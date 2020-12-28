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​Главная проблема новогодних каникул в России – они ложатся на пустоту. Народу нечем заняться, все бухают

Как можно улучшить новогодние каникулы в России

​Главная проблема новогодних каникул в России – они ложатся на пустоту. Народу нечем заняться, все бухают
Фото siapress.ru

Ежегодно в России всплывает тема «чрезвычайно длинных новогодних каникул». Постоянно звучат мысли о том, что страна теряет на этом огромные деньги, и вообще нужно сокращать отдых в начале нового года. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили формат каникул в России, сравнили его в европейским, и предположили, что можно улучшить в отечественном отдыхе.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский у себя в студии. Говорим про новогодние каникулы. Эта тема, которая всплывает у нас в России ежегодно. Кто-то говорит, что новогодние каникулы нужно «резать», кто-то говорит «не трожьте святое». До этого губернатор Наталья Комарова говорила, что 31 не будет выходным, потому что не надо, а вот Владимир Путин сказал, что нужно сделать выходным. То есть, у нас уже дней 11 выходных у нас будет в этом году. Хочется узнать, Тарас проводит большую часть времени в стране, где никаких новогодних каникул не существует, что люди после Нового Года выходят на работу второго или третьего января. Этот большой загул лишний? Или не лишний, все нормально, у нас такая традиция, а многие вообще получают возможность заработать, отдохнуть и все довольны. Что думаешь?

Тарас Самборский: Тут ты немного ошибаешься. В Европе нет новогодних каникул, но есть такие же длинные рождественские.

Д.Щ.: То есть, прям выходные? Все отдыхают, гуляют, тусуются?

Т.С.: С 24 декабря по 1 января официальные выходные дни, никто не работает. Но, скажем так, законодательно там что-то работает, банки, службы государственные – 24, 25 не работают, 30 и 31 тоже. Пару дней между ними есть, но по факту, в повседневной жизни, ты столкнешься с тем, что не работает ничего. Как минимум, бизнес не работает, офис не работает, частные предприятия тоже, но речь не о безостановочных производствах. Поэтому, если ты планируешь какую-то деятельность, надо понимать, что последняя неделя декабря – это мертвый сезон. То есть, если тебе надо заасфальтировать площадку, покрасить забор, вызвать какого-то ремонтника, назначить встречу с консультантом, то с начала декабря это просто невозможно, тебя будут отфутболивать. По факту, 24 все перестают работать. Первого января выходной, как и у нас, а со второго все открывается, начинается жизнь.

Поэтому у нас это еще как-то либеральнее выглядит. У нас другая проблема: сами по себе каникулы в России ложатся на пустоту. У нас заняться нечем на праздники, все бухают. А в мире люди (этот год не берем, он исключительный) выезжают на уик-энды, катаются на лыжах, развлекаются, у них активная жизнь. Мир вообще очень спортивный, в отличие от России. В России досуг как-то со спортом не связан, даже если брать Сургут – какой у нас есть активный досуг кроме Каменного Мыса? А в мире это все работает, весь мир цивилизованный строит среду обитания для своих граждан исходя из простого принципа – вся жизнь должна быть на улице. Домой вы приходите только общаться с семьей в том формате, в каком он дома необходим. А все остальное, пожалуйста – вот вам спорт, вот вам активити, вот вам ярмарки. Кстати, ярмарки. Я хочу сделать большой респект сургутским властям.

Д.Щ.: Вот этого я не ожидал, я не думал, что они успеют это сделать.

Т.С.: Когда есть ярмарки, когда есть ледовые городки, украшение города, наконец-то, начали делать с начала декабря, за это большой респект – это крутая работа. Вот когда инфраструктура городская, да любая, людям хочется выходить на улицы, они гуляют, любят проводить время на воздухе. Поэтому для меня не являются никакой проблемой эти каникулы. В России они очень длинные, правда, 11 дней. Формально – это длинные каникулы, я бы их обрезал, не стал бы эти пиаровские штуки делать с 31 декабря, мне тут позиция Натальи Владимировны нравится. Но что заигрывать? Хотите – не выходите на работу. Но 31 декабря нормальный, полноценный рабочий день. Все равно есть какие-то государственные, муниципальные службы, есть бизнесы, которые должны работать. И не надо тут пиариться на таких дешевых понтах.

Вот СИА-ПРЕСС никогда не работает 31 декабря. Это подарок компании работникам. Он идет в зачет, в рабочее время, а мы на работу не выходим. По этому пути могут идти любые компании, которые сами определяют, что для них выходной, а что не выходной день. А сократить количество выходных – я бы сократил. Отпраздновали вы Рождество, и пожалуйста, восьмого января на работу. Возможно, делать пару рабочих дней между вторым январем и седьмым. Слишком длинные каникулы, бессмысленно длинные. И люди не знают, чем себя занять. Ну и плюс, чем раньше выходишь на работу, тем раньше начинает оживать экономика в России. Начальника ты раньше 15 января не встретишь, бизнесы раньше этого срока не открываются, и это плохо. Январь месяц традиционно очень плохой – нет никакого дохода, нет никаких налогов соответственно, я бы сместил это все.

Поскольку Россия у нас православная… Хотя странно православная. Весь мир празднует Рождество, а у нас вот это смещение на две недели все портит. Если бы мы вернули празднование Рождества на 25 декабря, вообще бы никаких проблем не было бы. Отгуляли конец декабря, и спокойно с третьего числа на работу.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. Подписывайтесь на наш канал, читайте siapress.ruна сайте, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Меньше, чем через неделю, мы подведем итоги года и отправимся на каникулы.

Т.С.: Всех с наступающим, друзья, всем спасибо, всем пока.


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28 декабря в 07:47, просмотров: 902, комментариев: 8
Комментарии:
6xz34e
не нравится
28 декабря в 09:40
Уважаемый Тарас!У нашего губернатора есть "позднее зажигание".(простите,что .не подобрала другое слово).Она любит мэра представить в 16.55(подать документы),когда случилась трагедия в Лянторе с детьми,секции стали работать до вечернего времени, абсолютно здоровые подростки из дома учатся,а большинство -буквы забыли уже,31 число -(когда многие написали в счет отпуска),объявить выходным днем...Человек,занимая такую должность,должен быть стратегом в любой ситуации.За ее решением,люди стоят...А каникулы...лично мне нравится эта волшебная неделя...скоростной поезд...,Тюмень,источники.лыжи,горки,цирк,театр и САМОЕ главное -совпадает отдых взрослых и детей!С Новым Годом, годом радости,здоровья и добра,уважаемые читатели и редакция газеты "Новый Город"!!!
Прилип Ардовский
не нравится
28 декабря в 11:40
Согласен с коллегами!
Злая Эллочка
не нравится
28 декабря в 12:04
Не, на святое покусились. Новогодние каникулы не нравятся. Те, кому надо работать – работают. И нечего Рождество двигать, пусть украинцы этим занимаются.
Dochimacho
не нравится
28 декабря в 17:03
Да, кому необходимо, те выходят на работы и первого с утра. И почему нечем заняться? Все находят занятия. Почему пьют? В моем окружении уже много лет не пьют с присвистом (оттого и праздники скучные, наверное, стали). Пьяных я вообще даже в праздники редко вижу последние годы. Ни вечером, ни днем, ни утром. Ну нет пьянства в публичном пространстве. Может в Чехии и Тюмени эта проблема актуальней? Поэтому и видится так особо участникам диалога.
Прилип Ардовский Dochimacho
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28 декабря в 20:18
Да бухают русичи. Особенно это на большой земле заметно. И в Вологде и в Перми, да везде, где денег нету.
Сергей Б
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28 декабря в 20:39
Вот если бы прилип не был извращенцем, поддержал бы. А так, хрен его знает, что у него на уме у извращенца.

Прилип Ардовский Сергей Б
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28 декабря в 22:13
Это неувожение! За это никогда разбана не будет.
Alkonowa1ow
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28 декабря в 22:44
Тут есть ещё один момент. Предприятия с непрерывным циклом производства работают. Транспорт, энергетика, телекоммуникации, металлургия, нефтегазодобыча и прочие производства. Там ясно. А вот всей остальной публика каково? Тем же трудоголика. У них же крыша едет от безделья. Им же надо реабилитацию психологическую проходить в клинике после Нового года. Казалось бы 1-2 января погуляли и хорош и дальше свои накопившиеся домашние дела как-то расшить. А ничего не работает. Ни учреждения, ни специализированные торговые центры, кроме продуктового ритейла, ни почта, ни нотариус, ни адвокаты, ни страховые компании, ни банки, ни Росреестр и другие конторы. И казалось бы за 10 дней можно многое сделать. Но не тут то было. Никого нет, все выходные, все встречают НГ, РХ. И только где-то может 8 января начинают отпираться двери офисов и контор для приёма посетителей. Жаль, жаль времени, убитого впустую. Жаль, что потом придётся отпрашиваться на работе для получения нужной справки или бумажки. В этом плане плохо. А отдыхать десять дней было всегда замечательно во времена учёбы в школе и студенчества. Беззаботные и весёлые были то времена! Э-э-х!
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