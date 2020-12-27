Как можно с умом использовать недостроенное здание «Газпром переработки» в Сургуте

Недостроенное здание «Газпром переработки» может перейти в собственность окружной власти. Но как оно будет использовано? Это обсудили на проекте «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Здесь мы обсуждаем самые интересные темы недели. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», в студии СИА-ПРЕСС. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Первая тема, которую мы обсудим сегодня, это то, что стало известно о здании «Газпром переработки» – оно будет передано окружной власти. Пока у нас есть только этот факт, что эта передача состоится, что там будут размещены окружные структуры, филиалы или, может быть, туда еще администрацию города частично или полностью можно будет загнать. Можно вспомнить ситуацию в Якутске, когда мэр предложила продать здание администрации и переехать куда-нибудь еще. Что можно сделать с этим зданием? Насколько сложно будет к нему подойти, оно же недостроенное стоит, там еще работы нужно провести по внутреннему устройству. И вопрос: Тарас, что думаешь по поводу того, как округ сможет его правильно использовать? Есть несколько разных способов подойти к этому вопросу – можно не только разместить там офисы для клерков, а использовать пространство под технопарк. Разместить там молодые бизнесы, выставки. Если уж округ заберет, то можно же сделать что-то хорошее.

Т.С.: Сама по себе новость о том, что процесс с передачей этой свечки округу, хороша. Потому что это хоть какое-то решение проблемы, в центре города не может стоять такой привлекающий внимание недострой. Во многих городах, так уж сложилось, есть подобные достопримечательности. В Екатеринбурге много лет стояло здание Обкома партии. Поэтому то, что какие-то договоренности между правительством округа и Газпромом существуют, очень хорошо. Значит, будет движение.

Но меня тоже смущает подход к решению этого вопроса. С одной стороны, если правительство забирает это здание, логично предположить, что оно собирается разместить там какие-то подконтрольные службы.

Д.Щ.: К слову, новый замгубернатора Югры Вадим Шувалов говорил, что у него будет два рабочих места – в Ханты-Мансийске и в Сургуте. Ему можно место в этом здании отвести.

Т.С.: Не, ну тут надо понимать, что пока это здание передадут, оформят, пока утвердят проектные работы, все полномочия не только Вадима Николаевича, но и нынешнего правительства закончатся. Речь идет о весьма длинном процессе по времени. Тем не менее, я думаю, у Шувалова будет где-нибудь кабинет в администрации той же.

Вернемся к свечке. Пока из той публичной информации, которую мы получили в интервью с господином Ваховским на СИА-ПРЕСС, я понимаю, что речь идет о наполнении этого здания административными службами. Мне кажется, это самое простое решение.

Д.Щ.: А не лучше ли было бы всю администрацию со всеми подразделениями запихнуть туда, а старые здания приватизировать, выручить какие-то деньги в бюджет?

Т.С.: Здесь палка о двух концах, потому что во всем мире административные службы не концентрируются в едином офисе. Больничные службы разбросаны всегда, разбросаны по территории университеты, и в этом есть определенная логика. Концентрация всех муниципальных служб в одном помещении приводит к ряду серьезных проблем: начиная с транспортных, заканчивая организации работы такого гигантского офиса, который наполнен огромным количеством работников, посетителей, это очень тяжелая логистическая задача. Мне кажется, что сейчас власти не совсем понимают, к чему может привести вот подобное решение. В конце концов, офис Газпрома проектировался под конкретное количество рабочих мест. И офис Газпрома – это не офис с большим клиентским потоком. Это такой закрытый офис, туда мало кто ходит, по сравнению с любой муниципальной службой.

Второе. Сам по себе проект о переселении всех муниципальных служб в одно здание нереализуем, это просто невозможно сделать, потому что сумма всех площадей превышает возможности этого здания.

Третья, самая главная причина, это приведет не к удобству, а к неудобству для жителей. Посещать одно здание, искать службы, парковаться, это реально тот путь, который пытаются все избежать. Для муниципалитетов это очень чреватое решение. К чему я подвожу? Подобное архитектурное решение должно работать не на политическую задачу, нет. Мир идет совершенно по другому пути – создаются многофункциональные центры, по сути, в которых есть какие-то административные службы. Это развитие той же самой разбросанности муниципальных сервисов по территории. Естественно, когда появляется такой офис красивый, присутствие там служб – это хорошо, но наравне с этим там должна быть какая-то коммерция, торговые галереи, общепит, выставки, культура. То есть, это, с точки зрения той же транспортной, создаст проблемы. Но если мы от транспортной проблемы не уйдем, то наполнение хотя бы будет осмысленным.

Я вообще считаю, что в нынешней кризисной ситуации, самый правильный путь – максимально коммерциализировать процесс. Но не в плане создать там вещевой рынок, а наполнять такими службами, которые могут сами за себя платить. Например, опыт Европы: он связан с медициной, но принцип понятен. Все поликлиники, все больничные учреждения имеют на первых этажах коммерцию. Ты идешь к врачу, а на первых этажах аптеки, оптики, частные, безусловно. Все, что сопутствует медицинскому профилю. И я понимаю, что конкретно та больница или поликлиника конкретную часть своих затрат окупают за счет подобного подхода. Здание должно пойти по этому пути. Он снимает бремя с бюджета. У нас же политика в России – нагнетание новых и новых бюджетных расходов. Мы так однажды упремся в страшный дефицит и начнем сокращать социальные расходы.

Я бы это здание использовал двумя способами: посадить туда всю администрацию и резиденцию губернатора сделать, что тоже не очень. Я считаю, что у главы региона, как и у любого высокопоставленного лица, есть где остановиться в Сургуте. Либо создавать там музейно-культурно-интеллектуальный кластер.

Д.Щ.: Вот тут жалко, что они взялись за это здание, а не покупают за бесценок «Вершину». Как раз для этих целей это было бы идеально. А сейчас, по моему, «Вершина» все ниже опускает свои ценники, и ее уже сегодня можно купить за смешные деньги.

Т.С.: Ну, «Вершина» – яркое свидетельство неразумного отношения властей к тому, что называем мы формированием культурной среды. Реальными шагами, а не проведением деклараций, мероприятий, на которые у нас выделяются грандиозные деньги, которые нам хватило бы с лихвой на покупку «Вершины» и ее преобразование в музейный кластер. Но, поскольку этого решения не случилось, можно только жалеть, разводить руками, пожелать властям вернуться к вопросу. Я думаю, что при умном подходе «Вершина» могла бы конкурировать с «Ельцин Центром» и современными московскими площадками.

Так вот, я уже озвучил один из вариантов, в котором бы нашли место театр «Петрушка», выставки, кванториумы, обучающие центры. Это можно бы было сделать такой штукой, где постоянно дети, культура, мероприятия, правильный досуг. И, возможно, какая-то административная часть. И я представляю, что это был бы самый правильный подход.

Второй способ – он очень примитивен, но логичен. Если уж коммерциализировать, то до конца. Отдавать это девелоперу, который перепроектирует здание под престижные квартиры. И тоже самое: внизу коммерция, общественная жизнь, сверху апартаменты, квартиры, зона для бизнес-центра. Насколько я знаю, такой проект предлагал депутат Ренат Айсин, и с подобной идей многие люди выходили. Но она, видимо, отвергнута. Я считаю, что в этом нет ничего страшного, и это избавило бы бюджет от расходов, модерирования процесса. Был бы у нас приличный жилищный центр в Сургуте, это бы немножко обновило наш рынок. В нынешней экономической ситуации это не очень хорошо, но он имеет хоть какие-то шансы не усложнять и не напрягать окружной и городской бюджет.

В любом случае эта свечка должна быть общественным пространством. Где есть сквер, правильное благоустройство, учитывать наличие рядом реки, потенциальное развитие территории квартала номер шесть. Надо уходить не в очередные какие-то мегаплощади, которые обеспечат работу чиновникам – у наших чиновников приличные рабочие места, а надо создавать качественное общественное пространство, которое бы интеллектуализировало Сургут.

Д.Щ.: Хорошо. У нас осталось немного времени на вторую тему про новогодние каникулы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите к следующему видео, там будет интересно.