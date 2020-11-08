Где взять ноутбук и кому оплатят питание – в депобразования Сургута ответили на главные вопросы про удалёнку

Вторая четверть для большинства учеников 6-11 классов в Югре начнется с дистанционного обучения. В Сургуте в ближайшие три недели в онлайн-режиме осваивать программу будут старшеклассники в 25 школах из 37: школы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44, 45, технологическая школа, лицей №1, лицей №3, лицей имени Хисматулина и вечерняя школа.

Новость о дистанте была ожидаемой, но все равно вызвала ажиотаж и множество вопросов у родителей. Чтобы разъяснить самое важное, глава департамента образования Сургута Ирина Замятина 8 ноября провела брифинг.

Итак, ответы на самые частые вопросы о дистанционном обучении – в материале ИА СИА-ПРЕСС.

Где взять ноутбук?

Раздача ноутбуков, пожалуй, вызвала наибольший интерес у родительской общественности. Накануне состоялось совещание с руководителями всех образовательных организаций города, на котором им было рекомендовано изучить потребности в технике среди учеников 6-11 классов, чтобы начать образовательный процесс с понедельника. В первой половине дня 9 ноября будет организована выдача ноутбуков.

Для того, чтобы получить ноутбук, необходимо обратиться к классному руководителю или непосредственно к руководителю образовательной организации. Сформировать заявку также можно в родительском чате.

Важно: необходимо оформить акт передачи в безвозмездное временное пользование, чтобы техника была сохранена.

«Все ноутбуки по потребности будут выданы. В наличии в каждой образовательной организации они имеются. Тем более, что у нас на дистанционную форму обучения переходят не все дети», – подчеркнула Ирина Замятина.

На данный момент выдано 37 ноутбуков.

Кормить будут?

Та категория детей, которая в полном составе получает бесплатное горячее питание, продолжают очное обучение – это ученики 1-4 классов. Но есть льготная категория детей, это многодетные семьи, которые также получают бесплатное питание. Этот вопрос относится к компетенции округа. Ожидается постановление губернатора, которое будет его регулировать. Скорей всего, питание детей будет возмещаться денежной компенсацией, как это было весной.

«При денежной компенсации родители сами определят, на что эти деньги потратить, учитывая вкусы ребенка. Поэтому такая форма предпочтительнее», – отметила директор департамента образования.

Что с младшими классами?

Сейчас власти, вводя дистанционное обучение для старших классов, пытаются минимизировать потоки детей. Учитывая, что к очному обучению приступят только 1-5 классы, количество детей в школах будет минимальным. Это позволит организовать очные консультации для старших классов, в частности, для 9-классников и 11-классников, которые готовятся к государственной аттестации.

Родители учеников младшей школы при желании могут перевести своего ребенка на дистанционное образование. Для этого необходимо написать соответствующее заявление, и просьба будет удовлетворена. «И такие случаи у нас есть», – отметила Замятина.

В департаменте образования подчеркнули, что во всех образовательных учреждениях проводится тщательная дезинфекция. Все дети будут находится в своих учебных кабинетах, а расписание построят таким образом, чтобы дети не пересекались при походах в столовую.

А кружки?

Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведомстве муниципалитета, смогут работать в штатном режиме с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Решение по учреждениям, работа которых регулируется окружным департаментом, будет принято в ближайшие пару дней.