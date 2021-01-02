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«2020-й был не таким уж и плохим. Вы скоро сами убедитесь» — как россияне шутят (весьма чернушно) про отступивший и наступивший год

Подборка юмористических картинок из рунета о 2020 и 2021 годах

«2020-й был не таким уж и плохим. Вы скоро сами убедитесь» — как россияне шутят (весьма чернушно) про отступивший и наступивший год
Фото t.me/top_twit, t.me/yaplakal

Россияне (да и не только), судя по всему, стали большими реалистами в 2020 году. Пережить этот отрезок времени в шутку приравнивается к подвигу, а он 2021 года так же в шутку едва ли ждут чего-то принципиально лучшего. СИА-ПРЕСС перебрал тонны мемов и представляет обзор — как россияне шутят про главную смену дат в новейшей истории человечества.

Вообще исторические аналогии — одна из любимых забав наших соотечественников

Еще можно с актером Джимом Керри помедитировать о прошедшем 2020-м

Есть аналитика, посвященная процессу украшения елок в разные годы

Чисто российская реакция на пачку принятых перед концом года репрессивных законов

Ожидания от наступившего года, в общем-то, понятны

Хотя есть подозрение, что 2020-й нас особо далеко не отпустит

Никуда не деться от медицинских вопросов. Например, от якобы более заразной формы коронавируса из Великобритании

И масочный режим еще придется сохранять

И главная надежда — вакцины от коронавируса, коих в России пока мало, а весь мир активно прививается

Впрочем, есть и поводы для сдержанного оптимизма. Давайте будем их придерживаться. С Новым годом!


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02 января в 08:34, просмотров: 1182, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
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02 января в 13:41
Это десятилетие, я бы так сказала, будет разгребать 30 лет дискотеки в стразах. Веселья нулевых и десятых не дудки, ибо нет причин. Человечество попытается вспомнить, что хомо сапиенс вообще-то далеко от обезьян ушёл. Проблемы экологии, медицины, экономики, да, собственно, и всего социального ландшафта позволят только разгребать и разгребать долги предыдущих десятилетий.

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