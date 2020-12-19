Какие выводы можно сделать о ситуации в Сургуте через неделю после отставки Шувалова

С момента отставки Вадима Шувалова с поста главы Сургута прошла неделя. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили текущую ситуацию, а также причины и обстоятельства ухода мэра «с расстояния».

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Я обозреватель этого портала, Тарас Самборский на связи – это издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Сегодня у нас будет две темы. Одна наша, местная, другая федеральная. Начнем с местной. Потому что, все-таки, она для нас ближе. Прошла неделя с момента отставки главы Сургута Вадима Шувалова, он перешел, как и предполагалось, в правительство Югры. Мы наш первый разговор делали еще до того, как у него отставка произошла, сейчас прошла неделя. Что мы можем по этому поводу сказать? Какие выводы мы сделали? Что мы сейчас видим в связи с выдвижением кандидатов на место мэра и чем это закончится?

Т.С.: Слушай, ну я уже пару раз высказался. А у тебя есть свое представление?

Д.Щ.: Мне видится, с точки зрения аппаратных процессов, что это была штыка неожиданная. Потому что отставка главы в период, когда идет утверждение бюджета, идут другие важные процессы для города, это тот самый случай, когда коней на переправе менять не должны. Если это не что-то срочное, то этого не должно происходить. Если не что-то срочное, то этого не должно происходить. Есть моменты, когда глава уходит, и есть моменты, когда ему уходить-то не очень стоит, с точки зрения бюрократических механик. Поэтому я это оцениваю как неожиданное решение, которое могло быть принято в пику каких-то процессов, но довольно оперативно.

Т.С.: А я думаю наоборот, что вся новейшая история Россия – это когда коней на переправе непрерывно меняют. Я думаю, что никто не принимал в расчеты никакие бюджеты и концы года. Более того, время для отставки было выбрано таким образом, чтобы вся избирательная кампания уместилась в новогодние каникулы. Из того месяца, который выделен на выборы, три недели уходят на праздники. Это была главная задача.

Д.Щ.: Такое впечатление, будто если бы оно произошло с 10 января по 10 февраля, то что-то бы изменилось. Пришли бы те же люди. Ничего бы не поменялось.

Т.С.: Ну мы же пытаемся искать какую-то логику, я ее тщательно, как настойчивый грибник в лесу, под каждым кустиком пытаюсь обнаружить. И мне кажется, что выход с проектом замена главы Сургута не зря произошел именно в декабре, потому что, действительно, тот эффект, которого хотело добиться правительство ХМАО, достигнут. Все опешили, никто ничего не знал. Хотя здесь очень важный момент: многие подозревали, что вопрос о смене сургутской команды вызрел. Мне кажется, что мнение тех наблюдателей и знакомых с ситуацией о том, что Вадим Шувалов больше не рассматривался Натальей Комаровой в качестве главы города, несмотря на определенное желание и самого Шувалова, и администрации, и ближайшего круга начать политическую работу по продлению полномочий, в работу были включены большие силы и ресурсы. В этот раз администрация начала подготовку новой думы, а с лета уже были новые обстоятельные разговоры. С чего бы это? Мы же понимаем, что это серьезный процесс, в котором должны быть задействованы многие люди, деньги, специалисты, организационные ресурсы, которые надо разворачивать.

На этом фоне с конца сентября возник другой кулуарный тренд. Почему-то стало звучать, что у команды Шувалова, возникают проблемы с переизбранием. Ни о какой отставке речи не шло, а с другой стороны об этом все только и говорили. Я думаю, это один ключевой посыл, который постоянно во вселенную улетал, копился, и выжидал определенного часа.

Второй раздражающий посыл связан с тем общественным резонансом, который вызван концессией ГТС. И как бы администрация ни старалась представить этот общественный резонанс как возмущение нескольких десятков человек, на самом деле это и есть самый настоящий общественный резонанс. Один из самых крупных в Сургуте за его тридцатилетнюю историю. Я с ходу даже не припомню, какие проекты местных властей наталкивались на такое сформулированное общественное невосприятие. Ну, тридцать лет назад у нас общественность возбухала по поводу строительства нефтехим комбината, кредита ИБРР, который администрация Сидорова хотела взять. То есть, тема ГТС встретила общественное сопротивление, оно выражалось в четкой формулировке городской думы, с другой стороны к критике концессии подключились люди, авторитет которых непреклонен для горожан. Понятная позиция высшего руководства «Сургутнефтегаза», она нигде не афишируется, но я думаю, что люди, которые занимаются политикой, не могут не знать или не чувствовать, как формулируется подобная позиция и через какие каналы она транслируется. Кроме того, с критикой концессии выступали просто городские эксперты. Люди, которые традиционно высказывают свое мнение по болевым точкам в жизни Сургута, а к мнению которых прислушиваются. Здесь все сошлось.

Д.Щ.: То есть ты думаешь, что концессия стала весомым аргументом того, почему в округе решили сделать рокировку?

Т.С.: В округе решили рокировку сделать не из-за концессии, это один из факторов. Но концессия, конечно, была неприятным фоном во взаимоотношениях губернатора и главы Сургута. Потому что для Комаровой тема концессии важна, потому что это государственная политика, Путин подписал указ, есть законы, которые обязывают региональные власти как можно больше активов на тех или иных условиях отдавать в частные руки. В целом и общем, если не вдаваться в детали, политика правильная, абсолютно капиталистическая, потому что частные руки управляют лучше государства.

Но именно та схема, которая выбрана по городу Сургуту, стала общественным скандалом. Стала тем обстоятельством, которая не позволяла руководству Югры считать, что с городом все в порядке. Особенно после очень серьезных проблем, которые возникли после внедрения аналогичной концессии в Нижневартовске. Понятна позиция губернатора, которому надо как-то концессионные соглашения нужно реализовывать, а с другой стороны, реализация этих проектов идет со скрипом, если не сказать, что ужасно.

Кстати говоря, в Сургуте последний год-два предлагались концессионные соглашения по ряду других проектов: речь идет и о заводах, освещении, это была концессионная идея на других условиях. Я к чему? Я к тому, что для того, чтобы спасти концессию ГТС, отвергаются другие концессионные варианты. Потому что тогда тема ГТС падает, вылетает из повестки дня. Вот такие факторы.

Наконец, еще один фактор, который будет основным, когда мы узнаем кандидатуру – если правда то, что говорят, что самым вероятным кандидатом на пост главы Сургута будет один из представителей Ханты-Мансийского истеблишмента, бывший заместитель губернатора, то тогда все понятно. Это просто надо было расчистить кадровую позицию, чтобы ее для человека, который более понятен для Югры, более лоялен, более компетентен, не знаю. Речь идет об Андрее Филатове, который на сегодняшний день является председателем наблюдательного совета авиакомпании Utair. Это известный человек. Ну, посмотрим, слухи ли это, а пока вся эта церемония с самовыдвиженцами напоминает цирк, бурлеск я бы сказал. Мне не понятен подход людей, которые находятся в этом списке. Сделать какой-то краткосрочный пиар? Или, как ты говоришь, люди прониклись твоим призывом и просто шутят, доводят до абсурда всю эту церемонию.

Д.Щ.: Нам предстоит еще увидеть, когда озвучивается кандидат, который победит, и по всем социальным сетям наши политические лица скажут «Ах, вот же он, мы же только его и ждали».

Т.С.: Есть еще такой момент как бы. Страна находится в такой фазе, когда мы все проблемы решаются только зрелищами. Заметь, как часто мы вспоминаем 90-е. Я думаю, что нам это все устроили, чтобы людей отвлечь от проблем насущных. Вот это две-три недели займет публику. Ну, посудачим. А потом кто-то, как Вадим Шувалов, сдаст свои документы, и будет наш новый мэр.

Д.Щ.: Ладно, все. Поехали дальше. Подписываетесь на нас на YouTube, ставьте лайки, это помогает нам продвигать наш контент. И в следующую часть. Там будет говорить про расследование Алексея Навального.