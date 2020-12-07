Администрации Сургута удалось вовремя украсить город к Новому году, но останавливаться на этом нельзя

Новогоднее оформление Сургута стало темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский решили вернуться к этой истории после ноябрьского выпуска, когда они критиковали городскую администрацию за неизменно позднее украшение улиц. Теперь все изменилось. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», Дмитрий Щеглов здесь, Тарас Самборский в студии СИА-ПРЕСС. Говорим про Сургут сейчас. Примерно месяц назад мы с Тарасом в той же конфигурации обсуждали некоторые факты про новогодние украшения, ледовые городки, которые появятся у нас во второй половине декабря, и мы в который раз Сургуту нужно как можно скорее трансформироваться в новогодний формат, чтобы это было в ноябре, в крайнем случае – в начале декабря. И вот с тех пор что-то изменилось. Тарас, ты это все видишь лично, а я по новостной повестке сужу. Расскажи, какие твои впечатления.

Тарас Самборский: Как я однажды уже высказался: мне в команде Шувалова нравятся две вещи и две –– не нравятся. Применительно к тому, как происходит оформление города и подготовка к Новому году, мне нравятся две вещи: во-первых, город украшается не в конце декабря, как это было много лет. В этот раз – да, действительно, с конца ноября, чуть ли не с середины, в городе пошла подготовка к Новому году. Это прекрасно, это чувствительность к общественному мнению. Молодцы городские власти, это зачет. Хотелось бы, чтобы в других вопросах городской жизни мы, как простые граждане, наблюдали такой подход. Хорошо, что город с повестки дня не снимает праздничное настроение.

Лишь бы не случилось другой проблемы, это то, что мне не нравится в работе городских служб. Когда хорошую идею реализуют рьяно и бездумно, что она превращается в некий абсурд. Если украшение города закончится аккурат к Новому году, то какой в этом смысл? Сейчас город должен весь сверкать и веселить народ. Этот процесс нельзя растягивать на долгое время.

В качестве пожеланий, я думаю, что Сургуту пора экспериментировать с новогодними ярмарками. Ковид, не ковид, пандемия, не пандемия, но организовать уличную ярмарку в разных районах города с соблюдением всех вирусных требований можно. Поставьте вы эти домики пряничные на расстоянии друг от друга, используйте большие площади, чтобы не создавать скученность народа. Вы же не сделаете так, чтобы была скученность народа. Люди пойдут к елкам. Давайте вокруг этих елок сделаем социум, пускай продают эти сувениры новогодние. Чем не дело? Мне кажется, могло бы получиться здорово. Пусть там продают местные деликатесы: муксун, варенье из шишек еловых, настойки, медовухи. Все это во всем мире работает, даже в условиях пандемии не отказываются. То одна страна, то другая, то третья ратует за то, что рождественские ярмарки будут открыты.

Д.Щ.: И в России некоторые города к этому подключились. Я, когда делал материал про ярмарки, заметил, что они есть, они запускаются.

Т.С.: Ярмарка – это здорово. У нас еще есть время, только начало декабря. Можно выбрать две-три точки, чтобы поэкспериментировать с этим форматом. Ну, первая точка – новоявленная Центральная площадь, давайте пока купим простые деревянные киоски, где есть прилавок, и запускайте туда народ. Вторая площадь – Площадь Нефтяников. Ну и третью любую совершенно, сделайте несколько таких зон по городу, и это оживит городской ландшафт. Вот если бы так было, то все были бы молодцы, кто с этим будет спорить.

Д.Щ.: Я сам писал, что буду в числе тех, кто будет хвалить городскую администрацию за создание праздника по всему городу. Вот сейчас хвалю, исполняю свое обещание. Действительно, я вижу, что праздник создается в более-менее адекватное время. Можно было бы на неделю пораньше, но уже то, что делается, сейчас, хорошо.

А вот сейчас это должен быть креатив, создание какого-то эвента, которое стало бы брендом города. Какой-нибудь чемпионат по снежкам. То есть, мероприятие необычное, интересное, чтобы стягивало людей в Сургут и радовало сургутян.

Т.С.: А вот это то, что мне не нравится. Заскорузлость в решении многих вопросов. Надо отойти от шаблонного подхода и сделать, действительно, соревнование по снежкам или еще что-нибудь. Для людей это праздник, это радость, несмотря на пандемию. Это же тоже делается для того, чтобы люди освобождались от негативной энергии и заряжались чем-то позитивным. Если наше управление культуры сможет что-то скумекать за оставшиеся дни до Нового года, будет просто великолепно. Но абсурдизировать тему пандемии не стоит. Потому что времяпровождение на улице уж всяко полезнее, чем бытовое пьянство. Любой город, любая общность жива тем, что люди выходят на улицы. И мы сейчас не про митинги, а просто про здоровое времяпрепровождение.

Д.Щ.: Пожелаем тот успех, который сейчас достигнут, благополучно развивать. Завершаем на сегодня. Увидимся через неделю. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и читайте СИА-ПРЕСС. До свидания.