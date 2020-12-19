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​Рудион обозрела IV

Дорогие особняки Тюмени, светящиеся мамонты Ямала и светлое будущее общественного транспорта столицы Самотлора

​Рудион обозрела IV
Фото: vk.com/salekhard_adm

Сегодня суббота, а значит Рудион почитала новости соседних регионов. Там, как обычно, интересно. В Тюмени снова продают дорогущий особняк и планируют благоустроить новое общественное пространство. На Ямале – мамонты с дополненной реальностью и теплые остановки. А Нижневартовск в предвкушении модернизации общественного транспорта.

Власти Тюменской области пустят с молотка особняк, машины скорой и люксовый внедорожник

Власти Тюменской области планируют в следующем году продать столетний особняк, в котором проживали глава еврейского клана купец Лейба Брандт и судовладелец Стефан Селиверстов, свыше десяти машин скорой помощи разных годов выпуска и автомобиль Toyota Land Cruiser 120 Prado. Такая информация приводится в постановлении о плане приватизации на 2021 год.

Вообще, властисобираются избавиться от 74 объектов,пишет72.ru. В этом списке имеется еще железнодорожный ВИП-вагон губернатора Тюменской области Александра Моора. Его не смогли продать за 24,9 миллиона рублей.

Цыганское озеро в Тюмени благоустроят

Новая рекреационная зона появится на территории Цыганского озера в Тюмени. «Озеро не входит в реестр водных объектов, и администрация не может взять его в обслуживание и нести затраты на его благоустройство. Сейчас его арендовал инвестор, который застраивает прилегающую территорию. Мы видели дизайн-проект, в нем предусмотрены дорожки для спуска к воде, площадки для кормления птиц», – рассказал депутат городской думы по избирательному округу № 11 Андрей Лазарев.

Однако купаться в озере запрещено. Инвестор намерен запустить в него экосистему, которая будет очищать воду от бактерий и грязи. Будетли вода после этого пригодной длякупания, пока сказать сложно, пишетNg72.ru.

Праздничное оформление Cалехарда с технологией дополненной реальности – подарок горожанам

В преддверии новогодних праздников жителей Салехарда ждёт подарок – волшебное оформление центральных городских локаций. На улице Ленина появились световые фигуры гигантских мамонтов, они будут радовать горожан до конца зимы. Некоторые конструкциивыполнены с технологией дополненнойреальности, пишет «Ямал-Регион». Это можно понять по специальным меткам, расположенным рядом с ними. Чтобы запустить дополненную реальность, достаточно навести камеру смартфона или планшета на метку – на экране устройства появятся забавные анимированные персонажи.

В Салехарде заработали все теплые остановки

В Салехарде завершили подключениевсех установленных в этом году теплыхостановочных комплексов, пишет«СеверПресс». В 2020 году новые остановки появились в микрорайоне Ямальском, у школы №4, АТП, храма Петра и Павла, Ледового дворца и в 17 микрорайоне. Все теплые павильоны оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Глава города Алексей Титовский также подчеркнул, что в связи с высоким спросом на подобные объекты в городе в следующем году планируют увеличить количество теплых остановок.

В Ханты-Мансийске утверждён график работы торговых центров в праздничные дни

График работы магазинов в предпраздничные и праздничные дни формировали так, чтобы избежатьмассового скопления людей, сообщаетNews-hm.ru. С 25 по 30 декабря крупные торговые центры города будут работать с 9:00 до 22:00, 31 декабря – с 9:00 до 21:00, 1 января – с 10:00 до 22:00, со 2 по 10 января – с 9:00 до 22:00. Торговый комплекс «Лента» будет работать круглосуточно. Пункты доставки и выдачи заказов – с 8:00 до 19:00.

Горожан призвали соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса, посещая торговые предприятия: надевать маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Нижневартовск в 2021 году ждёт масштабная модернизация общественного транспорта

Столица Самотлора в следующем году станет пилотной площадкой для нового проекта, сообщает Gorod3466.ru. Суть в том, что общественный транспорт ждёт усовершенствование. Об этом рассказал мэр Нижневартовска Василий Тихонов: «После реформирования мы получим оптимальную маршрутную сеть и интервалы движения, обновленную дорожную инфраструктуру, современные остановочные павильоны, выделенные полосы, заездные карманы остановок, удобные цифровые сервисы для пассажиров. Нижневартовск готов к кардинальному реформированию общественного транспорта».


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19 декабря в 19:27, просмотров: 255, комментариев: 0
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