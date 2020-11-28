Растут зарплаты, спасают памятники и собак, встают на лыжи. Что происходило у соседей на этой неделе – в обзоре siapress.ru

Сургутскую бурную неделю обозрел главный редактор ИА СИА-ПРЕСС Юрий Нуреев – вот здесь. Но за перечеркнутой табличкой «Сургут» тоже есть жизнь. Что интересного произошло у соседей – читайте в обзоре Рудион.

В Тюменской области средняя зарплата превышает 49 тысяч рублей

В Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 49 тысяч 78 рублей на работника организации. Таковы данные за девять месяцев этого года, опубликованные Тюменьстатом в докладе по социально-экономическому развитию, пишет Вслух.ру.

Примечательно, что самым доходным стал второй квартал – период жестких ограничений из-за коронавируса. Среднемесячный заработок тогда составил 50 тысяч 685 рублей.

Для сравнения: в 2019 году средняя зарплата за девять месяцев составляла 47 тысяч 146 рублей.

Власти хотят, чтобы каланчу на Осипенко спасли инвесторы. Памятник продают с молотка

В Тюмени продают белую каланчу на Осипенко – 12-метровую вышку, с которой пожарные следили за городом, построили в начале XX века. Минувшим летом памятник сильно пострадал от пожара.

Администрация Тюмени пускает с молотка памятник культурного наследия — белую пожарную каланчу. Уникальное здание продают вместе с пристроем. Стартовая цена — 22,1 миллиона рублей, пишет 72.ru. Власти предлагают инвесторам выкупить пятиэтажную пожарную каланчу площадью 64,1 квадрата и административное двухэтажное здание рядом с ней площадью 637,2 квадрата. Вместе с постройками уйдет и земельный участок площадью 760 квадратов. Новым владельцам придется привести все в порядок, как этого требует законодательство.

Ямальские многодетные семьи освободили от транспортного налога

На Ямале с 1 января 2021 года многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя легкового автомобиля, сообщают «Вести. Ямал». 26 ноября депутаты окружного парламента приняли соответствующие изменения в региональный закон.

Более 14 млн рублей направят на помощь малому и среднему бизнесу Ханты-Мансийска

На развитие малого и среднего предпринимательства в этом году предусмотрено более 14 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Дополнительно 5 млн рублей было выделено в сентябре на поддержку бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса. Три организации получили возмещение затрат на дезинфекцию и пошив гигиенических масок на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Об этом рассказал начальник управления экономического развития и инвестиций администрации окружного центра Семён Наумов, пишет News-hm.ru.

В Ханты-Мансийске стартовал этап Кубка России по биатлону

Ханты-Мансийск в этом году ждет самый тихий биатлонный сезон. Тем не менее, такое событие, как гонки первого этапа Кубка России по биатлону – без внимания не осталось.

В мужском спринте участвовали 45 спортсменов, Югру представляли сразу семеро. Общее число участников вполовину меньше, чем было раньше. «Факторов много разных. Это, опять же, ковид. Может кто-то заболел. Снег не везде есть на сегодняшний день. Я бы сказал, что в Ханты-Мансийске самые идеальные условия», – рассказал «АиФ Югра» главный судья соревнований Владислав Заикин.

На повестке дня: содержание бездомных животных

В Нижневартовске депутаты всерьез задумались о создании государственных или муниципальных приютов для бездомных животных.

«Сложившаяся практика возврата животных по схеме «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в среду» создает негативный общественный резонанс. Это видно по многочисленным обращениям и высказываниям в социальных сетях. Как показывает практика, такие животные также могут проявить агрессию от голода и холода. Единственный частный приют, работающий в Нижневартовске в рамках исполнения муниципального контракта и отвечающий необходимым требованиям, не обеспечивает даже временное содержание на период стерилизации и вакцинации всех бродячих животных. Создание муниципальных или государственных приютов, на мой взгляд, могло бы изменить ситуацию», - цитирует депутата городской думы Владимира Джека Gorod3466.ru.