Какие маразматические меры по борьбе с коронавирусом применяют власти в Сургуте, России и мире

Маразматические меры по борьбе (точнее, по созданию видимости борьбы) с коронавирусом в Сургуте, России и мире стали темой для проекта «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили самые странные решения властей разных уровней. Например, в Сургуте решили вернуться к обработке подъездов от коронавируса. «Если мы подъезды обрабатываем, так давайте еще улицы мыть и леса опылять», – предложил Тарас Самборский. Видео и полная расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Со мной Тарас Самборский – это издатель газеты «Новый Город». Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Здравствуйте, друзья.

Д.Щ.: Сегодня мы говорим о нескольких интересных темах. Начнем с ковида, нашего любимого, которому недавно исполнился годик в истории человечества. И конкретно хочется поговорить о решениях, которые принимают разные власти по поводу того, как с этим ковидом бороться. Есть яркий пример того, как это делают в Сургуте: в частности, у нас возобновляется дезинфекция подъездов. Тарас, скажи мне, ты считаешь, что это эффективная мера против пандемии?

Т.С.: Ну, раз мы подъезды начали опрыскивать какой-то жидкостью, давайте будем леса опылять, улицы у нас уже поливали каким-то керосином… Ну, конечно же, я считаю, что эта мера абсолютно анекдотическая и никакого отношения она не имеет к борьбе с этим страшным вирусом. Сразу хочу оговориться, что я не ковид-диссидент, я вполне допускаю, что это заболевание существует так же, как и десятки видов гриппа, ОРВИ, но я являюсь скептиком в отношении многих мер, которые правительство разных стран принимают в борьбе с ковидом. И мы, действительно, наблюдаем порой какие-то бредовые действия, не имеющие ничего общего с результативной борьбой с вирусом, но являются пиаром тех или иных деятелей, которым надо отчитаться.

Д.Щ.: Причем и делаются они странно. Мой личный пример: я давно купил билеты на несколько концертов в Москве. Понятное дело, даты начали сдвигаться, но один из концертов, который был запланирован на пятницу, 20 ноября, они его по какому-то решению суда перенесли на 21. И он состоится. Я сейчас сижу и думаю: «блин, ребят, если вы переносите концерт, массовые мероприятия, а это массовое мероприятие, то нужно ли идти».

Т.С.: Надо взять и идти. И получить удовольствие. Вот. То есть, что мы наблюдаем: во-первых, на сегодняшний день очевидным следствием всей этой пандемией является увеличение суицидов по всей планете в три раза. Сколько умирает от ковида, до сих пор никто не может сказать, а то, что каждые три минуты на планете происходит самоубийство, и это в три раза больше, чем в другие периоды, это точно.

Какие меры против ковида абсолютно безумны: у нас можно летать в битком набитых самолетах, но нельзя сходить в театр. А в Европе и Америке вообще никуда нельзя сходить. Совершенно непонятно, как можно не заразиться в самолете, а в театре или в филармонии ты подхватишь этот ковид.

Д.Щ.: Господи, в супермаркет можно пойти и подхватить.

Т.С.: Ну, конечно. В Европе работа супермаркетов закрыта по воскресеньям, сейчас хотят и по субботам. Типа это поможет в борьбе с вирусом. Конечно, в магазинах образовались очереди, а премудрые пескари теперь заставили людей заходить в супермаркет по 15 человек. Очевидно, решение заставить супермаркеты открыть каждую кассу властям в голову не приходит.

Ну, что еще? Комендантские часы для детей, в России это есть. Когда идет дите за ручку с мамой – оно не заразится ковидом, а в одиночестве подцепит. Закрытие парков – оказывается, в парках можно подцепить ковид. Ну, то есть можно говорить и смеяться над этими решениями бесконечно долго, но общий вывод такой: большинство решений властей носит либо пропагандистский характер, либо они безумны. Вот и все. Это какое-то сумасшествие, поливать подъезды шампунем или спиртом. Я даже не могу понять, зачем тратить на это деньги. Может быть, лучше покрасить несколько десятков подъездов или отремонтировать, это будет более полезно для жителей, чем вот эта вся игра в войну с ковидом.

Д.Щ.: Да. Я думаю, от властей разных уровней ожидаются какие-то действия. Они же не могут сидеть и ждать, пока ковид пройдет.

Т.С.: У всей этой истории очень много вопросов. И не зря в европейских столицах проходят массовые акции неповиновения против политики властей. Вчера в Берлине 10 тысяч человек требовали отставки правительства и изменений в ковидной политике. Их водометами разгоняли. До этого была Англия, Чехия, Словакия. Вся Европа встает на дыбы. Я, кстати, вчера разговаривал с профессором Журавлевой, она в Москве наблюдает за этими процессами. И она мне задала вопрос: в России тоже есть недовольные ковидом, но в Европе это протест, а в России это не протест, а наплевательское отношение. Форма вроде одинаковая, но природа этого поведения разная. Отсюда, кстати, и более хаотичное решение властей. То у нас жесточайший локдаун, то как в Швеции. В общем, все это вызывает вопросы, а иногда смех.

Д.Щ.: А иногда грусть. Мы будем смотреть, как у нас развиваться будет эта история. Двигаемся дальше. Ставьте лайки нашим видео, подписывайтесь на канал. Дальше будем разговаривать про алкоголь в домах.

Т.С.: От непонятного перейдем к простому.