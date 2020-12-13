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​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова

Разбор версий: кто может, а кто не может стать главой Сургута

​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова
Фото siapress.ru

После отставки главы Сургута Вадима Шувалова самый актуальный вопрос – кто станет следующим градоначальником экономической столицы Югры. Им задались и ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», с вами Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи и мы сейчас обсуждаем второй аспект главной темы Сургута в декабре, у нас глава Сургута подал в отставку. И у нас вопрос – кто будет следующим начальником в Сургуте. Очень много разговоров о том, что временно исполняющий обязанности главы должен быть назначен сегодня. Было много разговоров о том, что это должен быть Алексей Жердев как первый заместитель Шувалова и как обладающий правом подписи первым, после главы. Насколько я понимаю, у нас появилась еще какая-то свежая информация на эту тему.

Тарас Самборский: Свежая, в смысле, кто будет ио?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я полагаю, что будет госпожа Томазова. Решение, можно сказать, экзотическое, но она заместитель главы, который регулирует социальную сферу. Вчера говорили про Владимира Шмидта, но, в любом случае, решение мне кажется логичным. Хоть я и написал, что ио главы будет Жердев, но тут такая схема: кто бы сейчас не был врио, фактически, городом будет управлять Жердев. Весь тот функционал, который он сконцентрировал в своих руках, не дает оснований считать как-то по-иному. Да и ему пока не логично выдвигаться на главные роли, потому что весь его функционал в формальной второй позиции. Поэтому, если это будет Анна Томазова, то будет Анна Томазова ближайшие пять месяцев.

Д.Щ.: Ну, тут интересно, как дума распорядится. Это же может быть пять месяцев, а может быть и один месяц. Значит, давай тогда прикинем: у нас есть, условно, список людей в городе, которые могли бы по своему опыту и статусу, по своим позициям претендовать на пост главы. Если начинать с Томазовой – если она станет врио, значит, она получает определенный статус, который в принципе поможет ей претендовать на должность главы. Какие шансы?

Т.С.: Прежде чем давать какой-то список, я бы хотел дать важную, как мне кажется, ремарку. После шести лет Попова и четырех лет Шувалова очевидна одна вещь – та система избирательная, которую приняли в отношении глав, показывает, что временные варианты, каковыми кто-то рассматривал Попова и Шувалова, они не позволяют развиваться муниципалитету. Не позволяют сформировать команду и осуществлять какие-то долгосрочные проекты. Даже те проекты, которые пополняют казну бюджета, не дают нам никаких оснований уверенно смотреть в будущее. Если новый вариант будет предлагаться как очередной временный, то Сургут просто отбросит назад в своем развитии. Сургут находится в той точке, это уникальный момент, на самом деле, когда городу нужен руководитель на ближайшие пять-десять лет. Я не говорю о казусе Сидорова, который просидел в кресле мэра 20 лет. Город, как я себе представляю, нуждается в руководителе, который планирует вот такой временной отрезок для своей деятельности на этом посту. Все остальные варианты будут губительны для такого уникального муниципалитета, как Сургут.

По поводу Томазовой – мне кажется, что это чисто компромиссное решение.

Д.Щ.: Алексей Жердев в качестве постоянного главы?

Т.С.: По всем наблюдениям это человек очень амбициозный, ориентированный на работу, вполне вероятно обладающий необходимыми качествами для этой работы. В то же самое время к него есть один непреодолимый недостаток – он не сургутянин. Я ничего не хочу в этом плане сказать, но начиная с Аникина, который был председателем исполкома в Сургуте, у нас не сургутян не было. То есть, за всю последнюю историю в Сургуте не то, что ни один мэр не был иногородним, у нас заместитель мэра из другого города надолго не приживался. И любая попытка не сургутянина занять этот пост до сих пор не увенчалась успехом. При том, что, конечно же, этот фактор экзотический, но занимает ключевую позицию. Тем не менее, его шансы очень высокие.

Д.Щ.: Давай к руководству думы. Надежда Красноярова может пойти в главы?

Т.С.: Может. Она обладает позицией высокой, и в силу статуса могла бы претендовать на пост главы. Плюс, это человек корпоративной дисциплины. И если корпорация выскажет такое мнение, то это тоже будет фактором. Но мне кажется, что она именно как председатель думы идеально находится на своем месте.

Д.Щ.: А что касается ее заместителя Артема Кириленко?

Т.С.: Я бы ставил выше его шансы, потому что он молод, может планировать на минимум два срока, он имеет опыт законодательной работы. У него есть тыл в виде «Сургутнефтегаза» и родословный бэкграунд – он внук одного из лучших мэров. Опять здесь многое будет зависеть от корпоративных процессов.

Д.Щ.: Давай по фамилиям, известным в городе. У нас активность проявлял Сергей Бондаренко, тоже человек с большим опытом. Как думаешь, у него бы это вышло?

Т.С.: Я думаю, что амбиции у него есть после истории председательства в думе и отставки с этого поста. Но после нелогичного конфликта с Поповым шансов нет.

Д.Щ.: Еще один человек – Базаров. Не так давно он ушел со своего места работы в Севастополе. Как думаешь?

Т.С.: Это идеальная кандидатура для главы Сургута. И, наверное, это единственная кандидатура, которая устроила бы абсолютно всех. Но к величайшему сожалению, насколько я знаю, у Базарова есть другие предложения на сегодняшний день. И он не вернется в Сургут, обсуждать тут нечего.

Д.Щ.: Еще один человек, который раньше претендовал, Илья Кандаков.

Т.С.: Ну вот если бы он боролся за должность главы Сургута в том году, когда у него была конкуренция с Марковым, когда был Попов, то да. А сегодня, во-первых, он задействован на очень крупном проекте, который завязан на нем – это НТЦ. И я не думаю, что оттуда легко будет спрыгнуть и перейти в новую позицию. И вообще, я бы не ставил на предпринимателя в условиях российских реалий. Это очень уязвимая позиция.

Д.Щ.: Еще один депутат думы Югры – Айсин. И тоже предприниматель.

Т.С.: Тоже самое. В отличие от Кандакова, у Айсина демонстрация его амбиций политических более четкая, ясная. Не знаю. Шансы есть, но, во-первых, он тоже из бизнеса, а во-вторых, по моему, он больше размышляет о движении в ином направлении. И мне не видится эшелон, который мог бы его толкать в этом направлении. Он хороший депутат, но есть ли у него группа поддержки, которая включится в эту битву, я не знаю.

Д.Щ.: У нас еще есть бывший заместитель губернатора Югры и главы Сургута Алексей Сафиоллин.

Т.С.: Нет. Я думаю, что все позиции, которые он занимал последовательно, он отработал. Он находится в своей ситуации, которая его вполне устраивает.

Д.Щ.: А замгубернатора Югры Полукеев?

Т.С.: Я бы на него ставил. Полукеев продемонстрировал себя в Сургуте с отличной стороны, он мощный управленец. Это был бы великолепный мэр, неконфликтный, но жесткий и принципиальный. Мы бы видели развитие города при нем. Но тут надо смотреть на общественную поддержку этой кандидатуры.

Д.Щ.: Барсов у нас еще есть.

Т.С.: Как он сам о себе сказал – а кто ж меня будет туда толкать? Это очень важный вопрос. Мы живем при такой политической конструкции, при которой, если совсем грубо, нету крыши – нету должности. У Барсова есть недостаток, он член партии ЛДПР. Для меня это достоинство, потому что он высказывает альтернативную точку зрения, у него есть опыт руководства большой системой, но нет.

Д.Щ.: А Андрей Трубецкой?

Т.С.: Это интересная интрига. Трубецкой раздражает чиновников своей активностью, медийной в том числе. Если карты в округе лягут таким образом, его могут нам предложить. Он сильный администратор, но как я знаю, многих не устраивает его жесткая манера выстраивать отношения с подчиненными.

Д.Щ.: Ну, ладно. Будем завершать. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС, читайте нас на сайте.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.


нравится (15) не нравится (26)
11 декабря в 18:08, просмотров: 3837, комментариев: 39
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
11 декабря в 18:39
В очередь сукины дети.

В очередь.
Сергей Б
не нравится
11 декабря в 18:54
У Айсина в его группе в ВКонтакте спросил кого назначили мэром Сургута. Чтобы заспорить пока не объявили. Выигрышем обещал поделиться. Не поверил.
sst
не нравится
11 декабря в 19:52
только болотов .. только он сможет...
Сергей Б sst
не нравится
11 декабря в 20:29
А он рыба или мясо? Или ни то и не другое?
Сергей Б
не нравится
11 декабря в 20:32
Сектант хренов коммерческий.
Волкова
не нравится
11 декабря в 20:41
Кто бы ни был - отдадут город в концессии.
Анатольевич
не нравится
11 декабря в 22:30
Посмотрите вокруг, а в каком окружном муниципалитете мэр чем то отличился, запомнился? Все так, не о чём. Кроме Собянина в Когалыме и нет ни кого в памяти. Один Юганск и Пыть-Ях на слуху со своими скандалами. И в Сургуте будет не лучше. Грустно всё это..
Alkonowa1ow
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11 декабря в 23:01
Пока вакуум. Кадровый. Колода «известных политиков» Сургута на пост Главы города из года в год одна и та же. Как не тасуй эту колоду, лучше не получится. По сути каждый из кандидатов на этот пост, перечисленных в статье не лишён недостатков. Главное, что у них нет опыта руководства даже департаментом в структуре крупного города. А это главное. Кстати Попов был хорош как депутат Думы и как руководитель в структуре СНГ. Но, как хозяйственник, оставшись один на один с городом, не избежал ошибки. Отвечал за ошибки своего аппарата. Жердев хорош за спиной опытного Шувалова, пользующегося поддержкой Губернатора. Но во главе города -это будет просто неизвестный для югорский элиты человек, причём из депрессивной Костромы. Что может он притащить, как Глава города, в Сургут из опыта его работы в Костроме. Какие новации? Как строить город? Как строить дороги? Как развивать общественный транспорт? Как диверсифицировать экономику Сургута? Нет, нет и нет. Фактически чиновник успел только поварился в «собственном сургутском соку». Отсюда и нет сейчас у него никаких инвестиций и интересных проектов. Хотя за пять лет что-то можно было бы и заявить, как первому заму. Купил 23 новых автобуса? Это событие для города и для общественного транспорта? Выложить плиткой центральную площадь? Перинатальный центр построили?Нет. Единственная новация- это концессия ГТС, которую проталкивает ГА с упорством достойного лучшего применения. Кроме того он не сургутянин и даже не из Тюменской области, что большой для него минус. И не только для него. Кстати, Аникин Николай Григорьевич ставший предисполкома в 1979 году, все имел уже десятилетний стаж работы в Югре с 1968 года, прежде чем стал во главе города. С 1968-71 г.г. Работал в Правдинской конторе бурения, а с 1971 года в Сургуте: в объединениях «ЗапСиббурнефть» и «Сургутнефтегаз». Это был первый Председатель исполкома в Сургуте чистый нефтяник. Сегодня по факту можно признать, что у руля городского хозяйства побывали и нефтяники, и строители, и даже речники. Как коренные сургутянине, так и прибывшие для работы в «нефтянке», энергетике и в строительстве, как правило, высококвалифицированные кадры. Будем надеяться, что новый Глава города будет также опытным и показавшим себя на деле человеком. Который знает: что делать и как делать. Знает и умеет, как вдохнуть в жизнь граждан оптимизм и уверенность в завтрашнем дне Сургута в непростое для нас время. Человек, которому каждый может сказать: «Я ему верю».
Сергей Б Alkonowa1ow
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12 декабря в 12:01
Говорю же из Голландии надо человека в мэры приглашать. Который вдохнет жизнь в город – узаконит на местном уровне казино, публичные дома и коноплю.
Alkonowa1ow Сергей Б
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12 декабря в 13:24
Интересное предложение. Здесь можно порассуждать. Хотя здесь нужно или гражданство РФ, или двойное гражданство. Ценз оседлости в Уставе города не прописан. К примеру, в своё время Пётр I приглашал в Россию иностранцев и голландцев, в том числе. Приучил курить табак. Немцев приглашала Екатерина I и греков в Крым. Это тоже шло на пользу Российской империи. Кроме курения. В Советском Союзе многие ведущие позиции занимали репатриировавшие после 90-годов новые «иностранцы», особенно в Израиль и в Германию. С этим просто беда случилась. В кадрах получился провал. Процесс необратим. Вот только Яков Кедми вернулся в РФ и говорит иногда здравые мысли. Но Израиль начинал с 500 тысяч в 1948 году, а сейчас проживает около 9 миллионов и значительная часть из СССР и из России. Нет из Голландии не надо- это «шарлатаны». А вот Абрамовича, для экзотики, можно было бы пригласить. Может быть свои миллиарды от «Сибнефти» наконец то добровольно отдал бы на благо тех, кто их ему заработал. Да и футбол что-то в Сургуте не прижился. Может быть Абрамович из любви к футболу и создал бы супер клуб в РПЛ из Сургута, построил стадион и парк «Абрамовича» при нем ( этакий «сургутский Сергей Николаевич Галицкий»). Время отдавать долги. «Время собирать камни».
Марина Соболевская Alkonowa1ow
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12 декабря в 14:47
Э, батенька, да Вы фантазёр. У нас есть хозяйка Югры. И этим ВСЁ сказано!
Губский Александр
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12 декабря в 14:57
Хороший диалог. Качественный. Тарас держит руку на пульсе политической и деловой жизни в Сургуте, даже находясь в Праге. Впрочем, при современном развитии связи информационных технологий, это вполне естественно. Жердев, безусловно, фаворит. И он будет избран мэром Сургута в ближайшее время. Оценки шансов на мэрство и профессиональная классификация Кандакова, Айсина, Трубецкого, Кириленко, Базарова, Бондаренко, Сафиоллина и Барсова произведены Самборским Т.В. Точно и лаконично. С двумя вещами не согласен. У Красноярской и Полукеева нет никаких шансов стать главой Сургута. Компромат на них известен. Сын Краснояровой - вор (открытым способом крал с группой лиц нефть из трубопроводов), которого спасло от тюрьмы только заступничество «Сургутнефтегаза» в лице М. Ф. Кириленко. Полукеев прямо виновен в трагедии, разыгравшейся осенью 2010 годы в Сургуте на шиномонтажный. Из-за его указания снести объект любой ценой (без соблюдения надлежащей процедуры и без согласования своих действий с судебными приставами) погибли два сотрудника городской администрации и ранен третий, работник шиномо6тажки совершил двойно5 убийство и теперь до конца жизни заперт в психушку, семья азербайджанцев, которой администрация Сургута сама предложила этот участок отцу многодетного семейства в начале 90-х под частный бизнес (он( долго и добросовестно работал на стройках Сургута и из-за старшего сына, с детства возившегося с машинами выбрал направление бизнеса - шиномонтаж). И ещё *дна деталь. Старший сын этой семьи воевал, имел серьёзное ранение, был контужен, хранил дома пистолет. Дебил Полукеев должен был эти нюансы узнать прежде, чем посылать своих подчинённых отбирать шиномонтажку по беспределу. А заказали ему этот вопрос бизнесмены-чеченцы, открывшие заправку, мойку и шиномонтажку по соседству с азербайджанцами. Конкурентов решили убрать с помощью Полукеева. Вот такой, бл...дь, эффективный менеджер ваш Сергей Михайлович. Более добавить нечего.
Tewop Губский Александр
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12 декабря в 16:43
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б Tewop
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12 декабря в 17:14
Александр может и ничего для города не сделал, но хотя бы своим именем представляется.

А ты то из-под какой коряги выполз, анонимный защитник ошибающихся в пользу своего кармана чинуш.
Tewop Сергей Б
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12 декабря в 18:10
Сергей Б. - по паспорту так)?
Не аноним тут нашёлся.
Я никого не защищаю! Я за то , чтобы начиная кого то критиковать , расскажи , или вспомни для начала, что ты сам сделал дельного!
А критикуя, предлагай !
Конечно проще указывать на ошибки других , сидя дома за компьютером , поедая бутерброды, нежели поднять свой зад и начать , что либо менять в городе !
Сергей Б Tewop
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12 декабря в 18:48
Именно так по паспорту, Сергей Б. – Сергей Бражников.

Еще вопросы по паспорту есть?

И критикует Губский не кого-то, а государственных чиновников, которые не производят материальных и иных ценностей, а живут за счет граждан и Губского в том числе.

Не нравится, пусть валят на производство и производят материальные ценности.

Но что-то подсказывает, что чиновников пушкой с их мест не вышибешь.

Но разве что действительно – пушкой.
И не рассказывай сказки про то как они работают на благо города.

В такие сказки уже с детского сада никто не верит.
Tewop Сергей Б
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12 декабря в 19:05
Т.е государственной системе и государственному строю не нужны чиновники и гос. служащие ?!
Может по Вашему мнению и в государстве как таковом нет необходимости ?
Складывается ощущение в Вашей ущербности и не полноценности , как взрослого человека. Обиженный мальчишка на всех и вся , видящего только негатив.
Так может самому для начала начать производить блага, не важно материального или нематериального плана. Просто быть полезным обществу.
Начни для начала хотя бы просто предлагать , не говоря уже о том, чтобы начать это реализовывать. А ну да , чтобы реализовывать нужны яйца , необходимо брать на себя обязательства и нести ответственность.
Конечно, проще сидеть в интернете и высказывать своё недовольство.
Красаучик! Что можно ещё сказать )
Tewop Сергей Б
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12 декабря в 19:12
Индивидуальный предприниматель Бражников Сергей Валентинович. Не действует. Основной вид деятельности - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, осуществляется в г. Сургут. Также Бражников Сергей Валентинович, ИП работал еще по 1 направлению.

ИП Бражников Сергей Валентинович присвоен ИНН 860220421011, ОГРНИП 307860230400041, ОКПО 0127469079

Не действует, действовал с 31.10.2007 по 18.11.2020

Я смотрю много материальных ценностей напроизводил с операциями с недвижимостью ), что аж в конце 2020 года закрыл ИП.
Ну , а теперь обернись и посмотри на себя со стороны , что полезного и продуктивного произвел в свет ! Чиновников и гос служащих , он ещё осуждает. Дармоед!
Dochimacho Alkonowa1ow
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12 декабря в 19:19
Так может инициировать референдум в Израиле? Тем более, что много своих, родненьких. Вот и Кедми вернулся. Надоело ведь им воду опреснять, растениеводством на камнях заниматься. Ну садомазо, ей богу. Пущай обратно к нам, в Россеюшку возвращаются, нафиг им суверенитет... Мы и кадровый голод закроем, и площади новые получим.
Сергей Б Tewop
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12 декабря в 19:56
Слушай, хомячок анальный, мне вообще-то в следующем году уже 60 лет от роду будет.

И само собой, на этих мразей чинуш, которые захватили и грабят страну и людей, я не работал и ИП достаточная вывеска была. И уж тем более под сраку лет работать не собираюсь.

А если что-то полезное и продуктивное сделать захочу, так это на фонарях этих мразей развешать. Россияне будут наверняка рады.

И мне как видишь в отличии от тебя скрывать нечего.

И даже еще добавлю, что трудовой стаж у меня с 16 лет начинается, с 70-х прошлого столетия. И в Югре и мой отец пахал и даже дед в 60-х прошлого столетия. В этой самой Югре, которую сейчас мрази захватили и грабят.

Ты лучше не стесняйся сам назовись и про себя расскажи, что ты полезное и продуктивное сделал. Расскажи, как ты сынуля мамаши воровки «открытым способом крал с группой лиц нефть из трубопроводов».

Думаю, всем интересно будет почитать.

Сергей Б
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12 декабря в 20:05
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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12 декабря в 20:29
Досадно читать , что дожив до 60 лет, так и не научились общаться .Очередной раз Ваши слова, подтверждают вывод что наличие возраста не отражает наличие мудрости и ума) можно и в таком возрасте оставаться глупым мальчишкой )
Что касаясь «под сраку лет не собираюсь
Насчёт хомячка , смешно ) приятно читать, что и в 60 лет можно юморить ) , правда не отличаясь при этом интеллектом ) Не зря ведь говорят , что нельзя судить рыбу по ее способности лазить по дереву.
Ваш уровень думаю не только мне , но и остальным понятен!
Что касается ваших слов « под сраку лет работать не собираюсь» очередное подтверждение потребительского отношения , что лучше и легче сидеть за компьютером и просто пиз...ть!
А что касается сына Краснояровой, то как я упомянул ранее, отсутствие у вас сообразительности и ума, вынужден разочаровать , но я это не он.
А в целом , также , как и ваш отец или мать не в ответе за вас, что вы такой выродились недалеким, так и Красноярова не в ответе за своего сына. Его жизнь , это его жизнь и никаким образом не характеризует ее как профессионала своего дела . Но что то мне подсказывает , что и это умозаключение , в ваш узкий череп не поместится.
Так что специалист по анальным хомячкам, мне вас просто жаль ....
Tewop Сергей Б
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12 декабря в 20:30
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Tewop
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12 декабря в 20:46
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Tewop
не нравится
12 декабря в 21:00
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:01
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Law Abiding Citizen Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:02
Кириленко может реально претендовать на должность главы города. Мощная поддержка градообразующего предприятия, которое регулярно вкладывает деньги в ремонт дорог, является самым крупным плательщиком налогов и работодателем. Владимир Леонидович будет спокоен, за то, что город находится в надежных руках. Куда смотрят модераторы? Где цензура? Предлагаю банить тех, кто матерится и не может найти подходящих слов в великом и могучем.
Сергей Б Tewop
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12 декабря в 21:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:09
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:11
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Law Abiding Citizen
не нравится
12 декабря в 21:15
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:19
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Tewop
не нравится
12 декабря в 21:21
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:23
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:25
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
12 декабря в 21:26
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Law Abiding Citizen
не нравится
12 декабря в 22:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Флудер
не нравится
12 декабря в 22:44
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ольга Львовна
не нравится
12 декабря в 22:59
Туше! О чем спорим? В Сургуте стартовал приём заявок от потенциальных градоначальников и продлится он до 12 января 2021-го. Огласите список, потом поговорим.
А профилактический обсирон — не более чем демо-версия крутого троллинга от очередного вышедшего в тираж "политтехнолога". Оканевшая какашечка компромата лишь доказательство отсутствия оного. Не, я бы такое не купила.
Tewop Флудер
не нравится
12 декабря в 23:00
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Флудер Tewop
не нравится
12 декабря в 23:10
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ольга Львовна
не нравится
12 декабря в 23:27
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Флудер
не нравится
12 декабря в 23:27
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Флудер Tewop
не нравится
12 декабря в 23:46
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Злая Эллочка
не нравится
12 декабря в 23:48
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Флудер Злая Эллочка
не нравится
12 декабря в 23:56
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ольга Львовна Злая Эллочка
не нравится
13 декабря в 00:02
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Флудер
не нравится
13 декабря в 00:15
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Злая Эллочка
не нравится
13 декабря в 00:22
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Злая Эллочка
не нравится
13 декабря в 02:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
13 декабря в 10:04
И так, что тут интересного произошло.

А произошло то, что в разборе версий: кто может, а кто не может стать главой Сургута – Губский в комментарии высказал свои нелицеприятные мнения относительно кандидатов.

Информация о том, что сын председателя Думы Сургута Краснояровой – «вор (открытым способом крал с группой лиц нефть из трубопроводов), которого спасло от тюрьмы только заступничество «Сургутнефтегаза» в лице М. Ф. Кириленко» – заметьте, не была опровергнута, но зато почему-то вызвала претензии к Губскому, со стороны анонимного, комментатора Tewopа, который считает себя состоявшим (с его слов именно состоявшим) в жизни человеком, которому не стыдно за себя и за свои поступки. Однако этот состоявший в жизни человек, которому не стыдно за себя и за свои поступки, своего имени так и не назвал, видимо потому, что он все-таки сцыт за себя и свои поступки.

Надо бы подольше вот такой информации о лицах, толпящихся у трона, чтобы граждане знали кто такие эти лица, власть представляющие и что такое вообще власть соответственно.

Ведь что происходит в случае с той же Краснояровой: председатель Думы Сургута Красноярова с помощью Кириленко М.Ф. отмазывает своего сына, который тырил с группой лиц нефть из трубопроводов и за эту услугу она ставит сына Кириленко своим замом. Это что, такая взятка борзыми щенками? Которых за услугу пристраивают в замы на высокую государственную зарплату.

Лично я не в коей мере не осуждаю Красноярову, на ее месте, наверное, поступил бы так каждый, но пардон, почему за счет Думы то, – это что, частная лавочка Краснояровой?

И в таком случае, что это за «народные представители» депутаты, которые заседают в такой Думе, в которой такие коррумпированные председатель и зам.?

В общем вопросов много, о тех, кто толпится у трона.

Просто классика какая-то. Вечная.

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Швондер.
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13 декабря в 10:11
Вот же ирония. Сидишь тут, говоришь нетленку бесплатно. А набежала куча платных содомитов аж за державу обидно
Billi_1
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13 декабря в 14:20
Почему платных? Моё личное независимое мнение и тоже хочу высказаться не затыкайте людям рты. Всем знают сколько сделал для города первый заместитель Шувалова Алексей Жердев. Как уважает его население. Александр Губский совершенно верно обозначил его, как единственно достойную кандидатуру на роль главы администрации.
Billi_1
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13 декабря в 14:24
О, как!
Просто новый заголовок для публикаций: АКТИВИЗАЦИЯ В БЛОГЕРСКОЙ СРЕДЕ!
Далее по тексту: предстоящие выборы главы вызвали оживление на площадке СИА-ПРЕСС.
Мирно текущий обмен мнениями блогеров-энтузиастов взорвался помпезным появлением, окутанного компроматом, троллями и серой когда-то известного Александра Губского.
Поигрывая мускулами, расхожими фразами и устаревшим компроматом, понаехавший журналист спустился в блогерскую среду с заявкой на управление общественным мнением.
ЗЫ, судя по всему, авторитетное мнение подуставшего политтехнолога редакцией не рассматривается в качестве материала для статьи? Да и кому оно надо кроме заказчиков этого материала. А тут уже уши вице-мэра Алексея Жердева вылезли.
Рюрик Соломонович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте…)))
Волкова
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13 декабря в 14:42
Без бутыля не разберешься. Определитесь что и как.
Ольга Львовна
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13 декабря в 15:28
Ольга Львовна → Billi_1Ответить нравится не нравится 0
Сегодня в 15:27
"...судя по всему, авторитетное мнение подуставшего политтехнолога редакцией не рассматривается в качестве материала для статьи?"
Да уж, предоставить место для публикации непроверенного компромата — надо быть самоубийцей своего издания! Думаю, что публикации этого автора теперь ни одно СМИ не примет. Да и заказчик-то сомнительный. Кому эта хромая костромская утка — нужна?
Сергей Б Billi_1
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13 декабря в 15:28
А кто тебе рот то затыкал и платным называл? Тебя вроде во вчерашней кучке содомитов не было. Или ты авансом возмутился?

И в самом деле определись с Жердевым, он уважаемый тобой чувак или у него уши вылезли.

А то какие-то Billi_1 и Billi_2 получаются.

Злая Эллочка
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13 декабря в 15:49
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Злая Эллочка Губский Александр
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13 декабря в 15:50
Александр Николаевич, влюблёнными глазами, читая ваши сообщения, что-то я не понимаю. О_о
Вы пришли с баянищем/«компроматом» за 2012 и 2016, могу ошибаться. СТОЛЬКО ВЫ ЕГО ДЕРЖАЛИ ЗА ПАЗУХОЙ, ЧТОБЫ ПОДОРОЖЕ ПРОДАТЬ? А сейчас решили слить, ставки выросли. ))) Ни один уважающий себя комментатор, блогер, журналист не поддержал идею концессии ГТС. Что вам пообещали за поддержку сомнительной хозяйственной деятельности вице-мэра Алексея Жердева? Удобное мягкое кресло в команде будущей администрации? Какова цена, за которую можно продать горожан? Принести их на блюдечке чубайсятам Бикову и Боброву.
Злая Эллочка Сергей Б
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13 декабря в 15:52
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер.
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13 декабря в 15:55
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Злая Эллочка
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13 декабря в 16:02
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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13 декабря в 16:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Злая Эллочка
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13 декабря в 16:14
Да какая разница с чем пришел Губский. Пусть выкладывает, что знает, хоть на уровне слухов. Все равно ни один слух действительность не переплюнет.

Разве не интересно было узнать кто в думе председательствует?

И вообще, когда идет конфликт интересов где-то там, где-то здесь что-то новенькое узнаем.

Это как в анекдоте, когда муж с командировки приехал, но сначала звонит соседке в дверь.
– Ты такая сякая шалава.
– А твоя-то, твоя-то, пока ты в командировке был полгорода мужиков домой перетаскала.

Вот щас про Жердева еще что-нибудь новенькое послушать и будет комплект.

Хотя ему уже все кости перемыли, рейдер концессионер хренов костромской.
Сергей Б
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13 декабря в 16:19
Вот пошли провалы, начались облавы,
Много стало наших пропадать.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 16:57
Видно дед отошёл ) это не может не радовать. Видимо утро вечером мудренее) очень надеюсь , что мудрость пришла туда , где ее не было изначально.
А теперь по делу. Статья , которую все здесь обсуждают, касается главы Города и кто может занять это кресло. Обсуждать видимо следует профессиональные качества кандидатов , а не то , у кого какой сын или дочь, с какой ноги кто просыпается и т.д. Вещи эти личностные и индивидуальные , как человека.
Даже если и предположить , что информация по поводу сына Краснояровой и правда , хотя это бред , и ни чем не обоснованное высказывание. Но все же предположим. Напрашивается резонный вопрос , это обстоятельство каким образом повлияло на жизнь ваше Сергей Б. И других граждан , какие б.. ваши права затронуты или нарушены, как это может характеризовать профессиональные качество самой Краснояровой. Ответ , да ни как!
Если и обсуждать ее, то видеться правильным , обсуждать ее деятельность, как председателя думы, представителя представительного органа, какие решения были приняты с ее участием, которые могли нанести или нанесли вред или ущерб жителям города.
А ну конечно , это ведь надо вникать и отслеживать деятельность Думы города, иметь хоть малейшее представление о том, какие решения там принимаются. Поэтому учитывая интеллект некоторых здесь присутствующих , понимаю , что это им не под силу. А может просто лень. Проще ведь начать копаться в личности человека и то , о чем могут сплетничать отдельные недовольные категории граждан.

У меня к вам лично вопрос , Сергей Б., какие ваши права , как гражданина , как налогоплательщика (хотя это под вопросом, платили вы или платите сейчас налоги), что конкретно были нарушено, если предположим имело место быть о том, что вы здесь несёте о Краснояровой и ее сыне. Причем , не берем вотвДаже если и предположим , что она закрыла эти проблемы, что может лишь характеризовать ее , как сильную женщину. Вам то какая печаль от этого, и как это обстоятельство характеризует ее как управленца и кандидата на пост главы города?
Злая Эллочка Сергей Б
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13 декабря в 16:57
Сергей, интересно было узнать тогда, а сейчас это баян. В каких целях используют этот «компромат»? Ускорить приход концессионеров, утвердить костромскую политику?

Что будет дальше? Опять ОМОН на хлебзавод? Приватизируем всё то, что осталось?

Интересно, но не хорошо всё это. Коронакризис плюс политтурбулентность. Стабильность должна быть.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 16:59
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Billi_1 Tewop
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13 декабря в 17:15
Братан, вот я и говорю, что неправильный наезд на уважаемых людей от Сергея Б.
"Вот щас про Жердева еще что-нибудь новенькое послушать и будет комплект.
Хотя ему уже все кости перемыли, рейдер концессионер хренов костромской."
А кто такой он сам-то что бы полоскать имена, до которых не дорос.
Я ни за кого. Я за уважение высокопоставленных чиновников. Это вообще не его инициатива эта ваша концессия. Есть распоряжение свыше, значит надо выполнять. Первый заместитель главы Алексей Жердев не инициатор этой аферы. Просто есть вертикаль власти. И её никто не отменял.
Очень верно журналист Александр Губский привлек внимание к этой проблеме.
Он хоть и уехал давно из города, но видите какая хорошая память у человека!
Сергей Б Tewop
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13 декабря в 17:25
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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13 декабря в 17:30
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Billi_1
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13 декабря в 17:31
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Злая Эллочка Сергей Б
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13 декабря в 17:31
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Law Abiding Citizen
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13 декабря в 17:35
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Billi_1 Law Abiding Citizen
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13 декабря в 17:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 17:41
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
13 декабря в 17:44
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
не нравится
13 декабря в 17:45
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 17:47
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Billi_1
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13 декабря в 17:49
К какой теме ?! Как эта тема соотносится к данной статье и к событиям которые происходят в городе Сургуте!
Вы хотите сказать , что у вас или того же Сергея Б. в шкафу нет скелетов, вы такие кристально чистые?
Если тема затрагивается профессиональной деятельности, то и темы и косяки надо подымать соответствующие !
Сергей Б Tewop
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13 декабря в 17:53
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 17:54
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 17:54
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Law Abiding Citizen
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13 декабря в 17:56
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 17:57
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Tewop
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13 декабря в 18:04
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
вера
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13 декабря в 18:26
Все кому не лень
Сергей Б
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13 декабря в 21:02
Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова.

Мы воры-гуманисты,
Меж нами есть артисты.
Талантливы речисты,
Культуру шлем в народ.
И в жизни как на сцене,
Способны к перемене.
И кто мы есть такие,
Сам черт не разберет.
Мономах
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13 декабря в 22:20
Вот нравятся мне люди, которые доедая селедочные хвосты, вылезают из помойного ящика и начинают выдавать протухший компромат за свежатину актуальную! Ну так давайте послушаем как сам автор от армии косил с грыжей липовой! Это ещё кому то интересно?Думаю вряд ли! И его реверансы в пользу хозяина издания ,не более чем попытка напроситься в штат! А насчёт воров, так все кто приватизировал нефтянку таковыми являются! Так ещё и людям зарплат приличных не дают! За шесть месяцев на короновахте 300 тыр
Tewop Сергей Б
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13 декабря в 22:42
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
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