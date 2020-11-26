2020 год был непростой, однако работа по переселению людей из балков и ветхого жилья шла полным ходом. О том, как остро стоит эта проблема в Сургутском районе сейчас, много ли семей получили ключи от новых долгожданных квартир, сколько было снесено неликвидного жилья и помешал ли этому благому делу коронавирус, рассказывает заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации района Станислав Валов.
Станислав Валов: «Проблема ветхого жилья в Сургутском районе стоит не так остро, как раньше»
Поговорим с чиновником из Сургутского района о сносе балков
25 ноября в 16:23, просмотров: 795, комментариев: 0