Куропаткиной.

Если ваш зимний сон столь же прекрасен, как поет о нем в своей песне Алсу, то просто порадуйтесь за себя. От остальных ждем актуальных вопросов. Ответит на них доктор в этот четверг, 14 января, в 10.00. Не проспите!