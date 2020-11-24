Как правильно простимулировать замену алкомаркетов на первых этажах домов нормальным и социальным бизнесом

Предстоящее ужесточение законодательства в отношении алкомаркетов и пивных «наливаек», расположенных в жилых домах Югры, стало второй темой проекта «О чем говорят». Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – констатировали, что бороться с засильем подобных алкоточек в принципе нужно, но вопрос в методике. Видео и расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это – «О чем говорят». Тарас Самборский сегодня в студии со мной. Говорим про интересное законодательное решение, которое готовится в нашем округе. Это потенциальный запрет на продажу алкоголя в жилых домах – это касается наливаек пивных, которые располагаются во многих помещениях жилых, соответственно, у нас есть такая идея, что их нужно выводить. Если честно, мне кажется в этом есть и хорошее, и плохое, но плохого будет больше, потому что это прибьет хоть какие-то небольшие бизнесы, которые пытаются более-менее цивилизованно существовать. Потому что есть цивилизованные наливайки, которые работают в белую, и их выселят, их не будет существовать, владельцы и работники потеряют доход. Есть бомжовские, полулегальные или нелегальные, которым ничего не будет, скорее всего. Мне кажется, что мы придет именно к этому. А ты что думаешь?

Тарас Самборский: Ну, я бы смотрел на эту проблему чуть шире и выше. Количество точек, торгующих алкоголем, реально зашкаливает. Просто ты по любому российскому городу идешь и видишь непрерывные наливайки, бросается в глаза обилие вот этого всего. Я предлагал сургутским властям продемонстрировать свою политику в этом вопросе: в частности, владельцам тех помещений, которые используются для социальных целей, сделать льготу на налог по имуществу или освободить от налогов, а алкомаркетам увеличивать стоимость аренды. Сделать это надо для того, чтобы привести пропорцию одних заведений и других – здравый смысл элементарный. То есть, точек, торгующих алкоголем, должно быть меньше, а точек, в которых есть социальные учреждения, должно быть больше. Если пройтись по новостройкам, то обнаружим, что пропорция между социальными точками и алкоголическими один к семи, в пользу, естественно, алкоголя. Дураку понятно, что это ненормально.

По поводу того, что там пострадает какой-то малый бизнес. Ну, вероятно, что среди вот этих бизнесов есть крепкие, нормальные, которые встали на ноги и оформились структурно. Та же сеть «Красное и Белое», которую можно сегодня считать нормальным магазином, где можно купить нормальный алкоголь по нормальной цене. Другое дело, что этого «Красного и Белого» так много.

Д.Щ.: Ну, они ведь не появляются, так скажем, из безвоздушного пространства и существуют в нем же. Это значит, что есть потребность у людей в этих товарах.

Т.С.: Знаешь, если мы будем открывать точки по продаже марихуаны, то их будет еще больше. И сразу обнаружится, что это основано на какой-то потребности людей, а если туда еще и героинчика добавить, вообще будет полная лафа. Мы говорим о том, какую политику проводит государство и региональные власти в части формирования среды обитания своего населения. Какие ставятся приоритеты? Понимает ли власть, как развивать спортивную деятельность ту же? Просто построить плавательный бассейн и думать, что у нас попер спорт. Нет, это повседневная работа, требующая классификации и ума. А когда коммерческие площади естественным образом заполняются примитивным сегментом, то власть в этот процесс вмешаться не в состоянии, вот мы и видим.

Если брать Европу как позитивный пример, то там такого бизнеса нет, я ни разу не видел. Весь нормальный мир живет всякими кафешками, ресторанчиками, люди туда ходят и это им дает социализацию, общение. А наливайка – это бытовой алкоголизм. Это пьянство, которое не контролируется социумом. У нас такой высокий уровень бытовых преступлений на почве пьянства, алкоголизма, а в нормальном мире люди идут в какой-то ресторан или кабачок, чтобы выпить. И они делают это в каком-то социуме.

Д.Щ.: Вот тут да. Вот тут мы с тобой приходим к выводу, что в нормальном мире у людей есть достаточное количество дохода, чтобы позволить себе выпить в ресторанчике.

Т.С.: Я думаю, ты не прав, потому что это регулируемые вещи – низкие доходы и ценовая политика этих заведений будет этому способствовать. Власти должны, безусловно, развивать общепит. В том числе такой сегмент, как рюмочная, пивнушка – это нормально. Возьмем Англию, где все белые воротнички идут в пабы и выпивают там какое-то количество пива и расходятся по домам. Но это пьянство, которое контролируется социумом. В России пьянство бытовое – это страшная вещь. И я с тобой не соглашусь, что наливайки экономят бюджет семейный. Люди ведь пьют очень много, и я видел, как в пятницу люди затариваются алкоголем. Они берут столько, что живой человек пережить это не сможет, даже если пьет компания, и пьют они внутри квартир. Поэтому мне кажется, что борьба с наливайками нужна, но я боюсь, что это будет кампанейщина, которая не решит проблему. И в рынок опять выйдут те, кто торгует ерундой.

Д.Щ.: Тогда придем к выводу о том, что топором все вырубать не нужно, но это большая социально-экономическая проблема, к которой нужен подход. И мне кажется, никакая власть в России какого-то желания с этим разбираться не имеет ни желания, ни потребности.

Хорошо, мы продолжаем, у нас дальше будет вопрос транспортный. Ставьте лайки нашим видео, подписывайтесь на канал и погнали дальше.