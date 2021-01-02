Подборка юмористических картинок из рунета о 2020 и 2021 годах

Россияне (да и не только), судя по всему, стали большими реалистами в 2020 году. Пережить этот отрезок времени в шутку приравнивается к подвигу, а он 2021 года так же в шутку едва ли ждут чего-то принципиально лучшего. СИА-ПРЕСС перебрал тонны мемов и представляет обзор — как россияне шутят про главную смену дат в новейшей истории человечества.

Вообще исторические аналогии — одна из любимых забав наших соотечественников

Еще можно с актером Джимом Керри помедитировать о прошедшем 2020-м

Есть аналитика, посвященная процессу украшения елок в разные годы

Чисто российская реакция на пачку принятых перед концом года репрессивных законов

Ожидания от наступившего года, в общем-то, понятны

Хотя есть подозрение, что 2020-й нас особо далеко не отпустит

Никуда не деться от медицинских вопросов. Например, от якобы более заразной формы коронавируса из Великобритании

И масочный режим еще придется сохранять

И главная надежда — вакцины от коронавируса, коих в России пока мало, а весь мир активно прививается

Впрочем, есть и поводы для сдержанного оптимизма. Давайте будем их придерживаться. С Новым годом!