Разбор версий: кто может, а кто не может стать главой Сургута

После отставки главы Сургута Вадима Шувалова самый актуальный вопрос – кто станет следующим градоначальником экономической столицы Югры. Им задались и ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», с вами Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи и мы сейчас обсуждаем второй аспект главной темы Сургута в декабре, у нас глава Сургута подал в отставку. И у нас вопрос – кто будет следующим начальником в Сургуте. Очень много разговоров о том, что временно исполняющий обязанности главы должен быть назначен сегодня. Было много разговоров о том, что это должен быть Алексей Жердев как первый заместитель Шувалова и как обладающий правом подписи первым, после главы. Насколько я понимаю, у нас появилась еще какая-то свежая информация на эту тему.

Тарас Самборский: Свежая, в смысле, кто будет ио?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я полагаю, что будет госпожа Томазова. Решение, можно сказать, экзотическое, но она заместитель главы, который регулирует социальную сферу. Вчера говорили про Владимира Шмидта, но, в любом случае, решение мне кажется логичным. Хоть я и написал, что ио главы будет Жердев, но тут такая схема: кто бы сейчас не был врио, фактически, городом будет управлять Жердев. Весь тот функционал, который он сконцентрировал в своих руках, не дает оснований считать как-то по-иному. Да и ему пока не логично выдвигаться на главные роли, потому что весь его функционал в формальной второй позиции. Поэтому, если это будет Анна Томазова, то будет Анна Томазова ближайшие пять месяцев.

Д.Щ.: Ну, тут интересно, как дума распорядится. Это же может быть пять месяцев, а может быть и один месяц. Значит, давай тогда прикинем: у нас есть, условно, список людей в городе, которые могли бы по своему опыту и статусу, по своим позициям претендовать на пост главы. Если начинать с Томазовой – если она станет врио, значит, она получает определенный статус, который в принципе поможет ей претендовать на должность главы. Какие шансы?

Т.С.: Прежде чем давать какой-то список, я бы хотел дать важную, как мне кажется, ремарку. После шести лет Попова и четырех лет Шувалова очевидна одна вещь – та система избирательная, которую приняли в отношении глав, показывает, что временные варианты, каковыми кто-то рассматривал Попова и Шувалова, они не позволяют развиваться муниципалитету. Не позволяют сформировать команду и осуществлять какие-то долгосрочные проекты. Даже те проекты, которые пополняют казну бюджета, не дают нам никаких оснований уверенно смотреть в будущее. Если новый вариант будет предлагаться как очередной временный, то Сургут просто отбросит назад в своем развитии. Сургут находится в той точке, это уникальный момент, на самом деле, когда городу нужен руководитель на ближайшие пять-десять лет. Я не говорю о казусе Сидорова, который просидел в кресле мэра 20 лет. Город, как я себе представляю, нуждается в руководителе, который планирует вот такой временной отрезок для своей деятельности на этом посту. Все остальные варианты будут губительны для такого уникального муниципалитета, как Сургут.

По поводу Томазовой – мне кажется, что это чисто компромиссное решение.

Д.Щ.: Алексей Жердев в качестве постоянного главы?

Т.С.: По всем наблюдениям это человек очень амбициозный, ориентированный на работу, вполне вероятно обладающий необходимыми качествами для этой работы. В то же самое время к него есть один непреодолимый недостаток – он не сургутянин. Я ничего не хочу в этом плане сказать, но начиная с Аникина, который был председателем исполкома в Сургуте, у нас не сургутян не было. То есть, за всю последнюю историю в Сургуте не то, что ни один мэр не был иногородним, у нас заместитель мэра из другого города надолго не приживался. И любая попытка не сургутянина занять этот пост до сих пор не увенчалась успехом. При том, что, конечно же, этот фактор экзотический, но занимает ключевую позицию. Тем не менее, его шансы очень высокие.

Д.Щ.: Давай к руководству думы. Надежда Красноярова может пойти в главы?

Т.С.: Может. Она обладает позицией высокой, и в силу статуса могла бы претендовать на пост главы. Плюс, это человек корпоративной дисциплины. И если корпорация выскажет такое мнение, то это тоже будет фактором. Но мне кажется, что она именно как председатель думы идеально находится на своем месте.

Д.Щ.: А что касается ее заместителя Артема Кириленко?

Т.С.: Я бы ставил выше его шансы, потому что он молод, может планировать на минимум два срока, он имеет опыт законодательной работы. У него есть тыл в виде «Сургутнефтегаза» и родословный бэкграунд – он внук одного из лучших мэров. Опять здесь многое будет зависеть от корпоративных процессов.

Д.Щ.: Давай по фамилиям, известным в городе. У нас активность проявлял Сергей Бондаренко, тоже человек с большим опытом. Как думаешь, у него бы это вышло?

Т.С.: Я думаю, что амбиции у него есть после истории председательства в думе и отставки с этого поста. Но после нелогичного конфликта с Поповым шансов нет.

Д.Щ.: Еще один человек – Базаров. Не так давно он ушел со своего места работы в Севастополе. Как думаешь?

Т.С.: Это идеальная кандидатура для главы Сургута. И, наверное, это единственная кандидатура, которая устроила бы абсолютно всех. Но к величайшему сожалению, насколько я знаю, у Базарова есть другие предложения на сегодняшний день. И он не вернется в Сургут, обсуждать тут нечего.

Д.Щ.: Еще один человек, который раньше претендовал, Илья Кандаков.

Т.С.: Ну вот если бы он боролся за должность главы Сургута в том году, когда у него была конкуренция с Марковым, когда был Попов, то да. А сегодня, во-первых, он задействован на очень крупном проекте, который завязан на нем – это НТЦ. И я не думаю, что оттуда легко будет спрыгнуть и перейти в новую позицию. И вообще, я бы не ставил на предпринимателя в условиях российских реалий. Это очень уязвимая позиция.

Д.Щ.: Еще один депутат думы Югры – Айсин. И тоже предприниматель.

Т.С.: Тоже самое. В отличие от Кандакова, у Айсина демонстрация его амбиций политических более четкая, ясная. Не знаю. Шансы есть, но, во-первых, он тоже из бизнеса, а во-вторых, по моему, он больше размышляет о движении в ином направлении. И мне не видится эшелон, который мог бы его толкать в этом направлении. Он хороший депутат, но есть ли у него группа поддержки, которая включится в эту битву, я не знаю.

Д.Щ.: У нас еще есть бывший заместитель губернатора Югры и главы Сургута Алексей Сафиоллин.

Т.С.: Нет. Я думаю, что все позиции, которые он занимал последовательно, он отработал. Он находится в своей ситуации, которая его вполне устраивает.

Д.Щ.: А замгубернатора Югры Полукеев?

Т.С.: Я бы на него ставил. Полукеев продемонстрировал себя в Сургуте с отличной стороны, он мощный управленец. Это был бы великолепный мэр, неконфликтный, но жесткий и принципиальный. Мы бы видели развитие города при нем. Но тут надо смотреть на общественную поддержку этой кандидатуры.

Д.Щ.: Барсов у нас еще есть.

Т.С.: Как он сам о себе сказал – а кто ж меня будет туда толкать? Это очень важный вопрос. Мы живем при такой политической конструкции, при которой, если совсем грубо, нету крыши – нету должности. У Барсова есть недостаток, он член партии ЛДПР. Для меня это достоинство, потому что он высказывает альтернативную точку зрения, у него есть опыт руководства большой системой, но нет.

Д.Щ.: А Андрей Трубецкой?

Т.С.: Это интересная интрига. Трубецкой раздражает чиновников своей активностью, медийной в том числе. Если карты в округе лягут таким образом, его могут нам предложить. Он сильный администратор, но как я знаю, многих не устраивает его жесткая манера выстраивать отношения с подчиненными.

Д.Щ.: Ну, ладно. Будем завершать. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС, читайте нас на сайте.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.