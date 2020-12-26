Тюменские школы и развязки, новый аэропорт Нового Уренгоя, чумовая улица Ханты-Мансийска и рекордное количество ёлок Нижневартовска

Если вы переживали за соседей на этой неделе – то не переживайте. Рудион обозрела их новости, жизнь там кипит. В Тюмени снова продают дорогущий особняк (сколько их там?), в Новом Уренгое начали строить новый терминал аэропорта, а в Салехарде теплые остановке оценили бомжи. Все подробности – в еженедельном обзоре.

Я только переночевать: обзор тюменских хостелов, где можно остановиться на январских каникулах

В канун Нового года и длинных январских каникул 72.ru сделали мини-навигатор по хостелам для тех, кто вдруг решил приехать в Тюмень. Впрочем, и местным там при желании никто пожить не запретит. Цены за койко-место варьируются от 450 до 650 рублей. Судя по фото, там вполне уютненько, но Wi-Fi есть не везде.

В Тюмени за 30 млн рублей выставили на продажу дом мещанина Бровцына

Здание расположено на пересечении улиц Республики и Дзержинского. Рядом с ним проходят все турмаршруты по областной столице, а в День города в его дворе устраивают ярмарки, пишет «РБК-Тюмень».

Эксперты в сфере коммерческой недвижимости отмечают, что из-за своего привлекательного местоположения данный объект может оказаться весьма востребованным.

Жилой дом выстроен по заказу тюменского мещанина, городского оценщика, гласного городской Думы Сергея Бровцина и являлся частью городской усадьбы. По легенде, мещанин построил его для своей возлюбленной, которая была из низшего сословия, однако смогла выучиться грамоте и стать интеллигентной дамой. 30 марта 1987 года дом был взят под государственную охрану и стал объектом культурного наследия регионального значения.

Открытие первой за 25 лет школы в Тобольске позволило тысяче детей учиться в первую смену

Новый корпус здания школы, открытый в Тобольске впервые за 25 лет, позволил тысяче школьников обучаться в первую смену. Информация об этом размещена на сайте «Национальные проекты России» со ссылкой на ТАСС.

Отдельное здание школы на 1,2 тысячи мест и детский сад на 550 мест были построены в 2019 году. Вместе со школьным спорткомплексом они составляют современный образовательный кластер, ориентированный на продвижение научно-технического творчества и раннюю профориентацию детей на инженерно-технические специальности, уточнили в компании. Второй корпус школы №16 был построен по программе развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020».

У Гагаринского парка начали строить развязку, против которой выступали жители

В Тюмени началось строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, пишет 72.ru. На прошлой неделе подрядчик «Мостострой-11» пригнал технику, выставил ограждение. Развязка будет трехуровневой. Работы проводят в рамках превращения улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Новая развязка строится у Гагаринского парка. Это не очень нравилось горожанам, они оставили много жалоб на сайте госзакупок. Недавно мэр сказал, что переживать за парк не стоит — он не попадет под стройку.

Салехардцы в мороз вынуждены ждать автобус на улице, поскольку теплые остановки облюбовали бездомные

Теплые остановки в столице Ямала облюбовали люди без определенного места жительства. Жалобы салехардцы высказывают в соцсетях, пишет «Вести Ямал». В Instagram-сообществе «В Салехарде» разместили сообщение женщины о том, что в мороз горожане вынуждены ждать автобус на улице, в то время как в остановочный комплекс невозможно зайти из-за неприятного запаха. Власти сообщили, что связались с городским отделом полиции. Теперь в районах, где установлены теплые остановочные комплексы, будет усиленно патрулирование. Также прорабатывается вопрос о возможном размещении этих людей в приют для бездомных «Обитель».

В Новом Уренгое забили первую сваю нового терминала аэропорта

В Новом Уренгое забили первую сваю в фундамент нового терминала аэропорта, сообщает ОГТРК «Ямал-Регион». Всего их будет около тысячи. В строительстве примут участие порядка 400 специалистов, будет задействовано около 50 различных машин. Площадь здания – 20 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает возможность создания сектора для международных авиарейсов. Сдача запланирована на 2022 год. Генеральный подрядчик – турецкая компания. Она построила аэропорт в Стамбуле, а в России – воздушные гавани Челябинска, Ростова-на-Дону и Хабаровска.

Перед Новым годом в Ханты-Мансийске откроют Чумовую улицу

В Ханты-Мансийске в восьмой раз стартовал проект «Новогодняя столица Сибири», рассказывает News-hm.ru. В конце декабря откроют Чумовую улицу. По планам, это произойдёт 28 декабря – всё зависит от погоды. На Чумовой улице можно будет попробовать блюда национальной кухни, посмотреть мастер-классы, покататься на оленях и оленьих упряжках. При этом обязательным условием является соблюдение масочного режима. В чумах будут проводить проветривание и обрабатывать поверхности.

Запускать фейерверки в Ханты-Мансийске разрешат только в 10 местах

В Ханты-Мансийске до 10 января ввели особый противопожарный режим, следить за соблюдением которого будут специальные патрули. Для горожан это означает, что запускать фейерверки они смогут только в десяти разрешенных местах. Нарушителей будут штрафовать, максимальная сумма штрафа — 4 тысячи рублей. Карту разрешенных мест публикует 86.ru.

В Нижневартовске возвели рекордное число новогодних зон в шаговой доступности

К праздникам в Нижневартовске построены более 100 снежных горок и 30 городков, а также установлены 130 елок. Нижневартовские управляющие компании возвели рекордное число новогодних зон в шаговой доступности. Снежные городки теперь есть практически в каждом микрорайоне, сообщает Gorod3466.ru.

Для горожан создана новогодняя «праздничная тропа». Она протянулась от паркового комплекса «Добрый ангел мира» через Сквер «Космонавтов». Далее «тропа» через центр города выходит на главный ледовый городок (площадь Нефтяников), Комсомольское озеро, заходит в новые микрорайоны и заканчивается в Старом Вартовске. Все это создано городскими управляющими компаниями, чтобы внести праздничное настроение в период пандемии в жизнь вартовчан.