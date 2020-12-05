Встречали Путина, наряжали ёлки, боролись с высотной застройкой и наводнением в декабре. Интересные новости соседей – в обзоре siapress.ru

Рудион продолжила обозревать новости соседей. И в очередной раз убедилась – регион у нас большой, а проблемы и радости – очень похожи. Порой, даже слишком.

Мэрия Екатеринбурга решила не учитывать аргументы защитников Уралмаша против высотной застройки

Общественные обсуждения в городе выглядят как неработающий механизм, утверждает«МК-Екатеринбург».

98 процентов участников общественного обсуждения не одобрили высотную застройку Уралмаша. Схема, по которой большинство на обсуждении состоит из лояльных мэрии людей, поднимающих руки как надо, на этот раз дала сбой. Неравнодушные к судьбе района граждане активизировались и попытались защитить район. Но оказалось, что это бесполезно: мэрия просто не учла мнения тех, кто с ней не согласен.

Противники высотной застройки указали на то, что Уралмаш является «заповедником архитектурного конструктивизма», а реализация планов мэрии приведет к повышенной скученности людей в новом высотном архитектурно-строительном пространстве, созданном на ограниченной территории старого квартала.

Также участники обсуждений подчеркивают, что строительство жилых «муравейников» – это утопия, от которой уже отказались европейские страны, стратегия мэрии Екатеринбурга больше соответствует пути «развивающихся» азиатских государств.

Тюменский дом-памятник восстановят за 250 миллионов, чтобы сделать там ресторан

В Тюмени арендатор восстановит дом-памятник на улице Первомайской. Здание № 32 построили в 1872 году, оно принадлежало мещанину Ивану Замятину. Еще буквально 10 лет назад памятник регионального значения был многоквартирным домом, но людей расселили. За последние годы дом сильно разрушился. Особую лепту в это внес пожар в апреле 2017 года, когда огонь повредил второй этаж, а крышу практически разрушил.

Сейчас на объекте уже ведут подготовительные работы. Предприниматель, взявший памятник в долгосрочную аренду, планирует восстановить его за три года за 250 миллионов рублей.

По проекту в здании восстановят утраченные фрагменты и возведут утраченные пристрои. Внутри кирпичной двухэтажки откроется ресторан, пишет 72.ru.

Как наряжают Тюмень к Новому году: 20 фотографий, которые подарят вам ощущение праздника

Тюмень наряжают к Новому году с конца ноября. На площади 400-летия по доброй традиции последних двух лет уже вовсю собирают и наряжают 28-метровую зеленую красавицу, которая считается главной среди остальных в городе. Корреспонденты 72.ruпоказали, как она выглядит изнутри.

Огромные новогодние деревья установили также на Цветном бульваре, в района Тюменской слободы и во всех уважающих себя ТЦ.

Тобольск продолжает подготовку к приезду президента

(на самом деле глава государства уже уехал, но, как обычно, самое интересное происходит накануне — прим.ЕР)

Главным событие Тобольска стал визит президента России Владимира Путина, но горожан больше заинтересовала подготовка к этому событию.

В группе «Типичный Тобольск» опубликовали фотографию выстроенных рядами сверкающих автомобилей ДПС и сотрудников ГИБДД, оповещал Nashgorod.ru. Предположительно, город готовится в приезду Владимира Путина. «Тобольск — безопасный, в ожидании… Тюмень, похоже, осталась без машин ГИБДД», — написал автор поста. «Конечно, безопасный… Вчера пьяный водитель ехал на газели, мотает из стороны в сторону, глаза по разные стороны. Пытаешься дозвониться в дежурную часть — никто трубку не берет», — отвечали подписчики.

Гыда тонет: внезапное мировое потепление привело к наводнению в ямальском селе

В селе Гыда Тазовского района в декабре зафиксировано наводнение, сообщают «Вести-Ямал». Предполагается, что воду могло принести порывистым ветром с Тазовской губы. «Для тундрового населения это является проблемой, потому что реки наполнились водой и там где можно было проехать на снегоходе и оленьей упряжке сейчас приходится искать альтернативные пути. Это все дело огибать и время которое они тратят на дорогу увеличилось в разы. Такое впервые, по крайней мере на моей памяти. Я разговаривал с людьми старшего поколения, они говорят, что тоже не помнят таких явлений» – рассказал житель села Гыда Игорь Яндо.

В Губкинском начнут развивать пляжный волейбол

В Губкинском всерьёз решили развивать весьма нетипичный для Севера вид спорта – пляжный волейбол, пишет Yamal-region.tv. Первая специализированная площадка в девятом микрорайоне может появиться в следующем году. Власти города идею поддержали. Проект реализуют в рамках «Уютного Ямала».

Ханты-Мансийск готовится к праздникам

В этом году Ханты-Мансийск традиционно будет ярко украшен к Новому году, сообщается на сайте Admhmansy.ru. В городе уже установили 56 елок, оформили здания муниципальных учреждений образования и культуры, иллюминацию полностью завершат к 10 декабря. Накануне приступили к строительству ледовых городков. В этом году городок на Центральной площади посвящен персонажам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок», а на площади Свободы — цирку. В связи с действием в регионе режима повышенной готовности, новогодние культурно-досуговые и развлекательные мероприятия пройдут в онлайн формате: будут задействованы сайты учреждений, социальные сети, мессенджеры. Новогодние утренники в школах и детских садах пройдут в каждой группе отдельно, без участия родителей. В школах за каждым классом будет закреплён кабинет для проведения новогоднего мероприятия строго в отведенное время. Для родителей будет организована видеотрансляция.