Недовольные тюменцы, снеговики в Ханты-Мансийске и уползающая тундра

На этой неделе в Тюмени интересовались испытанием вакцины от коронавируса на местных, в Салехарде радовались грядущей реставрации объектов культурного наследия, в Нижневартовске оценивали результаты концессионера, а в Ханты-Мансийске готовились лепить снеговиков. Рудион почитала новости соседей – у них там тоже интересно.

Что в реальности тюменцы хотят видеть на новой набережной. 8 хлестких мнений

В Тюмени обустроены две новые набережные: в парке Заречный и у моста Влюбленных на левом берегу Туры. Но оказалось, что не все горожане остались довольны. 72.ru изучил мнение своих читателей. И выяснял, что людям нужны большие (это важно!) деревья, выходы к воде и озеленение. И не нужны лежаки у церкви, заборы, мусорки у каждой лавочки и дамба, загораживающая вид на Туру.

«На работе все смотрят как на героя»: доброволец — об испытаниях вакцины от COVID-19 в Тюмени

Тюмень вошла в число городов, где проводятся испытания вакцины от ковида на добровольцах. Один из них анонимно рассказал свою историю 72.ru. Мужчина рассказал, что испытатели вакцины прошли осмотр у терапевта, сдали анализы, в том числе и на коронавирус, познакомились с рекомендациями. Уже во время испытания его ждали сюрпризы: «Примерно через 12 часов после прививки у меня заболела рука, появился небольшой отек. На третьи-четвертые сутки была температура 37,2–37,3 градуса. Обо всём этом тоже было написано в книжечке. Доктор должен был позвонить на третий день после вакцинации, не позвонил. На седьмой день тоже никто не поинтересовался моим самочувствием <...> Нас всех предупредили, что если почувствуем себя плохо, то можем обращаться в свою поликлинику. Хотя, конечно, я думал, что за состоянием должны следить испытатели вакцины. Ошибался».

Подстава на Якорном поле. Неужели музей Крапивина в Тюмени закрывают?

В Тюмени появились слухи о закрытии экспозиции «Славка с улицы Герцена», посвященной жизни и творчеству Владислав Крапивина. Писатель принимал личное участие в ее создании. Журналисты «Вслух.ру» попытались разобраться, правда это или нет. И... Такое ощущение, что не разобрались. Вот что сказала директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева: «Спасибо, что вы решили разобраться во всем. Владислав Петрович — это очень значимая личность для города, это наше культурное богатство. Закрыть посвященную ему выставку было бы большой ошибкой. Наоборот, мы хотим сделать как можно больше для увековечения имени писателя. Что касается здания на улице Харьковской — там будет крупная детская и юношеская библиотека, ее откроют в день города в следующем году. <...> Что касается переноса экспозиции, то решать этот вопрос будем не мы и не сейчас».

В Салехарде отреставрируют два объекта культурного наследия

Здание театра 501-ой стройки и здание инородческих управ 1901 года в Салехарде будут отреставрированы, пишет «Ямал-Регион». Чтобы здания соответствовали своему первоначальному виду, из архивов были подняты сохранившиеся фотографии и другие документы. «Нам очень важно сейчас принять решение, каким салехардцы увидят эти здания после реставрации. Они так долго ждали своего часа. И они достойны быть самыми красивыми, самыми нарядными, с исторической достоверностью», – сказала руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Елена Дубкова.

Тазовская тундра проседает. Появились глубокие оползни

Между Гыдой и факторией Юрибей произошла крупная площадная (около 200 м диаметром) просадка тундры местами до 20 метров глубиной. Внутри просадки грунты слабые, ходить невозможно — проваливаешься. Об этом глава села Гыда Олег Шабалин написал в своем Instagram, передает «СеверПресс». Шабалин предполагает, что возможно сначала образовалась воронка выхода каких-то газов, все чаще встречающиеся по всей тундровой зоне России, и мы застали момент, когда она заполнилась оттаявшим грунтом по краям. Фотографиями главы поселка заинтересовались ученые.

В Ханты-Мансийске пройдёт конкурс снеговиков

В Ханты-Мансийске в городском парке имени Бориса Лосева слепят 50 снеговиков, сообщает «Югра ТВ». Лепить необычные скульптуры по традиции предлагают самим горожанам. Нужно создать команду не более пяти человек. И заявиться с ней до 12 декабря. Среди фигур выберут лучшие. В этом году творцам предлагают слепить семейку снеговиков, снеговика-героя, динамичного или сибирского снеговика, а также символ наступающего года – быка.

Концессионер за год вложил свыше 700 миллионов рублей на обновление теплоснабжения Нижневартовска

Год назад АО «Горэлектросеть» заключило концессионное соглашение с региональной и местной властью. Речь идёт о передаче имущества муниципального предприятия «Теплоснабжение» в структуру энергетиков. Об итогах работы за год Gorod3466.ru. Говорят, что год был непростой, но вроде справились, но не без неудач.