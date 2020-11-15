​Что можно, а чего нельзя делать жителям Югры в «коронавирусную эпоху»

Осень традиционно принесла рост заболеваемости ОРВИ, а в нынешнем году конкретно – коронавирусом. В ноябре вышло несколько постановлений губернатора Югры Натальи Комаровой, которыми вводились все новые меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Во всем этом легко запутаться: чего делать нельзя, что не рекомендовано, а на что мы имеем право. Мы почитали ноябрьские документы и попытались разобраться. О введенных в последнем месяце осени ограничительных мерах и мерах поддержки – в обзоре ИА СИА-ПРЕСС.

Не делайте этого

Не снимайте маски – средства индивидуальной защиты обязаны носить все в общественных местах. Напомним, в конце октября Роспотребнадзор распросранил эту норму повсеместно. В Югре за невыполнение ограничительных мер и нахождение в общественных местах без масок наказывают серьезными штрафами: от 15 до 30 тысяч рублей.

– средства индивидуальной защиты обязаны носить все в общественных местах. Напомним, в конце октября Роспотребнадзор распросранил эту норму повсеместно. В Югре за невыполнение ограничительных мер и нахождение в общественных местах без масок наказывают серьезными штрафами: от 15 до 30 тысяч рублей. Не собирайтесь толпами . На период действия режима повышенной готовности число участников семейных праздников должно быть не больше десяти человек – членов двух семей. С 5 ноября регистрация браков разрешена только про предварительной записи и с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая регистрирующего и фотографа. А выездные регистрации брака запрещены.

. На период действия режима повышенной готовности число участников семейных праздников должно быть не больше десяти человек – членов двух семей. С 5 ноября регистрация браков разрешена только про предварительной записи и с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая регистрирующего и фотографа. А выездные регистрации брака запрещены. Не отпускайте детей одних в общественные места: несовершеннолетним до 14 лет самостоятельно можно ходить только в школу. В другие места массового пребывания людей, в том числе и на улицу – только в сопровождении взрослого.

в общественные места: несовершеннолетним до 14 лет самостоятельно можно ходить только в школу. В другие места массового пребывания людей, в том числе и на улицу – только в сопровождении взрослого. Самоизоляция продолжается для людей 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин до 31 декабря.

для людей 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин до 31 декабря. Остаются закрытыми до 31 декабря детские игровые комнаты и другие развлекательные центры для детей, развлекательные и досуговые заведения (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест), кальянные.

детские игровые комнаты и другие развлекательные центры для детей, развлекательные и досуговые заведения (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест), кальянные. Без прививки от гриппа нельзя посещать спортивные учреждения. Это правило распространяется не только на персонал спортучреждения и спортсменов, но также на гостей и волонтеров.

посещать спортивные учреждения. Это правило распространяется не только на персонал спортучреждения и спортсменов, но также на гостей и волонтеров. И это не все. В ближайшее время в Югре должна заработать система регистрации посетителей заведений общепита, органов власти и организаций спорта.

К рекомендациям прислушаться (очень внимательно)

С 6 ноября жителям региона рекомендовано отказаться от посещения мест массового скопления людей, объектов торговли и общественного питания без крайней необходимости.

Большинство рекомендаций касаются образовательного процесса:

Вторую четверть ряд учебных заведений перевели старшеклассников на дистанционное обучение .

. В сузах и вузах лекции проводятся онлайн, а практические занятий очно.

лекции проводятся онлайн, а практические занятий очно. В детских садах рекомендовано открыть группы с круглосуточным пребыванием детей из семей, в которых родители работают в организациях, переведенных на круглосуточный. Пока эта услуга не слишком востребована в регионе.

Получите, распишитесь

Меры поддержки, в основном, касаются граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также получателей социальных выплат.