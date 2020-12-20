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​Все громкие расследования последних недель – это признак перехода к острой фазе транзита власти

Что будет, когда Навальный вернется в Россию

​Все громкие расследования последних недель – это признак перехода к острой фазе транзита власти
Фото siapress.ru

Громкие расследования последних недель стали предметом обсуждения авторов проекта «О чем говорят». Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили причину возникновения массы материалов про личную жизнь президента Путина, премьера Мишустина и главы разведки Нарышкина, а также главного расследования года – об отравлении Навального. И это не какая-то спланированная акция, а закономерный интерес к жизни людей, от чьих решений зависит жизнь граждан России.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» тоже на связи. Привет еще раз.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем.

Д.Щ.: В прошлом эпизоде мы обсудили событие, определяющее историю Сургута. Сейчас, мне кажется, говорим о вещи, которая достойна называться судьбоносной, как минимум, для страны. Говорим о расследовании Алексея Навального, там еще есть CNN, BILD, целый конгломерат разных структур, которые расследовали попытку убийства Навального и показали, как у нас работает силовая система. Слушай, к чему вот это все? Можешь свое мнение высказать? К чему этот вал, который наблюдается в последнее время? Появляется очень много расследований, которые касаются жизни первого лица, его приближенных, тут недавно вышло расследование про зятя Мишустина, про Нарышкина, и вот расследование про попытку убийства. Я далек от мысли, что это спланированная акция, но что сподвигло людей копать именно в эту сторону?

Т.С.: Все это напоминает, когда представление начинается. Мы сидим в зрительном зале, нам начинают вываливать то на одного руководителя страны, то на другого, то на третьего. С одной стороны, того же Владимира Путина можно даже пожалеть – он так тщательно оберегал личную жизнь свою, возвел ее в некий культ, что не надо уподобляться западным странам, которые все это наружу вываливают. И тут по нему такой удар. С другой стороны, а что его жалеть? Он политик. И каждый политик попадает под удар.

Что значит расследование Навального? Что значат эти сливы информации, которые выглядят весьма достоверно? Ну, наверное, страна входит в фазу очень острую. Наверное, идет борьба, наверное, мы ничего не изменим в этом, но кто-то в окружении нашего президента обязательно будет предателем, как он это называет. И мы видим борьбу, мы видим предательство, мы видим волну компромата, которая позволит застолбить властные позиции.

Я отношусь к подобной информации позитивно, потому что любой политик должен быть прозрачен перед избирателями. Он решает наши судьбы, мы зависим от него, и мы хотим знать, как он живет, кто у него семья, сколько у него денег. Это нормальные запросы общества. Вся Россия устроена многовековым укладом таким образом, что подобная информация скрывается. Спасибо Навальному, что он какие-то тайны нам приоткрыл.

Ну а если конкретно по нему – ситуация чудовищная. Если его так преследуют, чтобы убить, на протяжении многих лет, это действительно страшно. Потому что мы понимаем, что это может касаться любого оппонента власти.

Д.Щ.: Интересно еще и развитие этой ситуации, потому что Навальный заявил, что хочет вернуться в страну, если его на границе граблями не начнут отпихивать. И тут развилка такая: если он вернется, его либо посадят, как Нельсона Манделу, либо его убьют и сделают великомучеником российской оппозиции. А если его не будут пускать в страну, то это будет совсем дико. Будто нет в этой ситуации, в которую они себя загнали, хороших выходов.

Т.С.: Я боюсь, что ты идеализируешь эту ситуацию. Я, честно говоря, никогда не считал, что Нельсон Мандела – это некий пугающий власть символ, некий тотем, от которого все должны отступиться. Это образ. Раздутый образ, как образ того безработного, что сидел у Белого дома. Или как американский певец Дин Рид. Я не думаю, что если Навального посадят в тюрьму, то вся Россия встанет на дыбы и пойдет защищать. Просто надо понимать, что в России, видимо, так не произойдет, Путин это тонко чувствует. Я не думаю, что если Навальный погибнет, он станет национальным героем. Это не потому, что он не достоин, а потому что наше общество глубоко больно, равнодушно, ушло в спячку. Насколько силен этот летаргический сон, пока понять трудно. Надежду дает Хабаровск, дают акции весьма редкие, но сказать, что она перерастает в какое-то системное состояние, мы не можем. Пока мы сталкиваемся только с точечными проявлениями гражданской позиции в нашей стране. Навальный – герой, безусловно, бесстрашный человек, у него нету выхода, потому что если он останется там, то он теряет ореол героя, борца, смельчака. Если возвращается в Россию – он рискует попасть в жернова власти. Но он политик, это его диагноз, он будет бороться до конца, а мы должны за этим процессом наблюдать, помогать, поддерживать. Главное, что он есть, есть оппозиция, есть люди, которые будут задавать власти вопросы. Но в целом и в общем мы наблюдаем что-то тревожное, и оно будет усиливаться с каждым днем. Единственное, что хотелось бы, чтобы власть не принимала решений, которые вредят стране.

Д.Щ.: Посмотрим, как все будет развиваться. Подписывайтесь на наш канал, читайте нас на сайте, ставьте лайки. До новых встреч на следующе неделе, поговорим снова.

Т.С.: Да, друзья, спасибо, и подписывайтесь на нас в Телеграме.


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20 декабря в 23:55, просмотров: 49, комментариев: 0
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