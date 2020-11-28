16+
Логотип Сиапресс
USD  75,8599   EUR  90,4629  

Новости

Больше новостей
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

​Рудион обозрела

Растут зарплаты, спасают памятники и собак, встают на лыжи. Что происходило у соседей на этой неделе – в обзоре siapress.ru

​Рудион обозрела
Фото: pixabay.com

Сургутскую бурную неделю обозрел главный редактор ИА СИА-ПРЕСС Юрий Нурееввот здесь. Но за перечеркнутой табличкой «Сургут» тоже есть жизнь. Что интересного произошло у соседей – читайте в обзоре Рудион.

В Тюменской области средняя зарплата превышает 49 тысяч рублей

В Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 49 тысяч 78 рублей на работника организации. Таковы данные за девять месяцев этого года, опубликованные Тюменьстатом в докладе по социально-экономическому развитию, пишет Вслух.ру.

Примечательно, что самым доходным стал второй квартал – период жестких ограничений из-за коронавируса. Среднемесячный заработок тогда составил 50 тысяч 685 рублей.

Для сравнения: в 2019 году средняя зарплата за девять месяцев составляла 47 тысяч 146 рублей.

Власти хотят, чтобы каланчу на Осипенко спасли инвесторы. Памятник продают с молотка

В Тюмени продают белую каланчу на Осипенко – 12-метровую вышку, с которой пожарные следили за городом, построили в начале XX века. Минувшим летом памятник сильно пострадал от пожара.

Администрация Тюмени пускает с молотка памятник культурного наследия — белую пожарную каланчу. Уникальное здание продают вместе с пристроем. Стартовая цена — 22,1 миллиона рублей, пишет 72.ru. Власти предлагают инвесторам выкупить пятиэтажную пожарную каланчу площадью 64,1 квадрата и административное двухэтажное здание рядом с ней площадью 637,2 квадрата. Вместе с постройками уйдет и земельный участок площадью 760 квадратов. Новым владельцам придется привести все в порядок, как этого требует законодательство.

Ямальские многодетные семьи освободили от транспортного налога

На Ямале с 1 января 2021 года многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя легкового автомобиля, сообщают «Вести. Ямал». 26 ноября депутаты окружного парламента приняли соответствующие изменения в региональный закон.

Более 14 млн рублей направят на помощь малому и среднему бизнесу Ханты-Мансийска

На развитие малого и среднего предпринимательства в этом году предусмотрено более 14 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Дополнительно 5 млн рублей было выделено в сентябре на поддержку бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса. Три организации получили возмещение затрат на дезинфекцию и пошив гигиенических масок на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Об этом рассказал начальник управления экономического развития и инвестиций администрации окружного центра Семён Наумов, пишет News-hm.ru.

В Ханты-Мансийске стартовал этап Кубка России по биатлону

Ханты-Мансийск в этом году ждет самый тихий биатлонный сезон. Тем не менее, такое событие, как гонки первого этапа Кубка России по биатлону – без внимания не осталось.

В мужском спринте участвовали 45 спортсменов, Югру представляли сразу семеро. Общее число участников вполовину меньше, чем было раньше. «Факторов много разных. Это, опять же, ковид. Может кто-то заболел. Снег не везде есть на сегодняшний день. Я бы сказал, что в Ханты-Мансийске самые идеальные условия», – рассказал «АиФ Югра» главный судья соревнований Владислав Заикин.

На повестке дня: содержание бездомных животных

В Нижневартовске депутаты всерьез задумались о создании государственных или муниципальных приютов для бездомных животных.

«Сложившаяся практика возврата животных по схеме «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в среду» создает негативный общественный резонанс. Это видно по многочисленным обращениям и высказываниям в социальных сетях. Как показывает практика, такие животные также могут проявить агрессию от голода и холода. Единственный частный приют, работающий в Нижневартовске в рамках исполнения муниципального контракта и отвечающий необходимым требованиям, не обеспечивает даже временное содержание на период стерилизации и вакцинации всех бродячих животных. Создание муниципальных или государственных приютов, на мой взгляд, могло бы изменить ситуацию», - цитирует депутата городской думы Владимира Джека Gorod3466.ru.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 22:12, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 3639
  2. В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки 1851
  3. В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 215 человек 905
  4. Накануне четыре югорчанина скончались от коронавируса 820
  5. ​Вот это прогулка 768
  6. ​Лев Пономарев: «России должно быть стыдно повторять тоталитарный путь. Пусть даже это тоталитаризм-лайт» 745
  7. ​Пьяный полицейский из Нижневартовска устроил смертельное ДТП 714
  8. ​Скончался председатель Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий 690
  9. ​В свое время правильно сказал Борис Немцов: «Россию не трогать, негодяев наказывать» 678
  10. Спасатели в Югре остановили водителей двух «УАЗиков», которые собирались проехать по 5-сантиметровому льду 547
  1. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 15406
  2. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 7855
  3. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 5442
  4. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 5178
  5. ​Сургутянин прокатился по железной дороге на внедорожнике и угодил под тепловоз 4165
  6. ​Ваши документы: в пятницу на трассе в Югре будут дежурить ДПС 3854
  7. Сургутского библиотекаря, укравшего у студентов более 800 тысяч, посадили на четыре года 3702
  8. ​В Югре введут новую крупную выплату на погашение ипотеки для части семей с детьми 3692
  9. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 3639
  10. ​Вывести из тени и поддержать 3505
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34730
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20079
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 16079
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 15406
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14652
  6. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13625
  7. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13231
  8. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12675
  9. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12135
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11357

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика