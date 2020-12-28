Как можно улучшить новогодние каникулы в России

Ежегодно в России всплывает тема «чрезвычайно длинных новогодних каникул». Постоянно звучат мысли о том, что страна теряет на этом огромные деньги, и вообще нужно сокращать отдых в начале нового года. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили формат каникул в России, сравнили его в европейским, и предположили, что можно улучшить в отечественном отдыхе.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский у себя в студии. Говорим про новогодние каникулы. Эта тема, которая всплывает у нас в России ежегодно. Кто-то говорит, что новогодние каникулы нужно «резать», кто-то говорит «не трожьте святое». До этого губернатор Наталья Комарова говорила, что 31 не будет выходным, потому что не надо, а вот Владимир Путин сказал, что нужно сделать выходным. То есть, у нас уже дней 11 выходных у нас будет в этом году. Хочется узнать, Тарас проводит большую часть времени в стране, где никаких новогодних каникул не существует, что люди после Нового Года выходят на работу второго или третьего января. Этот большой загул лишний? Или не лишний, все нормально, у нас такая традиция, а многие вообще получают возможность заработать, отдохнуть и все довольны. Что думаешь?

Тарас Самборский: Тут ты немного ошибаешься. В Европе нет новогодних каникул, но есть такие же длинные рождественские.

Д.Щ.: То есть, прям выходные? Все отдыхают, гуляют, тусуются?

Т.С.: С 24 декабря по 1 января официальные выходные дни, никто не работает. Но, скажем так, законодательно там что-то работает, банки, службы государственные – 24, 25 не работают, 30 и 31 тоже. Пару дней между ними есть, но по факту, в повседневной жизни, ты столкнешься с тем, что не работает ничего. Как минимум, бизнес не работает, офис не работает, частные предприятия тоже, но речь не о безостановочных производствах. Поэтому, если ты планируешь какую-то деятельность, надо понимать, что последняя неделя декабря – это мертвый сезон. То есть, если тебе надо заасфальтировать площадку, покрасить забор, вызвать какого-то ремонтника, назначить встречу с консультантом, то с начала декабря это просто невозможно, тебя будут отфутболивать. По факту, 24 все перестают работать. Первого января выходной, как и у нас, а со второго все открывается, начинается жизнь.

Поэтому у нас это еще как-то либеральнее выглядит. У нас другая проблема: сами по себе каникулы в России ложатся на пустоту. У нас заняться нечем на праздники, все бухают. А в мире люди (этот год не берем, он исключительный) выезжают на уик-энды, катаются на лыжах, развлекаются, у них активная жизнь. Мир вообще очень спортивный, в отличие от России. В России досуг как-то со спортом не связан, даже если брать Сургут – какой у нас есть активный досуг кроме Каменного Мыса? А в мире это все работает, весь мир цивилизованный строит среду обитания для своих граждан исходя из простого принципа – вся жизнь должна быть на улице. Домой вы приходите только общаться с семьей в том формате, в каком он дома необходим. А все остальное, пожалуйста – вот вам спорт, вот вам активити, вот вам ярмарки. Кстати, ярмарки. Я хочу сделать большой респект сургутским властям.

Д.Щ.: Вот этого я не ожидал, я не думал, что они успеют это сделать.

Т.С.: Когда есть ярмарки, когда есть ледовые городки, украшение города, наконец-то, начали делать с начала декабря, за это большой респект – это крутая работа. Вот когда инфраструктура городская, да любая, людям хочется выходить на улицы, они гуляют, любят проводить время на воздухе. Поэтому для меня не являются никакой проблемой эти каникулы. В России они очень длинные, правда, 11 дней. Формально – это длинные каникулы, я бы их обрезал, не стал бы эти пиаровские штуки делать с 31 декабря, мне тут позиция Натальи Владимировны нравится. Но что заигрывать? Хотите – не выходите на работу. Но 31 декабря нормальный, полноценный рабочий день. Все равно есть какие-то государственные, муниципальные службы, есть бизнесы, которые должны работать. И не надо тут пиариться на таких дешевых понтах.

Вот СИА-ПРЕСС никогда не работает 31 декабря. Это подарок компании работникам. Он идет в зачет, в рабочее время, а мы на работу не выходим. По этому пути могут идти любые компании, которые сами определяют, что для них выходной, а что не выходной день. А сократить количество выходных – я бы сократил. Отпраздновали вы Рождество, и пожалуйста, восьмого января на работу. Возможно, делать пару рабочих дней между вторым январем и седьмым. Слишком длинные каникулы, бессмысленно длинные. И люди не знают, чем себя занять. Ну и плюс, чем раньше выходишь на работу, тем раньше начинает оживать экономика в России. Начальника ты раньше 15 января не встретишь, бизнесы раньше этого срока не открываются, и это плохо. Январь месяц традиционно очень плохой – нет никакого дохода, нет никаких налогов соответственно, я бы сместил это все.

Поскольку Россия у нас православная… Хотя странно православная. Весь мир празднует Рождество, а у нас вот это смещение на две недели все портит. Если бы мы вернули празднование Рождества на 25 декабря, вообще бы никаких проблем не было бы. Отгуляли конец декабря, и спокойно с третьего числа на работу.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. Подписывайтесь на наш канал, читайте siapress.ruна сайте, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Меньше, чем через неделю, мы подведем итоги года и отправимся на каникулы.

Т.С.: Всех с наступающим, друзья, всем спасибо, всем пока.