Почему о скоростном железнодорожном сообщении Югра не может мечтать даже в перспективе ближайших десятилетий

Мечты о скоростной ж/д-магистрали, которая бы соединяла крупные города Югры, а лучше – Тюменской области, стали предметом разговора на проекте «О чем говорят». Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – сослались на блог депутата думы Югры Рината Айсина, который предположил, как бы улучшилась жизнь в регионе, если бы «Ласточка» начала ходить между Сургутом и Нижневартовском.

Дмитрий Щеглов привел пример «Сапсана», который соединяет Москву и Санкт-Петербург – этот поезд покрывает 800 км (такое же расстояние между Сургутом и Тюменью) за 3,5-4 часа, при этом стоимость билетов варьируется между 2500-3000 рублей – это сопоставимо с билетом между Сургутом и Тюменью в купе. Ниже — видео и расшифровка разговора.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это – «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский со мной в студии , мы сейчас будем говорить о транспортном вопросе. Нас на эту мысль натолкнул депутат окружной думы Ринат Айсин, он написал материал о том, что было бы неплохо запустить скоростное железнодорожное сообщение между Сургутом и Нижневартовском. Это например, потому что, на самом деле, можно назвать любые два города в нашем регионе и запустить между ними скоростное сообщение. А если между Сургутом и Тюменью – это вообще была бы прелесть.

Так вот, поговорить об этом хочется с точки зрения того, насколько это актуально, важно и выполнимо с точки зрения наших технических возможностей. Лично мне видится, давай пофантазируем, если бы какой-то условный «Сапсан» ходил бы между Сургутом и Тюменью. «Сапсан» ходит из Москвы в Питер, за несколько часов довозит людей, стоит это не каких-то заоблачных денег. Условно говоря, если ты можешь за 2000 приехать в Тюмень, сев в поезд вечером, насколько бы это разогнало все процессы, связанные с экономическим обменом, культурным обменом между двумя городами? Можно ли вообще мечтать о подобных вещах? Или пока это до нас дойдет, мы уже телепортироваться начнем?

Тарас Самборский: Во-первых, это далеко не идея Айсина. Но то, что он ее поднял, уже неплохо. Эту идею высказывал… Я уже, к сожалению, забыл фамилию ученого югорского. Вот, он еще больше 20 лет назад разработал проект струнного транспорта, который пересекает Югру по параллели. Условно говоря, граница с Томской областью до Свердловской области, соединяя все крупнейшие населенные пункты. К ней относилась региональная власть с большим скепсисом, хотя это было интересное инженерное предложение. Но дело даже не в этом. Сама по себе идея создать в Югре как минимум эту горизонтальную скоростную трассу, она, очевидно, витает в воздухе, и очень жаль, что за последние 30 лет к ее реализации так и не подступили. Все ограничилось тем, что больше 25 лет назад была просто построена хоть какая-то качественная дорога из Ханты-Мансийска во все направления, захватывая Сургут, и все.

Д.Щ.: Ну и проложили вторую железную дорогу по направлению Тобольск-Сургут, там две стало полосы, благодаря чему поезда ходят немного побыстрее.

Т.С.: Ну теперь благодаря тому, что аж до Тобольска построили – ну надо же, какое счастье! Теперь до Тюмени можно добираться не за 16 часов, а за 8. Сказать нечего. Это те инфраструктурные инвестиции, которые не просто оживят рынок труда. Я на днях разговаривал с заместителем сургутской администрации Алексеем Жердевым, и он в большом воодушевлении пребывает от проекта второго моста через Обь в районе Сургута. Чувствуется этот восторг, который я разделяю, оно и понятно, что второй, третий, двадцатый мост через Обь – это инвестиции, деньги, развитие экономики. Беда только в том, что кроме этого моста никаких других инженерных сооружений, никаких дорог, автострад, новых железнодорожных веток строить не будут. Те 40 километров объездных путей не решают проблему. Выходит, что сама по себе идея прекрасна, но она реализуется только в одной части. А нам надо соединять Югру с Тюменской областью, с соседними регионами, Екатеринбургом, Томском и дальше.

Проблема России в том, что у нас нет дорог. У нас нет сквозной автомагистрали через нашу страну. Люди добираются из одного города в соседний по четыре часа. Я на днях ездил в вартовск, 200 километров пути, а надо ехать три часа. Ну нигде такого нет. 200 километров – полтора, два часа, в зависимости от скорости. А если у тебя есть железная дорога, по которой регулярно ездят электрички, это уже достижение. Что мешает между Нижневартовском и Сургутом пустить эти электрички? Когда некоторые комментаторы под блогом Айсина пишут, что это никому не надо, то надо понимать, что это надо двум крупнейшим городам округа. Это рынок труда, это деловые контакты, это возможность жить в одном месте, а работать в другом. По моему, это очевидное решение.

Но мне кажется, что наши власти не планируют ничего такого. Я когда задавал вопрос своему собеседнику, Евгению Дьячкову, о том, будет ли подведена железнодорожная ветка к аэропорту, чтобы со всей сургутской агломерации добираться, он ответил, что нет. Вопрос упирается в деньги. Тут мечтай-не мечтай, а ничего не будет, мне кажется, ближайшие десятилетия. По моему мнению, сама федеральная власть не ставит такой задачи, у нее есть два-три проекта на всю страну и все. Для страны, у которой 9000 километров в поперечнике, всего три проекта. Все, что родило наше государство за 30 лет. Они рассуждают по-другому, вот, построили они хорошую трассу до Ханты-Мансийска, положили хорошее дорожное полотно, а то, что у нас практически каждая дорога является «дорогой смерти», их не касается. Ночью по нашим дорогам вообще ездить невозможно, это просто какой-то квест на выживание. Поэтому идея прекрасна, но где те лоббисты, которые смогут ее протолкнуть на федеральный уровень, я не знаю. У нас находятся деньги на другие проекты, но…

Д.Щ.: К сожалению, да. Недавно приводили статистику, во сколько раз увеличилась скорость поездов в Китае и на сколько процентов, измеряемых максимум 10, выросла скорость поездов в России. К сожалению, мы вынуждены жить пока в такой реальности. Ну ладно. Мы будем завершать эту часть нашего разговора. Следующая будет посвящена Новому году, уже пора это обсуждать. Переходите на следующее видео, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал.