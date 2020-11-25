Югре и России в целом нужно развитие межрегиональных и внутренних авиаперевозок, а не их сокращение

Заявление топ-менеджеров авиакомпании Utair о переходе к модели ультра-лоукостера стали поводом для разбора в проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский пришли к единому выводу – Utair уже несколько лет является довольно жестким лоукостером. Авиакомпания перешла к этой модели после погружения в кризис, вызванный международными санкциями и стремительным обвалом рубля, начавшимися в 2014 году. С тех пор Utair планомерно отказывается от многих услуг на борту и соответственно сокращает собственные расходы и снижает цены на билеты. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский в студии siapress.ru находится. Мы продолжаем наш разговор на этой неделе. Сейчас мы поговорим про авиакомпании. Не так давно авиакомпания «Utair» заявила о том, что она собирается трансформироваться в ультра-лоукостера, то есть, подвинуть еще и «Победу». И летать с минимумом услуг, но минимумом оплаты. Если честно, мне кажется, что «Utair» уже является ультра-лоукостером, ему дальше двигаться некуда. То есть, когда я смотрю цены, цена за перелет у «Utair» ниже, чем у «Победы». В целом, мне кажется, тут вопрос в том, как настраивать маршрутную сеть и летать между разными городами страны. Судя по блогу, который ты писал на этой неделе на портале siapress.ru, у тебя по этому поводу есть собственная боль и возмущение.

Тарас Самборский: «Utair», действительно, в течении нескольких лет является жестким лоукостером. Хорошо это или плохо можно обсуждать долго. «Utair» летает, летает надежно, сохранил маршрутную сеть. Я боюсь, что «Utair» хочет покинуть нишу Тюменского регионального перевозчика, это будет очень плохо. Потому что, действительно, как я уже писал, эта ниша очень важна для социальных и экономических связей. Тюменская область, все-таки, большой регион по территории, и возможность быстро добраться из одной точки в другую – очень важная задача. Боюсь, что авиакомпания «Utair» отходит от этой задачи. И то зимнее расписание, которое она сейчас утвердила, это подтверждает. Кстати, это впервые за 10 лет, когда концепция «Вернутся за день в город назначения» – сделана впервые за много лет.

По поводу лоукостера. Если я лечу в Тюмень, либо в Ханты, либо в Екатеринбург, либо в Нижневартовск – какая разница? Я готов полететь лоукостером. Если я лечу в Москву, я бы хотел тогда твердо знать, что тариф будет одинаковым. Всегда низким. Я сколько ни летаю, я не могу купить дешевый билет.

Д.Щ.: По-моему, в Москву полететь всегда дешевле, чем в Тюмень из Сургута. Между Сургутом и Тюменью он будет стоить 5000 в одну сторону.

Т.С.: Ну, есть чисто технические объяснения. Но, все-таки, если объявление авиакомпании «Utair» о том, что она хочет стать или будет лоукостером означает отказ от региональных перевозок – это очень плохо. Наверное, это невысокорентабельный бизнес. Наверное, это бизнес, который должен поддерживаться регионально. Мне кажется, это нормально. Другие регионы из бюджетов тратят гигантские средства на строительство дорог, аэропортов. Ну, пусть часть этих средств будет субсидирована на местных и региональных авиаперевозок. Может быть, настало время заняться альтернативными аэротакси. Может, у нас это возродится в регионе и мы сможем сесть на какой-нибудь условный самолет Евгения Барсова и слетать в ту же Тюмень на один день.

Так вот, хочется узнать у авиакомпаний: что будет с нашими региональными перевозками? Это для людей, я думаю, гораздо более актуальная информация, чем то, что «Utair» станет лоукостером. Потому что «Utair» и так уже лоукостер и ничего нового мы не услышим.

Д.Щ.: Если говорить в рубрику «Чего бы хотелось, но чего никогда не будет», то мне кажется, что если бы государство активно дерегулировало авиационный рынок и сделала скидки или послабления для авиакомпаний, и они летали бы не через Москву, а внутри регионов и между, чтобы они меньше тратили усилий и денег. Опять же, Барсов же хочет как-то летать и это коммерциализировать, но ничего не получается именно из-за этих вопросов. И вот у нас так же: тогда бы у нас и малая авиация взлетела, и самолеты летали небольшие, и все-все-все было бы. Но из-за государства ничего не получается.

Т.С.: Конечно, это результат дикой централизации всей российской экономики и власти, результат высасывания всех соков из региона в Москву. Вот он результат, ровно то, о чем я написал. Чем круче наша огромная страна с колен встает, тем хуже и хуже дела обстоят на местах.

Д.Щ.: Ну что же, ладно, будем закрывать эту тему и «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим видео.

Т.С.: Спасибо, дорогие друзья, всем пока.