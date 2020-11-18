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​Цены не упадут, рубль не укрепится, давайте хотя бы новогодними огоньками народ порадуем

Властям Сургута нужно поднажать и сделать новогоднее оформление в городе хотя бы к концу ноября

​Цены не упадут, рубль не укрепится, давайте хотя бы новогодними огоньками народ порадуем

Новогоднее украшение Сургута, а точнее, его отсутствие, стало темой очередного проекта «О чем говорят». Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – вспомнили, что каждый год в городе идет обсуждение того, что нужно начинать украшать Сургут к Новому году пораньше, и каждый год гирлянды, елки и ледовые городки устанавливают только во второй половине декабря. Так же планируется и в этом году.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», продолжаем наш разговор в третьей части, Тарас Самборский в студии. Сейчас поговорим про Новый год, наш любимый Новый год, , кажется, сейчас мы подходим к нашей любимой теме, которую мы обсуждаем каждый год, она повторяется ровно каждый ноябрь, иногда октябрь и всегда декабрь – это то, как Сургут готовится к празднику и что будет хорошего. Нас натолкнула на обсуждение этой темы то, что в Сургуте объявили то, что в городе ледовые городки появятся после 15 числа. Я лично эти руки стер до этой фаланги…

Тарас Самборский: Дима, ты так про руки свои, которые ты стер, не шути.

Д.Щ.: Ну ладно. Это я к тому, что я очень много печатаю. И я вот столько печатал букв на тему того, что, давайте в таком темном климатически городе, который находится в такой широте, когда у нас очень рано темнеет зимой, делать новогоднее оформление, вот сам бог велел, начинать в ноябре. Причем не в середине, а ближе к началу ноября, для того, чтобы люди начали пораньше чувствовать этот новогодний ажиотаж пораньше, чтобы в принципе возникало ощущение праздника, особенно в такой страшный год. И каждый раз после того, как мы об этом рассказываем, каждый раз мы приходим к тому, что Новый год в Сургуте наступает 20 декабря в лучшем случае. И как с этим бороться, я представления уже не имею. Как ты думаешь, Тарас, это решаемо?

Т.С.: Для меня тоже всегда было загадкой, почему нельзя в северном городе подготовиться к Новому году заранее. С середины ноября, ну, с конца создать эти все снежные городки, развесить гирлянды. Это копеечные расходы со стороны бюджета города, но они создают моральный настрой горожанам настолько долгосрочный и позитивный, что не воспользоваться вот этой возможностью за копейки поднять настроение всем – это вызывает вопросы. Может быть это связано с тем, что мы в очередной раз тендеры провели позже, чем надо, но смотрите: Сургут действительно преображается. Улицы у нас освещаются белым светом, по ночам во многих улицах стало приятно находиться, работы ведутся. В те же летние месяцы фонари меняют. Сразу подумать о Новом годе – ну, повесьте вы эти гирлянды. В Москве, кстати, я заметил, что не снимают эти украшения. Они как ЛЭД-панели, могут любую картинку показывать. Так пойдите по этому пути, можно это сразу решить и больше не возвращаться к этой проблеме.

Снежные городки… А что там снежные городки? Это просто елка? Ну, поставьте эту елку того же китайского производства, которую поставил и она тебе горит. Мне кажется, власти Сургута должны поднажать и к концу ноября максимально, где они могут, украшать город, обращаться к компаниям, крупным предприятиям, частному бизнесу, чтобы они украшали свои офисы и магазины. Надо, безусловно, поднимать настроение. Это нормальная мировая культура.

Кроме того, все эти новогодние ярмарки дают большой заработок огромному количеству людей. Не знаю, как сейчас, в условиях пандемии, но у нас же работают магазины. Почему нельзя создавать те же ярмарки?

Д.Щ.: Ну, вот, в Москве, к сожалению, будут отменять новогодние ярмарки в этом году. И я не понимаю почему. Потому что если они находятся на улице, то там коронавирусом сложно заразиться.

Т.С.: Ну я бы вообще посвятил отдельный проект бессмысленным и идиотским мерам, связанными с антиковидными мероприятиями. Потому что, действительно, супермаркет у нас может работать, где из 30 касс открыто три и создается искусственная давка между людьми, а уличные павильончики, которые стоят на расстоянии 20 метров друг от друга не могут работать. Поэтому, если сейчас возможно использовать ресурсы бюджета для того, чтобы как можно скорее украсить город, надо как можно скорее украшать, повышать людям настроение, создавать им радость, потому что год, в самом деле, был настолько мерзопакостный, что я даже не знаю, чем можно людей порадовать. Правительство цены не снизит, рубль назад не укрепится до нового года, в этом плане ждать чего-то радостного не приходится. Поэтому давайте хотя бы огоньками новогодними порадуем душу себе.

Д.Щ.: Ладно, мы пожелание свое сделали. Я надеюсь, что те, кто нас смотрит из городской администрации, нас услышат. В конце концов, это можно планировать начать с января. Будем надеяться, что Сургут станет краше еще более. Завершаем наш проект, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки под нашими видео.

Т.С.: Всем спасибо, друзья, всем пока.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 105, комментариев: 0
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