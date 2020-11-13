Сургут, если захочет отдать свои теплосети в концессию, должен диктовать свои условия и потребности — зная, что бизнес все равно заработает на этом десятки миллиардов

Вопрос передачи теплосетей Сургута в концессию в очередной раз был поднят в студии siapress.ru. На тот раз предприниматель Владимир Самборский откликнулся на призыв редакции, чтобы сторонник передачи тепловых мощностей города частному бизнесу пришел и объяснил свою позицию. Ее он подробно изложил в видео ниже.

Владимир Самборский рассказал о базовых принципах концессии — в частности о том, что некая инфраструктура строится либо реконструируется при помощи инвестиций частного бизнеса, а затем управляется оным для извлечения прибыли в течение некоторого времени.

По словам спикера, он сам выступает вообще за любую концессию, в том числе теплосетей Сургута, но на нескольких условиях. Например, чтобы бизнес сначала взял в концессию Горводоканал и провел реконструкцию канализаций, в том числе ливневой, и этим доказал свой интерес и приверженность к решению городских проблем. А затем — получил в пользование теплосети города с обязательством повышать тариф не более чем на 1,5 процента, и при этом обязался: восстановить Дом пионеров, построить театр кукол «Петрушка» и полностью благоустроить территорию от проспекта Ленина до Черного мыса, включая разбивку парков и скверов по пути.

А также разместит половину предполагаемой прибыли от концессии (в нынешней версии договора чистая прибыль концессионера за 26 лет составит примерно 45 млрд рублей) на депозитах администрации Сургута в качестве обеспечительного платежа, который бизнес полностью потеряет, если не будет исполнять договор концессии. «На этих условиях я передачу теплосетей частному бизнесу одобрю полностью», — заявил Владимир Самборский.