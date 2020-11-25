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​Если Utair отойдет от роли главного перевозчика Тюменской области – будет очень плохо

Югре и России в целом нужно развитие межрегиональных и внутренних авиаперевозок, а не их сокращение

​Если Utair отойдет от роли главного перевозчика Тюменской области – будет очень плохо
Фото siapress.ru

Заявление топ-менеджеров авиакомпании Utair о переходе к модели ультра-лоукостера стали поводом для разбора в проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский пришли к единому выводу – Utair уже несколько лет является довольно жестким лоукостером. Авиакомпания перешла к этой модели после погружения в кризис, вызванный международными санкциями и стремительным обвалом рубля, начавшимися в 2014 году. С тех пор Utair планомерно отказывается от многих услуг на борту и соответственно сокращает собственные расходы и снижает цены на билеты. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский в студии siapress.ru находится. Мы продолжаем наш разговор на этой неделе. Сейчас мы поговорим про авиакомпании. Не так давно авиакомпания «Utair» заявила о том, что она собирается трансформироваться в ультра-лоукостера, то есть, подвинуть еще и «Победу». И летать с минимумом услуг, но минимумом оплаты. Если честно, мне кажется, что «Utair» уже является ультра-лоукостером, ему дальше двигаться некуда. То есть, когда я смотрю цены, цена за перелет у «Utair» ниже, чем у «Победы». В целом, мне кажется, тут вопрос в том, как настраивать маршрутную сеть и летать между разными городами страны. Судя по блогу, который ты писал на этой неделе на портале siapress.ru, у тебя по этому поводу есть собственная боль и возмущение.

Тарас Самборский: «Utair», действительно, в течении нескольких лет является жестким лоукостером. Хорошо это или плохо можно обсуждать долго. «Utair» летает, летает надежно, сохранил маршрутную сеть. Я боюсь, что «Utair» хочет покинуть нишу Тюменского регионального перевозчика, это будет очень плохо. Потому что, действительно, как я уже писал, эта ниша очень важна для социальных и экономических связей. Тюменская область, все-таки, большой регион по территории, и возможность быстро добраться из одной точки в другую – очень важная задача. Боюсь, что авиакомпания «Utair» отходит от этой задачи. И то зимнее расписание, которое она сейчас утвердила, это подтверждает. Кстати, это впервые за 10 лет, когда концепция «Вернутся за день в город назначения» – сделана впервые за много лет.

По поводу лоукостера. Если я лечу в Тюмень, либо в Ханты, либо в Екатеринбург, либо в Нижневартовск – какая разница? Я готов полететь лоукостером. Если я лечу в Москву, я бы хотел тогда твердо знать, что тариф будет одинаковым. Всегда низким. Я сколько ни летаю, я не могу купить дешевый билет.

Д.Щ.: По-моему, в Москву полететь всегда дешевле, чем в Тюмень из Сургута. Между Сургутом и Тюменью он будет стоить 5000 в одну сторону.

Т.С.: Ну, есть чисто технические объяснения. Но, все-таки, если объявление авиакомпании «Utair» о том, что она хочет стать или будет лоукостером означает отказ от региональных перевозок – это очень плохо. Наверное, это невысокорентабельный бизнес. Наверное, это бизнес, который должен поддерживаться регионально. Мне кажется, это нормально. Другие регионы из бюджетов тратят гигантские средства на строительство дорог, аэропортов. Ну, пусть часть этих средств будет субсидирована на местных и региональных авиаперевозок. Может быть, настало время заняться альтернативными аэротакси. Может, у нас это возродится в регионе и мы сможем сесть на какой-нибудь условный самолет Евгения Барсова и слетать в ту же Тюмень на один день.

Так вот, хочется узнать у авиакомпаний: что будет с нашими региональными перевозками? Это для людей, я думаю, гораздо более актуальная информация, чем то, что «Utair» станет лоукостером. Потому что «Utair» и так уже лоукостер и ничего нового мы не услышим.

Д.Щ.: Если говорить в рубрику «Чего бы хотелось, но чего никогда не будет», то мне кажется, что если бы государство активно дерегулировало авиационный рынок и сделала скидки или послабления для авиакомпаний, и они летали бы не через Москву, а внутри регионов и между, чтобы они меньше тратили усилий и денег. Опять же, Барсов же хочет как-то летать и это коммерциализировать, но ничего не получается именно из-за этих вопросов. И вот у нас так же: тогда бы у нас и малая авиация взлетела, и самолеты летали небольшие, и все-все-все было бы. Но из-за государства ничего не получается.

Т.С.: Конечно, это результат дикой централизации всей российской экономики и власти, результат высасывания всех соков из региона в Москву. Вот он результат, ровно то, о чем я написал. Чем круче наша огромная страна с колен встает, тем хуже и хуже дела обстоят на местах.

Д.Щ.: Ну что же, ладно, будем закрывать эту тему и «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим видео.

Т.С.: Спасибо, дорогие друзья, всем пока.


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25 ноября в 12:33, просмотров: 2770, комментариев: 11
Комментарии:
Mobii
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25 ноября в 12:44
экономисты из вас так себе.
Ютейр и дня не проживет, если уйдет из Югры.
Без поддержки округа.
Mobii
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25 ноября в 12:46
"Так вот, хочется узнать у авиакомпаний: что будет с нашими региональными перевозками?" - надо быть совсем непонимающим человеком, чтобы задавать такой вопрос авиакомпаниям. Это власти должны создавать условия и инфраструктуру.
Тараc Самборский
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25 ноября в 15:01
Это из вас читатель так себе.
Именно об этом по сути и речь: оттуда, где Ютейр не зарабатывает, он уходит, чтобы выжить.
Читайте, дружище, матчасть.
Alkonowa1ow
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25 ноября в 16:03
Utair погубила гигантомания. Был «Тюменьавиатранс» -региональный перевозчик. Когда бюджет из Сургута централизовали в округ, то «ТАТ» утёк из Сургута в Ханты-Мансийск, также как и «Северавтотранс». А что там они творили? Непонятно. Только понятно одно: из Сургута сейчас можно улететь в Тюмень за 5 тысяч рублей с на франко-итальянского ATR ( не чета АН-24- хуже). И то в ночное время. А в былые времена было рейс на Тюмень сродни аэротакси за 14-18 рублей. Что это за авиаперевозчик, если авиаперевозок внутри региона не производит? А малая авиация? Где она ? Ее нет. А летает Ютейр где-то «там за облаками», где «уютное небо». Ребрендинг провели, мол логотип смахивает на французский, ,что негоже. А что за бренд новый придумали? До сих пор непонятно. Но это мелочи. Вот бывший секретарь парткома Сургутского ордена Трудового Красного Знамени объединённого авиаотряда Зольников при развале Аэрофлота скромненько приватизировал десяток Ту-154 и организовал «Когалымавиа» с базировкой в Сургутском аэропорту. И с Юнгом летал до упора, пока не начались проблемы с техникой и авариями. На чартерах и на маршруте на Москву зарабатывал и жили и в дефолт, и в тучные 2000-е годы, не влезая в долги к банкам, и не страдая гигантоманией. А сегодня для региональных перевозок у Ютейр нет даже парка воздушных судов, которые садились бы на грунтовые аэродромы. А внутренние перевозки по нашей гигантской области очень даже могут быть востребованы. Но это дело сейчас не Мартиросова, а пожалуй Барсова и Макущенко, как советника Губернатора по малой авиации.. А Ютейр пусть плавно дрейфует в лоукостер. Хотя для региона это не критично.
Сергей Б
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25 ноября в 16:22
У этого «государства», из-за которого ничего не получается и не только с авиаперевозками, есть конкретные имена и фамилии. В Югре это губернатор Наталья Комарова, которую как известно больше заботит отчетность перед президентом РФ, но не перед жителями Югры. И именно в президенте РФ она видит залог своего должностного благополучия и личного благосостояния. И чтобы президент РФ был доволен она усердно надзирает, именно надзирает, за гражданами, проживающими в Югре, а не служит им как государственный чиновник.

А что граждане? А ничего граждане. Максимум возмущаются в рамках допустимых губернатором. А дальше ая-яй. Административное давление и преследовании, которые конечно имеют место быть, как и в любом поднадзорном обществе.

Ну если ая-яй, то по факту получается, что граждане, проживающие в Югре и в Сургуте в частности, не хотят ничего менять. Тогда, пардон, зачем это надо губернатору и «государству», которое она представляет, если у нее и так все под контролем.
Flyer Alkonowa1ow
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25 ноября в 18:47
Про Ан-24 начнем, который "лучше" АТРки - это в вас "еврофобия" говорит... Ну если есть русофобия, должна же быть еврофобия?))))

Начнем с того, что Ан-24 производился до 1979 г.(!!!), для своего времени нормальный самолет, но сейчас он, мягко говоря, устарел во всех аспектах.

АТР - отличная машина, конечно, если относится к эксплуатации спустя рукава, то и её можно уронить на ровном месте, как и произошло с бортом рейса Тюмень-Сургут... Командир не убедился в отсутствии наледи на плоскостях и самоуверенно отказался от облива... Да и случившееся при наборе обледенение - не безвыходная ситуация, однако, опыта не хватило.
После такого, в приличной авиакомпании руководство вплоть до генерального директора подает в отставку.
Но у ЮТэйра гендир тоже пенопластовый: все как с гуся вода, и авиапроисшествия, и повторяющееся неоднократно доведение компании до де-факто банкротного состояния.
вера
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25 ноября в 19:09
будет плохо
Flyer
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25 ноября в 19:10
Очень хотелось бы, чтобы редакция СИА-пресс подняла вопрос реконструкции аэровокзала: может быть для 90х текущее здание и было приемлемым, особенно на фоне "сараев" даже в таких крупных городах как Самара, Тюмень, Ростов, Саратов, да даже Шереметьево-1...Но сейчас во всех этих городах современные и весьма приличные аэровокзалы, отстроенные в весьма короткие сроки благодаря инвесторам.
Сравнение с указанными городами вполне корректное, так как аэропорт наш вполне может посоперничать с иными миллионниками по объему пассажиропотока, обслуживая кроме самого Сургута и тот же Нефтеюганск, и Когалым, и Лангепас.
Ну ладно Тюмень, но вот даже в Новом Уренгое уже со дня на день приступят к реализации подобного же проекта. А мы все топчемся на месте, из года в год слушая рассказы о какой-то "подготовке проекта", при том, что один из крупнейших игроков на рынке - холдинг "Аэропорты Регионов" давно стучится в сургутские ворота... и не далее как этим летом подтверждал, что даже сейчас, в условиях пандемии, готов инвестировать в проект.
И все это в городе, который претендует на роль регионального или даже межрегионального транспортно-логистического узла..

Уж не потому ли у инвестора сложности с Сургутом, что по информации в некоторых источниках, ЮТэйр имеет контроль над ОАО "Аэропорт Сургут" ? Самое смешное, что в отличие от финансовых результатов основной деятельности данной авиакомпании, это весьма доходный актив(не в пандемию, конечно же, в нормальные годы).

Или с аэропортом наши "элиты" тоже хотят расписать "междусобойчик"?
При всех прочих недостатках подобного сценария, вот честно, я оооочень сомневаюсь, что наши местные компании способны спроектировать и построить достойный терминал, тем более, не имея подобного опыта. Будет, примерно, как с существующим в городе футбольным стадионом: такое строили в 1960х в ПГТ средней руки.
Сергей Б Flyer
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25 ноября в 20:06

Тебя чё, только что из изолятора выпустили?

Свободная мысль так и прет.
Flyer Сергей Б
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25 ноября в 22:43
С изолятором пока бог миловал(3 тьфу), просто есть с кого брать пример на этом сайте))
Сергей Б Flyer
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26 ноября в 08:24
Главное, что с изолятором предположение не подтвердилось. Остальное не столь важно.
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