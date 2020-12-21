Как на Сургут повлиял ЧМ-2018? Кто круче: Фуркад или Бьерндален? Чьи кости «разбросаны» на «Олимпии»? Об этом — главный спортивный начальник Сургута Михаил Ющенко

– Мундиаль прошел два года назад. Вы заметили какие-то изменения по его окончании? В Сургуте любовь к игре с мячом номер один в мире выросла?

— Если говорить языком цифр, то сегодня в футбол в городе играют 4677 человек, в сравнении с 2018 годом количество занимающихся увеличилось на 1252 человека. В первую очередь рост произошел благодаря открытию немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере физкультуры и спорта, в частности — школы. Футбол и мини-футбол развивается в спортивных школах «Олимп» и «Нефтяник», в УСС «Факел», в центре физического развития «Юниор Спорт» и городской федерации футбола и мини-футбола. Ежегодно в Сургуте проводятся чемпионаты, Кубки по футболу и мини-футболу.

— А новые объекты для футболистов в городе появились?

— Наконец-то из муниципального бюджета были выделены деньги на «Спортивное ядро». Там идет строительство спортивного центра с административно-бытовыми помещениями, которые включают в себя тренажерный и игровой залы, тренерскую комнату, небольшое кафе и, чего ждали больше всего — раздевалки — наконец-то люди будут переодеваться в нормальных условиях, а не в машинах, как это происходило много лет подряд.

Таким образом появятся условия для полноценных тренировок по футболу и легкой атлетике. Рядом доведем до ума площадку пляжного волейбола. В холодное время года будем развивать лыжные гонки, не хотелось бы исключать зимний футбол. В старом здании организуем прокат лыж.

— Я обратила внимание, что рядом со спортивным комплексом «Олимп» в 20А микрорайоне развернулся настоящий футбольный комплекс.

— Да, в прошлом году там провели реконструкцию футбольного поля благодаря онлайн-порталу «Бюджет для граждан». В этом году выполнили реконструкцию малого поля. Недавно установили там зимние раздевалки, сейчас их подключают к теплу, производится монтаж зрительских трибун на 160 мест. Планируем в январе-феврале проводить на этой территории городские соревнования по зимнему футболку. В общей сложности рядом с бассейном расположено пять площадок.

— Россия, на Ваш взгляд, повысила свой престиж на международной арене после чемпионата мира?

— Во-первых, считаю, что на том турнире наша национальная сборная уже прыгнула выше своей головы — их игра стала настоящим сюрпризом и подарком для болельщиков. Был шанс впервые в истории современной России оказаться в призах, но матч с Хорватами лишил нас его. Конечно, после чемпионата команда Станислава Черчесова, которая дошла до четвертьфинала, заметно поднялась в рейтинге ФИФА.

Футбол — один их самых популярных видов спорта в нашем городе: им увлечены порядка пяти тысяч человек. Особое внимание уделяется развитию именно детской игре с мячом | Фото: siapress.ru

— Хотелось бы вернуться к бассейну. Помнится, спортсмены жаловались, что невозможно полноценно готовиться дома к важным соревнованиям из-за отсутствия 50-метровой ванны. Тем временем город славился такими пловцами как Оксана Веревка, Светлана Карпеева, Ирина Жибурт и т.д. Бассейн открыли три года назад, но о громких победах покорителей воды мы не слышим. Выходит, причина была не в бассейне?

— Сегодня в сборной России есть сургутяне, которые отстаивают честь города и страны на очень высоком уровне. Например, воспитанники СШОР «Олимп» Ярослав Потапов и Илья Дружинин в 2016 году принимали участие в Летних Олимпийских играх. Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья есть очень хорошие пловцы. Такие как Оксана Веревка рождаются один на миллион. Ждем нашего следующего самородка (улыбается — прим. авт.). Вообще водные дисциплины (плавание, синхронное плавание, гребной слалом) очень популярны среди населения, ими увлечены 9126 человек — это примерно 12,6 процента от общего числа занимающихся спортом в Сургуте.

— Кстати, а сколько вообще людей в нашем городе занимаются физкультурой и спортом?

— По данным государственной статистической отчетности за 2019 год в городе развивается 73 вида спорта, общее число занимающихся — 72063 человека. Самый популярный вид, как я уже сказал выше, плавание. Далее — футбол (4677 человек), волейбол (4080 человек), шахматы (3682), фитнес-аэробика (2965), баскетбол (2661), смешанные единоборства (2488) и легкая атлетика (2340).

— А какие виды спорта свое отжили и больше не востребованы?

— Таких не припомню. В нашем демократичном городе право на существование имеют все виды спорта. Наоборот в последние годы мы видим, что развиваются новые направления. Особенно популярными у горожан становятся велосипеды, сноуборды, скейтборды, лонгборды. Много поклонников скандинавской ходьбы.

— Вот тут я бы поспорила. Взять палки в руки и идти по городу — это же не есть скандинавская ходьба.

— Да, технику нужно изучать, но хочу сказать, что сам хожу с палками, советую попробовать и Вам: просто пешком пройти три км и преодолеть это же расстояние с палками в руках — разница колоссальная. Тут и плечевой сустав нагрузку получит, и калорий больше потратится, и колени останутся в порядке. Для общего тонуса организма, для сердечной мышцы это все очень полезно.

В конце ноября сургутские гиревики привезли из северной столицы, где проходили первенство и чемпионат мира, сразу четыре медали — и это после полугодовой самоизоляции и отсутствия полноценных тренировок! | Фото: siapress.ru

— В 2015 году Югра была оснащена спортобъектами на 108 процентов, при этом Сургут — всего на 21,3. Что изменилось за эту пятилетку?

— Исходя из единовременной пропускной способности обеспеченность спортивными сооружениями города составляет уже 42,3 процента.

По сравнению с 2015 годом количество объектов увеличилось на 195: 601 спортивное сооружение тогда против 791 объекта сегодня.

В этом году в поселке ЦПКРС в черте Сургута ввели в эксплуатацию физкультурный комплекс и четыре плоскостных сооружения: хоккейный и теннисный корты, футбольная площадка, волейбольно-баскетбольная площадки.

— Сургут несколько раз принимал крупные международные турниры, например волейбольный «Матч звезд», чемпионат мира по водному поло. На что могут рассчитывать горожане в будущем?

— 12 наших муниципальных сооружений включены в единый всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить на них соревнования любого уровня, в том числе и международного. В первую очередь, конечно, речь идет о спорткомплексах «Энергетик», «Олимп», где хорошие технические возможности и масштабы — ведь соревнования высокого уровня приходят посмотреть множество болельщиков. В 2021 году календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий не запланировано проведение международного турниров. Правда в марте следующего года хотелось бы провести чемпионат России по спортивному ориентированию. Тут уже все будет зависеть от ситуации с пандемией.

— А где должен состояться спортивный праздник?

— На базе отдыха «Олимпия». Для этих соревнований требуется пересеченная местность. Брасова гора идеально подходит для такого мероприятия. Участники соревнований будут размещаться как на самой базе, так и в гостиницах города.

— Год назад в рамках одного городского события я два дня жила на «Олимпии». На мой взгляд, номерной фонд неприлично обветшал…

— Обрадую: летом оба корпуса базы пережили косметический ремонт — переклеены обои, где-то стены вовсе покрашены в соответствии с модными ныне тенденциями, заменены розетки, закуплены новые кровати, тумбочки, шкафы. Потихоньку приобретаем современные телевизоры взамен морально устаревшим.

У нас есть перспективный план развития «Олимпии» с красивыми набросками, а у жителей есть пожелания по реконструкции горнолыжного спуска. Но данная земля относится к культурному наследию, где не копни кости мамонтов (улыбается — прим. авт.), нам не разрешают там проводить работы, поэтому мы вправе обкатывать только ранее согласованные трассы.

— Какое будущее видите у подведомственного Вам управления, когда ситуация с коронавирусом уйдет в прошлое? Как заполнять пробелы в результатах, которые появились из-за стагнации спорта?

— В период действия ограничений учреждения осуществляли тренировочный процесс в онлайн-формате. Данный режим позволил минимизировать потерю спортивной формы воспитанников. Теперь все занятия проходят в рабочем порядке с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и требований постановлений правительства Югры. После снятия действия ограничений соревновательная деятельность возобновится в полном объеме.

Вы правы, есть процент спортсменов, которые перестали заниматься. В основном речь идет о тех, кто только начал свой путь, не успел достичь результатов. Остальные же не просто продолжили упорные тренировки, но и показали первые результаты после самоизоляции. Например, в начале сентября в Ульяновске прошел чемпионат России по кикбоксингу, где сургутяне завоевали сразу шесть медалей: две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

— Наблюдается ли нехватка тренерского штата? Другого сопутствующего персонала в физкультурно-спортивной сфере Сургута?

— В штате физической культуры и спорта числится 1530 работников (в 2018 году — 1488 человек), из них с высшим специальным образованием — 1251 человек, со средним — 141. Тренерский состав по состоянию на 1 января текущего года составляет 367 специалистов.

В Сургуте активно развиваются экстремальные виды спорта. Например, сноуборд. Вот только наш город пока не может гордиться крутыми склонами. Довольствуемся малым — катаемся на горнолыжном комплексе «Каменный Мыс», благо проблем со снегом нет! | Фото: siapress.ru

— Как в нашем городе чувствуют себя люди с ограниченными возможностями здоровья?

— По инвалидам у нас хорошие показатели: 2276 человек приобщены к физкультуре и спорту, 1174 из которых — дети. Опять же если говорить о статистике, то лиц, имеющих инвалидность по общему заболеванию — 642 человека, лиц с интеллектуальными нарушениями — 681, с нарушением зрения — 224, с нарушением слуха — 211, с нарушением опорно-двигательного аппарата — 518 человек.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с инвалидами осуществляется в 16 учреждениях и организациях. 73 штатных работника в области адаптивной физкультуры проводят занятия с инвалидами. В восьми муниципальных учреждениях, курируемых моим управлением, реализуются программы спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по волейболу, лыжным гонкам, сноуборду, плаванию и дзюдо. Количество занимающихся — 63 человека.

В физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Мечта» центра физической подготовки «Надежда» реализуются адаптированные программы физкультурно-оздоровительной направленности по следующим видам спорта: легкая атлетика, плавание, мини-футбол, бочча, настольный теннис, тяжелая атлетика, шахматы, фитбол-гимнастика, парабадминтон. Так же успешно реализуется программа «Лыжи мечты. Ролики». Клуб посещают 195 человек.

— Раньше стабильно хорошие результаты давали легкоатлеты. Сегодня какие новости на этом поприще?

— На самом деле за наших параспортсменов хочется только радоваться. Результаты, как всегда, престижные. Например, первые места на национальных чемпионатах завоевали: Алексей Ашапатов, Светлана Байгулова, Замир Шкахов (спорт лиц с поражением ОДА), Максим Бган, Денис Халюзин, Ардашер Муминджанов (спорт глухих), Александр Кирилов (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), Виталий Телеш (спорт слепых).

Также отмечу, что в Сургуте осуществляется деятельность по исполнению индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов, детей-инвалидов, выдаваемых федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы. В рамках соглашения о взаимодействии между городской администрацией и окружным департаментом физкультуры и спорта на текущую дату Сургуту передано в работу 237 ИПРА, интегрировано в виды спорта 26 ИПРА.

— Проведение массовых мероприятий — тех же концертов — помогали содержать Ледовый дворец спорта? Как чувствует себя сооружение сегодня, когда мероприятия не проводятся?

— Дворец осуществляет деятельность в штатном режиме, платные услуги (массовое катание на коньках, плавание в бассейне, пользование спортивными тренажерами) продолжают оказываться в полном объеме. После снятия ограничений, связанных с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, проведение массовых мероприятий на базе муниципального учреждения вновь станет возможным. Не могу сказать, что отмена концертов и иных подобных мероприятий подкосило Ледовый дворец.

— Вы как-то контролируете работу фитнес-клубов?

— Специалисты администрации совместно с представителями общественности и УМВД России по Сургуту проводят мониторинг объектов, осуществляющих свою работу, в части соблюдения требований, предусмотренных чек-листами готовности к возобновлению деятельности в сфере физической культуры и спорта в связи опять же с covid-19.

— Какие спортивные школы больше всего дают чемпионов, членов национальных сборных команд?

— Воспитанники каждой школы участвуют в соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней и являются чемпионами, либо призерами данных соревнований. Отмечу, например, что по итогам 2019 года лучшей спортшколой признана «Виктория», в ее стенах развиваются такие виды спорта как: самбо, дзюдо, армрестлинг, рукопашный бой, танцевальный спорт, каратэ, кикбоксинг. Помимо школ Сургуте осуществляют деятельность 47 спортивных федераций.

— Каковы Ваши ожидания от Игр-2021, если они состоятся?

— Основной задачей спорта высших достижений является попадание спортсмена в состав национальной сборной и участие в соревнованиях международного уровня, в том числе и участие в Олимпийских играх. Спортсмены, тренерский состав и руководители организаций всегда нацелены на победу. Наш город также вносит свою лепту в турниры такого уровня. Если бы Игры прошли в этом году, то на них однозначно мог бы выступить каратист Александр Алиев. Неплохие шансы были у его коллеги Сергея Спицына. В Паралимпиаде вижу потенциал у дзюдоистки Ольги Позднышевой — подопечной Полины Чеканиной. Опять же Максим Бган в состоянии показать хороший результат. В любом случае решение об участии принимается тренерами по итогам национальных чемпионатов.

— Вы поддерживаете отношение со своим предшественником — Сергеем Третяком?

— Конечно. Сегодня Сергей Иванович является директором Центра спортивной подготовки сборных команд Югры и продолжает принимать активное участие в жизни города, округа. Мы часто обсуждаем с ним перспективных спортсменов, жарко спорим. Не так давно обсуждали Николая Коваленко — радует нас своими победами и достижениями как в дзюдо, так и в самбо, и в универсальном бое, и в дзюдо. Теперь вот он вышел на арену ММА. Переживаем за него, поддерживаем.

Дзюдоист Николай Коваленко (сверху), воспитанник школы «Ермак» — сегодня один из самых узнаваемых сургутских спортсменов в мире | Фото: из личного архива Н. Коваленко





— А какой лично у Вас любимый вид спорта?

— Конечно, дзюдо. Я ведь сам им занимался.

— Если мне не изменяет память, Вы были биатлонным фанатом…

— Очень люблю стреляющих лыжников! Болею за нашу сборную, правда в последнее время они меня расстраивать стали, и я не могу смотреть гонки, постоянно переживаю за них.

Михаил Ющенко уважает Мартена Фуркада, но предпочтение отдает Уле-Эйнару Бьерндалену — легенде мирового биатлона | Фото: i.eurosport.com

— Фуркад или Бьерндален?

— Я за Уле-Эйнара. Все-таки это звезда, настоящая легенда. Ему даже памятник в Норвегии при жизни поставили. Он самый возрастной победитель этапов Кубка мира по биатлону в личных гонках — в 41 год поднялся на пьедестал в Эстерсунде. Самый возрастной победитель в истории Зимних игр: в 2014 году выиграл золотую медаль в Сочи в 40 лет. Для меня он авторитетный спортсмен.

— Но Мартен сделал шикарную карьеру за меньший период…

— Согласен, он тоже великолепную спортсмен, но мне не понравилось, когда он плохо отозвался о нашей сборной из-за инцидента с допингом. Хотя, по моему мнению, ВАДА только российских спортсменов держит под прицелом. А этот скандал с мельдонием... Смешно. Его прописывали людям с проблемами с сердцем из-за перегрузок для восстановления сердечной мышцы. В аптеках стоил в пределах 400 рублей. Но его внезапно сделали запрещенным. Для чего? Чтобы приобретать американские препараты за 700-800 долларов. Все это чисто бизнес.

— В СМИ муссируется ситуация с Хабибом Нурмагомедовым. А точнее — есть предложение присвоить ему звание Героя России. Вы поддерживаете это инициативу?

— Знаете, скажу, как думаю: он красавец! Я много читал о его отце, уникальный человек. Благодаря такому тренеру вырос невероятный боец, который прославил Россию на весь мир. Считаю, что он достоин этой звезды. Последний раз Героя России давали Александру Карелину за трехкратное олимпийское чемпионство. У Хабиба же короткая, но очень яркая карьера! Те, кто считает, что за подобные достижения нельзя давать высоких званий, попробовали бы сами зайти разок в восьмиугольник и перенести хотя бы один удар по голове. А сколько надо тренироваться, чтобы не пропустить этот удар? Его признали именитые спортсмены на международной арене, им восхищаются. Он действительно личность!

В городе функционируют 22 плавательных бассейна общей площадью 5967 кв м. зеркала воды, из них общедоступны для населения города:

плавательный бассейн «Водолей» (ул. 30 лет Победы, 22А);

КСК «Геолог» (ул. Мелик-Карамова, 57А);

Ледовый Дворец спорта (Югорский тракт, 40);

ФОК «Нефтяник» (пр. Набережный, 37);

СК «Газовик» (ул. Островского, 16/2);

СК «Олимп» (ул. Университетская 21/2);

Бассейн фитнес-центра World Class (ул. Профсоюзов 11);

Бассейн фитнес-центра «5 звезд» (ул. Мира 33/2).