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Елизавета Куропаткина: «Мозг воспринимает постель, как место пыток. В кровать ложимся только спать, а не читать книги и смотреть ТВ»

Почему возникают проблемы со сном – интервью с врачом-сомнологом

Елизавета Куропаткина: «Мозг воспринимает постель, как место пыток. В кровать ложимся только спать, а не читать книги и смотреть ТВ»

Россияне любят новогодние каникулы за возможность жить не по расписанию, но расплата наступает уже в первые рабочие дни, когда начинаются проблемы со сном. Вроде будильник заведен на семь, а то и шесть утра, а желания отправиться в плен Морфея – ни в одном глазу!

Как бороться с бессонницей после выходных, нужно ли спать днем и почему снятся сны – порассуждаем с врачом-неврологом (сомнологом) окружного кардиоцентра Елизаветой Куропаткиной.

Если ваш зимний сон столь же прекрасен, как поет о нем в своей песне Алсу, то просто порадуйтесь за себя. От остальных ждем актуальных вопросов. Ответит на них доктор в этот четверг, 14 января, в 10.00. Не проспите!


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Сегодня в 11:10, просмотров: 1468, комментариев: 2
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
12 января в 17:43
Правда ли, что на севере людям нужно спать меньше, чем на югах из-за короткого светового дня?
Сергей Б
не нравится
12 января в 17:47
Особенно летом.
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