Почему выборы в США привлекают такое внимание в России – и дело не в геополитике

Выборы президента США привлекают в России внимание, вероятно, почти такое же, как аналогичные выборы в России (с поправкой на то, что за океаном исход не предрешен). Почему это происходит – обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на проекте «О чем говорят».

Суть интереса россиян к американским президентским выборам – не в какой-то эфемерной геополитике («изучаем будущего врага»), а исключительно в том, что люди истосковались по живой политике. И они хотят участвовать в чем-то подобном в своей стране. Видео и полная расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала, мы находимся на YouTube-канале, который нужно обязательно лайкать, подписываться и там всякие прочие хорошие вещи делать, и Тарас Самборский со мной, издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет Дима, привет всем.

Д.Щ.: Сегодня у нас будет две темы, они интересные. Сначала поговорим про то, о чем говорят все. Значит, вчера очень много картинок было на эту тему, и одна такая популярная в соцсетях, стоит такой дедок в лаптях в деревне, с ним какая-то бабка рядом, и он ей говорит: «Знаешь, там в Мичигане, Флориде все еще подсчитывают».

Про выборы, про выборы в Америке, про то, как с каким тщательным, с каким скрупулезным подходом российский человек вообще изучает все эти процессы, как он смотрит и как они там выбирают себе президента, как он шутит на эту тему. Я сегодня с утра где-то прочитал: «Эти странные американцы не знают своего президента не только до того, как выборы начались, но и после того как они закончились». Как ты думаешь, почему такой тщательный интерес к этому всему делу? Только геополитика — типа мы следим за тем, кто будет у нашего главного врага руководителем, чтобы знать, как с ним бороться, или это что-то другое?

Т.С.: Это что-то другое. Люди истосковались по живой политике, люди хотят учувствовать в чем-то подобном, и то, как вся российская страна живо следит за выборами президента в Америке, просто подтверждает мои слова. Мне кажется, россияне знают избирательно законодательство США уже лучше чем российское, но благо российское просто меняется еще в два раза чаще… Даже не в два раза чаще, а меняется каждый раз. При чем оно меняется под персоналистские задачи, а в Штатах оно незыблемо уже почти 200 лет, если не брать несколько поправок.

Людям это все интересно. Они видят в этом состязательность, они видят спор, дискуссию, драку, большую драку и, что бы ни говорили наши политические комментаторы, удивительным способом, заметь, солидаризируются с леволиберальными медиа в Америке, которых количественно большинство, но по охвату аудитории — нет. Там CNN, New York Times и прочие, которые топят исключительно за демократов, не воспринимая никаких аргументов в пользу Трампа в частности или республиканцев в целом.

И вот как-то наши медиа солидарны с леволиберальными американцами, и они говорят: зачем нам такая демократия — страна расколота пополам, вы что, вот этого вот хотите? Это так интересно. Я как обыватель хотел бы, чтобы страна вообще-то была по политическому принципу, ну если не расколота, то кто как минимум дифференцирована. В этом и есть ведь источник энергии для развития любого общества — когда сталкиваются разные позиции, рождается какая-то консенсусная точка зрения. А когда существует монолитная единая точка зрения на все, которую нельзя оспаривать ни в каком аспекте, будь то история твоей Родины, будь то роль определенных личностей в истории недавней и современной жизни твоей Родины, будь то позиция твоей Родины по тем или иным международным вопросам и так далее — то происходит затухание политическое и общественной жизни и умирание в общем-то всех процессов в стране,

но и при этом ухудшение просто управления, просто тупо ухудшение в стране.

Д.Щ.: Ну конечно, мы наблюдаем. Кстати говоря, пандемия короновируса что показала в России сравнении с Америкой? Она показала отсутствие в общем-то системы , отсутствие у системы здравоохранения готовности реагировать на вызовы, в то время как страны Запада за вот эти последние полгода перестроились и, несмотря на то, что вторая волна якобы страшнее первой, там с открытым забралом бросились решать эту проблему. Поэтому то, что сейчас происходит в Штатах, это как минимум здоровый процесс, с моей точки зрения, я не вижу там какого-то раскола общества ну потому что, извините, в Америке все 200 лет было две партии, которые выражали две позиции.

Сейчас аналитики говорят: ну, их различия были не принципиальны, но если бы они были не принципиальны, была бы одна партия! Значит, какие-то принципиальные различия между демократами и республиканцами существуют — весь процесс в Штатах идет в рамках их Конституции, не существующей формально — вот их права, их законы, и мне кажется, это все очень здорово.

Т.С.: Да, это все очень здорово. Вот ты сказал, что в России было бы хорошо если были бы столкновения мнений, что если отпустить вожжи политического затормаживания всех политических процессов в стране и посмотреть на то как, люди в этом случае распределили бы свои голоса, свои предпочтения по каким-то взглядам и фактам, то выяснится, что в России на самом деле было бы где-то штук шесть или семь крупных течений, которые бы друг с другом координировались, как-то вступали в союзы, вступали в конкуренцию и та далее.

То есть нас есть социологические исследования, которые показывают: существует условные протопартийные группы, которые просто никем не выражены, то есть условно у нас была бы либеральная партия процентов на 15 точно, у нас была бы националистическая партия процентов на семь-восемь, у нас были бы какие-нибудь монархисты процентов пять… То есть было бы много-много разных течений… ну как много — шесть или семь, и это была бы действительно очень-очень богатая политическая жизнь, за которой было бы очень интересно наблюдать и которая сделала бы нашу страну более качественно управляемой — мы бы скорее напоминали Германию…

Но что теперь обсуждать — давайте будем смотреть в телевизоры и наблюдать за тем, что там в Америке. Больше нам, видимо, ничего не остается.

Д.Щ.: И еще интересный момент, который, мне кажется, стоит здесь упомянуть. Президентские выборы в США — это, конечно, очень важно с той точки зрения, что у них суперпрезидентская республика… У нас-то супер-гипер-президентская республика — у них просто сильная президентская республика: много власти у президента. Но вообще тот же Трамп только в своих самых смелых мечтаниях мог бы подумать о том, что у него полномочия, которые хоть чуть-чуть похожи на те, которые имеются у российского президента… То есть президент США далеко не настолько могущественный человек, как президент в России — вся соль в этом.

Вот говорят: сейчас там выберут не того, начнется раскол, гражданская война — никакой гражданской войны не будет, потому что все прекрасно знают — максимум через восемь лет этот человек, который был избран, уйдет совершенно точно. Максимум через четыре года, правда, если мы говорим о Трампе.

Т.С.: Да, а может и через четыре года уйти — у него больше нет вариантов, там есть огранное количество разных институтов судов, прокуратур, различных органов — сенатов, конгрессов, которые все уравновешивают таким образом, что если абсолютный придурок (не будем сейчас говорить про Трампа, что он придурок), даже человек в два раза более взбалмошный и в два раза более эксцентричный, чем Трамп, пришел на эту должность, он бы все равно ничего не смог бы поломать. Потому что его контролируют со всех сторон.

А вот если каким-то случайным волшебным образом у нас сумасшедший человек придет на должность президента России, он может разрушить страну просто в два щелчка.

Поэтому знаешь, Дима, лучше жить в стране с сильной экономикой, чем в стране с сильным президентом со слабой экономикой. Это же очень простые вещи. Да, сила президента Америки в том, что сильнее американской экономики на сегодняшний день в мире не существует. Вот если бы мы стремились к такому же положению в мире, а не просто к бряцанью бомбами, то, наверное, нам бы тоже было из кого выбирать.

Д.Щ.: Да, а пока мы как настоящие провинциалы смотрим за тем, как живет столичный бомонд в вашингтонском обкоме.

Мы эту тему закрываем, переходим к следующей — она будет про наши местные реалии, там будут очень интересные циферки, обязательно зайдите послушайте про Югру про Сургут. Это все на нашем канале, следующее видео. Ставьте лайки — и погнали дальше.