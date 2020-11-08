Сургут, если захочет, может строить хоть 300 тысяч квадратных метров жилья сплошными пятиэтажками

Этажность жилья в Сургуте – это одна из самых больших проблем градостроительной и социальной политики в городе. Ее обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский в проекте «О чем говорят».

Поводом для разговора стали данные, приведенные губернатором Югры Натальей Комаровой. Она рассказала, что примерно 45 тысяч сургутян постоянно проживают в дачных кооперативах – это 10-15 процентов всего населения города. «Это самый красноречивый показатель запроса на жилье в Сургуте – люди хотят строиться сами и жить в небольших домах», – посчитали ведущие. Видео и расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Мы продолжаем «О чем говорят», Тарас Самборский в студии, привет еще раз.

Тарас Самборский: Да, еще раз всем привет, друзья.

Д.Щ.: Сейчас давай поговорим про одну любопытную вещь, которая меня зацепила. Когда я послушал отчет главы Сургута перед губернатором, это было на прошлой неделе, Наталья Комарова сказала следующую цифру, которая меня лично не то что бы смутила — заинтересовала. Она сказала, что, по ее данным — они пока что не проверены, но, видимо, плюс-минус верны, 45 тысяч сургутян живут в дачных поселках. Это вызывает сразу много тем, которые можно обсудить, — как они там легализованы, могут ли они там прописаться, какого качества услуги они там получают, с точки зрения электричества, воды, вывоза мусора, транспорта и так далее.

Меня заинтересовал другой аспект. Получается, у нас город 450 тысяч примерно тоже плюс минус. Из них 10% выбрали место своего жительства за городом, точнее не то что бы за городом, а в частном секторе, который по фату является дачей и, мне кажется, это самая красноречивая демонстрация того, какова реальная потребность сургутян в жилье. 10% — это очень много. Тех, кто просто плюет на свои городские квартиры, может быть, здесь их кому-нибудь сдают и уезжают к себе в свой домик, им там очень хорошо. Мне кажется, это яркий показатель того, куда должна двигаться строительная политика города Сургута. К малоэтажному жилью, к частному сектору, к развитию малоэтажного строительства — это сейчас более востребованная история в нашем городе. А ты обещал сказать какие-то волшебные цифры.

Т.С.: Я хочу сначала прокомментировать цифры, которые озвучила губернатор Наталья Комарова. Из ее слов или слов Вадима Шувалова — так и не понял, кто эту цифру озвучил, — так и непонятно: 45 тысяч дач или 45 тысяч в дачах живут.

Д.Щ.: Человек которые живут в дачах, постоянно.

Т.С.: Тогда мне кажется странным, как можно определить постоянное проживание в дачах? Потому что мне кажется, затруднительно введение подобного анализа статистики. На самом деле в Сургуте больше 50 тысяч дач было еще лет 10 назад — мы об этом писали, была большая статья на тему жилищного строительства. Но даже если как-то сумели подсчитать 40-45-50 тыс. человек, это действительно большая часть населения города. Если мы исходим из 400-тысячного населения Сургута, то 10% — да это здорово и, соответственно, ты правильно говоришь: наглядный пример, наглядное доказательство запроса граждан на качество жилья, которое они выбрали.

Они не выбрали дачи, в которых ковыряются в огородах, как я понимаю, они выбирают первое: отсутствие городского шума. Они выбирают тишину, второе: какую-то экологию и третье: они выбирают близость к земле. Четвертое, кстати, очень важное: если на самом первом месте они выбирают самостоятельность в домохозяйстве, потому что владеть хозяйством — это совершенно другая социо-поведенческая модель, нежели жить в многоквартирном доме в квартире, где за тебя отвечает управляющая компания.

Конкретно в Сургуте тема дач вообще уже больше 40 лет почти 50 лет имеет такое важное значение для горожан. Еще в 60-70 годах, я тут могу соврать, бывший мэр Сургута Александр Чинчевич, председатель горисполкома вышел на обком партии (тогда был Богомяков) на Тюменский обком партии с предложением увеличить дачные наделы с 4 соток до 6-8 соток. Сейчас нам это кажется вообще малозначеным фактом, а тогда это была революция. Вообще Чинчевича могли лишить партбилета за эти вещи, потому что всё это попахивало каким-то капиталистическим душком, и он обосновал это совершенно очевидным аргументом. Когда Богомяков спрашивает на этом партхозактиве: «Зачем, зачем ты это делаешь? — А что, у нас мало земли что ли в Сургутском районе?» — ответ был абсолютно очевидный, правда?! Потому что уж чего-чего, а земли у нас завались, что в Сургуте, что Сургутском районе, что в Югре, что во всей России.

Решение было принято таким образом, что Сургут стал законодателем этой темы в шесть соток, это очень интересный факт. Если соседние регионы, Тюмень или Екатеринбург, где у моей тетушки была дача, кстати там они называлась «сады». Дачами называют в Сургуте, то есть мы такие переселенцы с большой земли, захватили еще это словечко московское, а так-то у всех сады и огороды.

Региональная власть того времени нормально восприняла аргумент о том, что много земли, так давайте будем увеличивать, и увеличили. В Сургуте развилось очень здорово дачное движение, и 50 тысяч дач, если сейчас уже не больше — это действительно колоссальный сегмент жилья в общей структуре жилья и соцкультбыта города. И я понимаю, почему Комарова спрашивает Шувалова про дачи: потому что у Путина теперь новый фетиш. Надо теперь не просто строить, там, не знаю, сколько — 30 млн в стране в год должно возводиться квадратных метров? Не знаю эту цифру, просто чтоб не наврать. В общем-то, вот почему у нас растут вокруг каждого города эти страшные муравейники, эти 30-этажки типовые. Потому что у нас есть государственная программа по вводу квадратных метров в год. Да там на Югру приходит разнарядка: в год Сургут должен построить, условно говоря, 100 тыс. кв.метров, в этом году у него будет рекорд 400 тыс.кв.метров, который рекордом не является — сейчас скажу об этом ниже.

Когда я занимаюсь темой этих муравейников, вопрос всем застройщикам и чиновникам: почему строим муравейники? Почему не строим посёлки? Почему мы не даем возможность разрастаться городу вширь, но быть малоэтажным? Ответ абсолютно странный, дикий, который не укладывается в голове: «Так у нас земли нет». У нас, оказывается, нет земли!

То есть когда я спрашиваю Сторожука, почему нельзя 30-этажку, просто, тот же самый строительный объём повернуть горизонтально, поставить на землю и разбить на три куска — три отдельных дома в четыре этажа — вы строите дома, то же самое количество бетона, строительной техники, даже, наверное, земляных работ надо проводить меньше для фундамента, потому что не такая нагрузка, но больше для коммуникаций. Вот его примерный ответ: «Мне же землю не дают!»

Я знаю этот страшный конфликт между Сторожуком и городской администрацией, который разруливала лично Наталья Комарова, по земле, потому что застройщикам не дают землю.

Мы говорили сто раз: если бы власть местная, конкретно городская сургутская ставила перед застройщиком техзадания, давала бы такое техзадание — нам не надо муравейники, нам надо малометражную среднеэтажную застройку в 4-10 этажей… это первый сегмент, второй сегмент — индивидуальное жилищное строительство. Мы выделяем землю, вы формируете нам генплан, вы разрабатываете территорию.

Что такое разработка территории под ИЖС? Это проведение туда муниципальных дорог, муниципальных сетей и уже четко готовый кадастр: то есть люди покупают готовый участок, заходят и начинают строить. Один из 500 типовых проектов домов, которые соответствуют всем современным требованиям по теплосбережению, энергосбережению, экологичности используемых материалов, этажности и так далее, площадь, застроенная к площади участка.

Весь мир так строит частные дома, и люди от этого счастливы. Мы, вся страна, и Сургут — не исключение, идем по пути муравейников, то есть мы создаем гетто, мы создаем самые натуральные гетто.

Второй аргумент, почему строится именно муравейники: «Но иначе мы не сможем выполнить государственную программу по вводу квадратных метров. Надо строить много и очень быстро и только вот эти вот 30-этажки, только вот эти вот гигантские монстры позволяют эту задачу обеспечить». Так вот, я хочу сказать, что это не совсем правда, потому что самая крупная компания — «Сибпромстрой», которая строит такие дома, в целом по городу Сургуту в год составляет от 100 тыс.кв.метров. В этом году почти 400 тыс.кв.метров будет, я думаю, просто был какой-то простой, и в этом году вводится в эксплуатацию то, что было построено раньше.

Возьмем 100-200 тысяч квадратных метров по городу Сургуту в год на муравейниках 30-этажках. Я рассказываю: в 70-е годы в Сургуте водилось ежегодно 50-55 тысяч квадратных метров жилья. Кто знает историю Сургута, тот поймет, о чем речь. Это только две серии домов — ленпроект, Сургут единственный город, где эту серию строили, это потом она разошлась по стране и регионам, и так называемый моспроект в блочных домах, которые у нас называются малосемейками — это пятиэтажки. Но с 1979 года в течение 10 лет в Сургуте вводилось — это был план который спускал Обком партии, из-за него летели головы, до 330 000 квадратных метров в год! Друзья, понимаете, 10 лет 300-330 тысяч, и пару лет там были другие цифры.

Вообще сургутская система домостроения была одной из крупнейших в стране — второй или третьей после Москвы. Но вообще крупнейшая в Тюменской области, наша, которую создали в конце 60-х годов — в 1969 году была сформирована Строительная панель «Сургутская», там было и промышленное строительство, но в целом она была заточена на массовое строительство соцкультбыта и жилья. Так при планах в 50-60 тыс. в 1970-е годы и 300 тыс. в 1980-е годы она давала мощность больше миллиона, 1,1 млн, по-моему метров в год. И мы продавали вообще-то всю эту стройку на север Тюменской области.

Вот как это работало — но мы не построили муравейников, понимаете. Все микрорайоны, что в Сургуте, что в соседних городах были относительно толково спроектированы малоэтажной застройкой, но и сегодня любой покупатель недвижимости в Сургуте скажет что он отдал бы предпочтение моспроекту и уж тем более ленпроекту или 112 серии, нежели тем новостройкам массовым, которые сегодня вываливаются на рынок. Соответственно, можно говорить о том, что как проект, как помещение, мы не говорим про саму технологию строительных морально, то эти проекты не так уж и устарели.

Да за 50 лет, в общем, ужас, а если бы последние 20 лет строительная индустрия в части жилищного строительства развивалась по пути частного строительства, частных домов и малоэтажек, вы сегодня имели бы другой город. Он был бы примерно в тех же пределах что и сейчас сформировался, просто мы не имели бы тех проблем с парковками во дворах с организацией движения во дворах и при домах, с обеспечением социальной инфраструктурой и тех проблем, которые сегодня стоят перед городом Сургутом и которые вытягивают из бюджета Сургута колоссальные средства.

Д.Щ.: Да , а что мешает…

Т.С.: А ничего не мешает. Надо просто взять и отойти от шаблонов, надо просто принять несколько градостроительных важных законов местных и региональных.

Первое —это определить высотный регламент, сделать ориентацию на индивидуальное жилищное строительство, только не на Шанхай-аля сургутских дач, а еще раз говорю, под каждый поселок должен быть генплан, у каждого поселка должны быть инвесторы, девелопер, который делает основной проект работы, по концессии делает дороги, делает муниципальные сети, делает кадастровые отметки. Вот и всё, что тут собственно выдумывать. Берешь опыт цивилизаций нормальных и его реализуешь.

Возникает вопрос, что делать с дачами, которых 50 тысяч?! Вот это другая проблема. Дачи уже сложились, конечно это самострой на 90%, это большая кропотливая работа. Что может сделать муниципалитет? Он должен принять программу, например, на ближайшие 10 лет, по максимальному трудоустройству всех наших дачных поселков — это дороги в соответствии со стандартами, это работа общественного транспорта, это работа коммунальных служб, это решение проблемы электрофикации этих дач, она же и решит проблему их отопления, еще водопровод, вероятно, надо каким-то образом узаконить. В сети колодцы, скважины личные — государство сейчас на это тоже лапу свою хочет наложить. Пробурил скважину — плати!

И дальше работа которую так любят наши чиновники ДАиГ — СНИПы, стандарты, что построили, соответствует, не соответствует. То есть проводить планомерную расчистку этих дач, потому что не все кооперативы богатые и красивые, есть и авгиевы конюшни натуральные, такой кошмар, что туда заходить даже страшно. Но раз там люди живут, значит, власть должна это воспринять как место обитания своих граждан, значит, какая-то муниципальная политика, но не какая-то весьма серьезная, должна по отношению к этим местам обитания сургутян тоже проводиться.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно будем надеяться что кто-нибудь услышит эти приведённые тобой данные и посмотрим как это всё дело будет развиваться. Если уж Наталья Комарова обратила внимание главы, на то что с дачными посёлками нужно разбираться. Ладно мы завершаем «О чём говорят» на этой неделе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал siapress.ru и до новых встреч, до свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока, подписывайтесь на YouTube-канал siapress.ru.