О самом важном из отчета губернатора Югры Натальи Комаровой за 2020 год

Отчет губернатора Югры Натальи Комаровой, а также ее инвестиционное послание и обращение к жителям округа стало темой проекта «О чем говорят». Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – выделили главные пункты этой длинной речи главы региона.

Видео и его расшифровка — ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я – обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», находится в студии СИА-ПРЕСС в Сургуте. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья наши дорогие.

Д.Щ.: Сегодня у нас тема одна, но очень большая и интересная. Это выступление Натальи Комаровой перед думой, перед жителями округа. Тем, кто хотел послушать предварительный отчет о работе в 2020 году, было инвестиционное послание, общее обращение с тем, что мы будем делать, какие меры вводить, что будет придумывать для того, чтобы наш округ становился лучше, краше, зеленее и богаче. Давай обсудим. Какие части тебя больше всего заинтересовали, что тебя смутило? Какие цифры тебе кажутся наиболее знаковыми?

Т.С.: Отчет губернатора стандартный. Искать какие-то сенсации в нем трудно, потому что все цифры и так известны всем, кто интересуется жизнью округа, и планы все известны. Да, несколько моментов обратили на себя внимание, и я бы хотел в таком хаотичном порядке те вопросы, которые возникли, откомментировал.

Я ждал, конечно, более детального разговора об инвестиционной политике в сфере малого предпринимательства. Понятно, что достижения Югры, она у нас занимает третье место по инвестиционным вложениям, это хороший показатель, но это достигнуто с помощью нефтегазовых предприятий, они обеспечивают этот спрос. Малый бизнес, средний бизнес, самозанятые последние несколько лет не демонстрируют никакого инвестиционного роста. Можно сказать, это полумертвый сегмент. В Югре вообще наблюдается разорение мелких предпринимателей. Люди уходят из бизнеса, они больше не могут вытягивать те экономические процессы, в которых задействованы были многие годы.

Я бы хотел услышать от губернатора какие-то подробности вот об этом. Мне кажется, многие этого ждут. И мы не раз говорили, что надо принимать на муниципальном и региональном уровне принимать какие-то меры поддержки именно для этого сегмента. С нефтянкой все понятно, государство это регулирует на своем уровне, и у нее своя история. Нельзя сказать, что там все прекрасно, там тоже свои проблемы.

Д.Щ.: Я тоже вставлю свои пять копеек. Я когда читал про инвест-послания и планы на работу, там был сектор о поддержке занятости и малого бизнеса, там было несколько абзацев про это. И было сказано еще, что мы должны развивать методы удаленной работы. На этом, практически, и закончился разговор о поддержке малого бизнеса. То есть, удаленная работа – это здорово, если у нас не будет места, то люди могут удаленно сидеть и работать на, не знаю, Томск, получать с этого деньги и так будет поддержана занятость. Это все неплохо, но есть ощущение, что тех, кто терпит бедствие, их не замечают и не хотят с ними возиться. А сейчас именно те, кто терпит бедствие, это не малая часть бизнеса, кто попал под все эти ограничения.

Т.С.: Я соглашусь с тобой. Действительно, беда российских властей в том, что она многие экономические процессы видит сквозь призму подобных мероприятий. У власти складывается ощущение, что она регенерирует какую-то динамику, поддерживает таким образом предпринимателей. Это должно быть. И слава богу, что эта политика проводится. Но мы говорим немного о другом. Сегодня так называемые самозанятые, их численность увеличилась порядка на 4700, но непонятно, по отношению к какому общему числу – самозанятых, трудоспособных или миграционного населения. Так вот, проблема сегодня в малом и микро бизнесе страшная. Я хотел бы услышать от региональных властей две вещи: какую налоговую политику вы собираетесь проводить и какие налоговые льготы будут оказаны малому предпринимательству. У нас тысячи предпринимателей платят очень большие налоги, они их душат просто, это важный момент очень.

Комарова сказала, что каждое третье МП получило поддержку от всех уровней. Это прекрасно. Но, все-таки, не каждое первое, а каждое третье. Наверное, это говорит о том, что предприниматели у нас экономически безграмотные и юридически. И не получают эту поддержку не потому что ее не оказывает власть, а они не знают об этом или работают в черную и им эта поддержка не нужна. Но мое общее ощущение, что в нашем регионе муниципальные власти его также не замечают и не понимают, что это такое.

Большинство историй, которые мы знаем про взаимоотношения любой местной власти с любым предпринимателем, это истории о том, как власть предпринимателя душит, гнобит, преследует. Возьмем Сургут. Мы же регулярно пишем о таких конфликтах. Далеко не надо ходить – у нас сургутских предпринимателей заставляют срывать вывески на своих помещениях. Я когда изучил эти правила новые: если у тебя горизонтальная вывеска – снимай, если вертикальная – утверди через контору. Вот если бы подобные и многие другие препятствия на пути малого предпринимательства были устранены в Югре – это было бы супер. Я думаю, этим надо заниматься.

Что еще мне показалось важным? Она сослалась на необходимость трассы четырехполосной между Югрой и югом Тюменской области, процитировала Якушева по этому поводу. Ну, слава богу. Если хотя бы на уровне деклараций это озвучивается, это очень круто. А если это вкупе с мостом в Сургуте будет построено, то это вообще будет замечательно. Есть надежда на то, что экономические связи благодаря этому увеличатся, как только появится автострада. Хотя мы с тобой говорили тут, что особых я надежд не питаю – с нашими сметами это триллионы рублей, когда они их найдут, я не знаю.

Наталья Комарова очень тщательно говорила про концессионные взаимоотношения. Привела в пример много муниципалитетов, где такое уже есть или планируется. И показательно то, что сургутская знаменитая концессия, связанная с ГТС, нашим губернатором не упомянута. Я думаю, это определенный показатель в этой истории.

У меня еще есть вопрос, который мы задавали на одном из своих проектов. А что дальше этих 40 километров объездных путей? Будет ли создаваться последующая транспортная инфраструктура? Потому что строительство дорог, их было у нас построено аж 80 километров, что, конечно, мало, для такого региона, как Югра. Что будет со строительством дорог? Может, включить это в нацпроект? И пробивать эту программу, и добиться того, чтобы Югра утроила свою дорожную сеть.

Д.Щ.: Вот где концессия могла бы пригодиться.

Т.С.: Да, вот это – концессия. Ну, вот, собственно, мое общее впечатление. Конечно, Югра – богатый регион, компактный, не густонаселенный и ей удается сохранить базовые социально-экономические параметры, за что мы должны порадоваться.

Еще момент важный. Когда мы говорим о социальной поддержке населения, которой в Югре очень много, этому всему мы рукоплещем, прекрасно. Но когда я с сургсткими властями разговариваю и слышу от них, что увеличение населения – это хорошо, это один из инвестиционных элементов. Мне кажется, эта политика спорной, а возможно даже и чреватой. Потому что она построена на сегодняшней вертикали власти, она централизованная, жесткая, не позволяющая муниципалитетам формировать свои базы. Благодаря увеличивающемуся населению мы можем получать дотации от округа – так у нас строилась улица Маяковского, будет строиться еще одна дорога, это все прекрасно. Когда сургутские власти говорят в позитивном ключе «а в будущем году мы построим 10 новых школ», у меня возникает вопрос – а зачем вы их построите? А для кого? У нас что, населения Сургута растет с такой скоростью? Так мы так никогда не успеем за этим процессом, и в 2021 году на вновь прибывшее миграционное население мы должны построить еще 10 школ. И город будет постоянно расти по этой экспоненте. И однажды мы упремся в том, что никаких денег у нас не будет хватать на содержание.

Этот проект, «Сургут – пятисотысячник», с моей точки зрения, очень опасный и слабо просчитанный. Потому что при усилении кризиса в России денег в региональном и федеральном бюджетах будет не хватать. А эти 500 тысяч надо профинансировать, откуда их финансировать? У нас открылся нефтехимкобинат? Или открылось производство? Или Utair стал строить крупнейший авиационный хаб на базе Сургута? Этого всего не происходит. А население растет.

За счет чего – либо за счет низкоквалифицированных кадров, которые становятся таксистами, кассирами, в лучшем случае работниками строек, либо за счет людей старшего поколения, которые не производят никакого валового продукта. Третья категория – многодетные семьи, которые приезжают в Югру ради дотаций. Однажды кончится экономика, населения станет больше, мы строим по 10 школ в городе, старые школы не ремонтируем, и что мы получим? Может возникнуть проблема. Кто станет спорить с тем, что надо строить школы, ремонтировать дорогу Маяковского? Но когда малый бизнес мертв, развития в этой сфере нет, а вся экономика строится на инвестициях «Сургутнефтегаза», то расширять население не вполне перспективное направление.

Д.Щ.: Мы еще будем возвращаться к темам, которые обозначила Наталья Комарова в своих проектах. Давайте подписываться на наш канал, читать СИА-ПРЕСС и всячески делиться с друзьями нашим контентом. Через неделю снова увидимся.