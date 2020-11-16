Два бывших министра-сибиряка еще сыграют заметную роль в политической жизни России

Уход из правительства России двух министров-сибиряков стал темой проекта «О чем говорят» на siapress.ru. Обозреватель портала Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили кадровые решения в отношении министра строительства и ЖКХ (бывшего губернатора Тюменской области) Владимира Якушева и министра природных ресурсов (экс-губернатора Ямала) Дмитрия Кобылкина.

Якушев ныне является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а Кобылкин перешел на должность куратора грядущей выборной кампании у «Единой России».

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте,уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это – «О чем говорят». Тарас Самборский со мной в студии. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, здравствуйте, все наши друзья.

Д.Щ.: Мы сегодня обсудим три интересные темы, поэтому я рекомендую сразу три видео посмотреть. Первая тема посвящена интересным кадрово-политическим перестановкам. Вот, у нас было в правительстве России два сибиряка – Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямала, и Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области. В 2018 году их забрали с постов, они были двумя топовыми губернаторами по разным рейтингам считались лучшими губернаторами России. И вот сейчас они должности потеряли на этой неделе, Якушев стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Стоит сказать, что многие считают небезосновательно, что полпреды – это не политики, а функционеры, причем не самые заметные, поэтому многие посчитали, что для Якушева это конкретное понижение в статусе. Хотя, с другой стороны, полпреды входят в совет безопасности, что является главным органом в России. Как ты считаешь, это для Якушева понижение и какая-то борьба за будущее место под солнцем? Или это какое-то горизонтальное смещение, которое позволит ему, как человеку деятельному, позволит извлекать ему какие-то профиты?

Т.С.: Ну, существуют две диаметрально разные точки зрения на произошедшее. Первая: Кобылкин и Якушев не прижились в Москве, и, как люди регионального порядка, были московской бюрократией выкинуты. И, вторая: они прошли обкатку на самом высоком федеральном уровне и теперь их теперь вывели из авиалайнера, который пребывает в определенной турбуленции на более спокойные позиции, чтобы в ближайшем будущем мы их увидели в новом каком-то качестве.

Я, честно говоря, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить ни первую, ни вторую точку зрения. Я вот с кем только ни поговорил на эту тему в последние дни и, собственно, реально, мои эксперты, мой референтный круг точно также рассуждает. Казалось бы, для Якушева, как минимум, это игра на повышение. Собственно, если вспомнить карьерные зигзаги Сергея Собянина, то он нечто похожее прошел в своем стремительном и уверенном пути наверх. И между позиций председателя думы ХМАО и губернатора Тюменской области он посидел в должности заместителя полпреда УрФО.

То есть, что такое полпредство? В первый год, когда Путин создал полпредство, а это 2000-2001 год, и первым полпредом УрФО был Петр Латышев. Они играли какую-то политическую роль в силу своей новизны. Тогда полпреды вели бурную политическую деятельность, все это носило характер какой-то более-менее внятной конструкции. Впоследствии все это было снято и сошло на нет. Мы видим, что это структура более чем непонятная. Но статус Владимира Якушева не позволяет считать, что его отправили сюда в ссылку. А учитывая, что Собянин продолжает определенное моральное кураторство над территорией, которую принято считать сферой его интересов, то я не думаю, что Якушев будет отведен на вторые позиции. Когда говорят, что это Куйвашев победил Цуканова, что с Якушевым он считать не будет, я не соглашусь с этим. Мне представляется другая позиция – у них будет нормальный тандем, нормальные отношения и знакомы они давно.

Д.Щ.: Ну, так да. Куйвашев же был главой Тюмени при Якушеве.

Т.С.: Того же Куйвашева провели через несколько позиций, чтобы он устойчиво засел в кресло губернатора Свердловской области. Получается, что Моор, Якушев, Куйвашев, Артюхов… Вполне возможно, идут какие-то политические процессы, связанные с подготовкой к будущим позициям. И каждый игрок, видимо, должен принять в этих процессах участие. Сергей Собянин, как один из таких крупных игроков, не может игнорировать эти процессы. Я вот лично склоняюсь пока к этой точке зрения.

Д.Щ.: Ну, да. И надо помнить, что Якушев в принципе человек очень деятельный. Он не будет просто так сидеть, сложа руки. И он еще молод для политика.

Т.С.: Он себя зарекомендовал как хорошего менеджера на муниципальном и региональном уровне. Кстати говоря, нам ничего неизвестно на его деятельности на посту министра. Я читал, в одном из политических обзоров был такой якобы упрек президента Путина о том, что они не обеспечили мусорную реформу и некоторые задачи в строительном секторе. Но эти задачи прозвучали после отставки министров. Но отзывы о том же Якушеве были весьма позитивные. Поэтому, общий вывод однозначный. В стране начинается политический процесс, видимо, связанный с чем-то, к чему верховная власть готовится, и каждый день мы будем получать те или иные новости на этот счет. Так что, я думаю, фамилии Якушева и Кобылкина мы еще не раз будем обсуждать.

Д.Щ.: завершаем этот эпизод, нужно подписаться на канал, ставить лайки и переходить к следующей теме, которая будет касаться транспортной составляющей нашего округа. Поехали.