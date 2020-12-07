Какие сигналы сделал президент Владимир Путин своей поездкой в Тобольск

Поездка президента Владимира Путина в Тобольск стала первой темой проекта «О чем говорят» на siapress.ru. Ведущие – обозреватель портала Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили, какие сигналы при этом послал элитам и общественности глава государства. Видео и полная расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский сегодня в студии, он издатель газеты «Новый Город». Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет, все.

Д.Щ.: Давай обсудим сначала тему, которая стала темой недели у наших южных соседей, но, все же, для нас это тоже интересно. Это приезд Владимира Путина в Тобольск. За время своего правления он во второй раз посетил Тюменскую область. Как ты думаешь, что в этом визите можно выделить? Благодаря чему мы про это запомним?

Т.С.: Мы запомним про это, как ты сказал, благодаря нескольким процессам. Во-первых, мне кажется, что Владимир Владимирович решил показать всем, что он еще ого-го и достаточно активно путешествует по стране: был в Сарове, был в Тобольске, сейчас еще хочет полетать по отчизне. И накануне, видимо, наступающего 2021 года, о котором все говорят как о годе передачи власти от Путина какому-то преемнику, а он показывает, что все в порядке, национальный лидер жив-здоров и рулит властью.

А то, что нам могло бы казаться более интересным, это, видимо, следующее: когда двух тюменских губернаторов Кобылкина и Якушева отставили из федерального правительства, многие рассуждали об этом, как о потере каких-то аппаратных возможностей Сергея Собянина, не чистка ли это от его креатур и не ссылка ли это. Я и тогда, и сейчас особенно придерживаюсь такой точки зрения, что это на период той самой турбулентности, которая скоро будет в нашем руководстве. Вероятно, фигуры Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина перемещены в более спокойную зону, где можно отсидеться, понаблюдать за процессами и в каком-то новом качестве быть представленными достопочтенной публике.

И, если бы речь шла о какой-то потере позиций, то, наверное, Владимир Владимирович придумал бы какой-то новый способ порассуждать о нефтегазовой мощи нашей страны и избрал бы какую-то новую площадку губернатора Тюменской области.

Д.Щ.: Ну, и полпреда Урала.

Т.С.: Если мы посмотрим, как было обставлено это действо, мы же видим, что именно Моору и Якушеву были предоставлены главные стулья в этом представлении, никаких других фигурантов не выпуклялось. Беседа с Моором носила такой не вполне церемониальный, равнодушно-нейтральный тон, в котором обычно наш президент общаться с теми губернаторами, которые ему не очень интересны. Владимир Якушев фигурировал во всем этом тобольском блицкриге как значимая фигура. Обычно полпреды присутствуют в качестве статистов, а здесь Якушев высказывался. Мне кажется, что это все неспроста, у этого есть какая-то подоплека. И заключается она в том, что если каким-то образом там Сергей Семенович и был обижен, то ему наш президент продемонстрировал маленькую сатисфакцию: слетал в Тюмень и хорошо поработал. Короче говоря, ничего плохо ни тюменскому губернатору, ни полпреду нашему ждать пока не приходится.

Д.Щ.: Да, да. Ну, и нефтехим будет продолжать работать, выходить на свои мощности, Владимир Путин пообещал его стимулировать, чтобы этот завод превращался в центр экономического конгломерата, около которого еще будет новое производство, чтобы потребляли люди.

Т.С.: Мне действительно кажется, что активизация Путина связана с нарастающим определенным политическим процессом. И для демонстрации своей активности он выбрал значимые для него регионы. Я думаю, это неспроста. Видимо, он выбирает регионы, где ему психологически комфортно, обеспечивают правильное проведение визита. В общем, это ни о чем плохом не говорит для нашего региона как минимум.

Д.Щ.: Ну, хорошо. И, кстати говоря, ради президента и губернатор Моор, и полпред Якушев отсидели две недели в карантине для того, чтобы гарантировать, что президент не заболеет коронавирусом.

Т.С.: Это тоже интересное наблюдение. Почему наш президент появляется везде без маски в то время, как государственная политика заставляет людей соблюдать строгий масочный режим? Нет ли здесь какого-то противоречия?

Д.Щ.: Люди, которые за этим наблюдают, говорят, что для Путина надеть маску – это насмешить своего коренного избирателя. Путин следует за своим избирателем, который считает, что маски – это фигня. Ну, ладно. Мы завершаем эту тему, переходим к следующей, она будет про сургутские реалии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.